Tonali, Tottenham’a transfer oluyor; anlaşma sağlandı: 100 milyondan fazla tutarındaki transferle, tüm zamanların en yüksek maaşlı İtalyan futbolcusu olacak

Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu, şimdi de son teyitler geldi: Sandro Tonali, Roberto De Zerbi’nin yönetimindeki Tottenham’a transfer olacak; anlaşmanın tüm detayları üzerinde mutabakat sağlandı.





Sky Sport’un haberine göre, Spurs hem 2000 doğumlu orta saha oyuncusuyla hem de Newcastle ile tüm detayları netleştirdi.





West Ham ile Matheus Nunes’in 92 milyon avroluk transferinin tamamlanmasından 24 saat sonra, Londralılar 100 milyon avroyu aşacak ve İtalyan futbolunda bir rekor kıracak olan bu transferi sonuçlandırdı.