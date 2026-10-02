Beppe Riso, İtalyan ve yabancı çok sayıda futbolcunun uzun yıllardır menajerliğini yapan bir isim olarak, Colpi da Maestro podcastinde yeni ve önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan menajer, en önemli oyuncularından biri olan Sandro Tonali'nin kariyerindeki ikinci büyük transfer hakkında yeniden konuştu; Tonali, 2023 yazında Milan'dan Newcastle'a geçmişti.
Getty Images/Calciomercato
Çeviri:
Tonali’nin menajeri: “Milan’dan ayrılık mı? Ortada farklı bir şeyler olduğuna dair bir his vardı. Cesaret gösterdi, vizyoner davrandı”
"Farklı bir Milan hissi"
"Milan'ın farklı olduğu hissine kapılmıştık. Ben Milan'ı iyi tanıyorum ve bana tarihî Milan hissi vermiyordu"
Cesur ve vizyoner
“Sandro ile konuşurken Premier League’e gitme konusunda bir değerlendirme yaptık, bu onu cezbeden bir meydan okumaydı. O cesaret gösterdi çünkü en önemli oyunculardan biriydi ve bir Scudetto kazanmıştı; ayrılma cesaretini gösterdi, vizyonerdi.”
Üzgündü
"Zor muydu? Çok. Onun için çok daha zordu. İlk haftalarda onu üzgün görüyordum, sonra ortama alıştı ve her zamanki gibi kendini kabul ettirdi"
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