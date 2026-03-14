Tonali: "Gattuso bu İtalya için ideal; gerektiğinde sert bir darbeye ihtiyacımız var"

Sandro Tonali, Dünya Kupası play-off'larına hazırlanıyor. 26 Mart'ta İtalya, Bergamo'da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak; bu maçın galibi, Galler-Bosna maçının galibi ile finalde karşılaşacak.
Newcastle'ın İtalyan orta saha oyuncusuSky Sport 'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Bunu sürekli düşünüyorsunuz çünkü o an yaklaşıyor, düşünmemek imkansız. Mart ayına girdiğimizi fark ediyorsunuz, bu son yıllarda bizim için en önemli maçlardan biri olacak, mükemmel oynamalıyız. Her geçen gün gerginlik ve baskı artıyor. %100 hazır olmalıyız, bildiğimiz gibi oynamalıyız ve Dünya Kupası'na gitmeliyiz."