Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Tonali: "Gattuso bu İtalya için ideal; gerektiğinde sert bir darbeye ihtiyacımız var"

Newcastle'ın orta saha oyuncusu Dünya Kupası play-off'larına hazır.

Sandro Tonali, Dünya Kupası play-off'larına hazırlanıyor. 26 Mart'ta İtalya, Bergamo'da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak; bu maçın galibi, Galler-Bosna maçının galibi ile finalde karşılaşacak.

Newcastle'ın İtalyan orta saha oyuncusuSky Sport 'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Bunu sürekli düşünüyorsunuz çünkü o an yaklaşıyor, düşünmemek imkansız. Mart ayına girdiğimizi fark ediyorsunuz, bu son yıllarda bizim için en önemli maçlardan biri olacak, mükemmel oynamalıyız. Her geçen gün gerginlik ve baskı artıyor. %100 hazır olmalıyız, bildiğimiz gibi oynamalıyız ve Dünya Kupası'na gitmeliyiz."

  • GATTUSO

    "Londra'da Premier Lig'de oynayan diğer İtalyan futbolcularla bir akşam yemeği yedik, çok keyifliydi. Kasım ayından beri görüşmemiştik, futbol dışı bir ortamda bir araya gelmek her zaman güzel. Bence bu hepimize iyi geldi, çok güzeldi."

    "Gattuso, onu tanımadığım zamanlarda bile bana çok şey katan bir insan, çünkü oynarken ondan hoşuma giden şeyleri alıyordum. Sonra gerçek kişiliğini tanıdım: sana bir şey söylemesi gerekiyorsa, lafı dolandırmadan yarım saniye içinde söyler. Bu bize iyi geliyor, bize her şeyi yüzümüze söyleyen ve bir şey yolunda gitmediğinde bize sert bir tokat atan insanlara ihtiyacımız var. Bugün ihtiyacımız olan şey bu, gerçek bu. Kendini tamamen vermiş, veriyor ve verecek biriyle tanıştık. Bu hedef ve bizim için çalışan bir ekiple birlikte."

    • Reklam
