"İngiltere'de kalmak bir seçenekti, benim için, kariyerim için, mutluluğum için ve ailem için en iyi çözümü orada bulduk. İki takımla görüştüm ama Tottenham'ı seçtim. Beni transfer etmek için çok para harcadıklarını biliyorum, ödenen bonservis bedeli üzerimde baskı yaratıyor ama Newcastle'ın mümkün olan en iyi anlaşmaya ulaşmasını istedim, bunu hak ediyorlar. Eşsiz taraftarlara sahip bir kulüp, St James' Park'ta hissedilen tutku ve atmosfer inanılmaz".