Sandro Tonali içini döktü. İtalyan orta saha oyuncusu, Newcastle'a vedasını ve Tottenham'ı seçmesinde Roberto De Zerbi'nin etkisini anlattı: "Başka bir takımla konuşmuştum, sadece Tottenham yoktu" BBC'nin aktardığı sözler şöyle devam etti: "Ben ve eşim hayatımızı değiştirmek, şehir değiştirmek istiyorduk, başka bir kulüp daha vardı, sonra De Zerbi ile konuştum ve karar vermem için 10 dakika yetti".
Çeviri:
Tonali: "Eşimle birlikte İtalya'ya dönmeye karar vermiştik ama para yüzünden bu imkânsızdı"
Bonservisi çok pahalı
Tonali, Londra'da yaşamanın bu kararda etkili olan nedenlerin yalnızca yüzde 10'unu oluşturduğunu kabul etti. Ayrıca transfer piyasasına dair perde arkasını da açıkladı: "Ben ve eşim İtalya'ya dönmeye karar vermiştik ama para nedeniyle bu imkansızdı." Şunu da açıkladı: Onu Serie A'da isteyenler maaşını karşılayabiliyordu ama hiç kimse bonservisini ödeyemiyordu.
Newcastle'a minnettar
"İngiltere'de kalmak bir seçenekti, benim için, kariyerim için, mutluluğum için ve ailem için en iyi çözümü orada bulduk. İki takımla görüştüm ama Tottenham'ı seçtim. Beni transfer etmek için çok para harcadıklarını biliyorum, ödenen bonservis bedeli üzerimde baskı yaratıyor ama Newcastle'ın mümkün olan en iyi anlaşmaya ulaşmasını istedim, bunu hak ediyorlar. Eşsiz taraftarlara sahip bir kulüp, St James' Park'ta hissedilen tutku ve atmosfer inanılmaz".
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