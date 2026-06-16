Getty Images Sport
Çeviri:
Tom Holland, Hollywood oyuncusu İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki şansını değerlendirirken, Lamine Yamal’ın neden “harika bir Örümcek Adam olacağını” açıklıyor
Holland, ideal Örümcek Adam'ı belirliyor
Zendaya ile birlikte yakında vizyona girecek olan “Spider-Man: Brand New Day” filminin tanıtımını yaparken, İngiliz aktör Holland bir an durup futbol dünyasını ve bu dünyadaki potansiyel süper kahramanları ele aldı.
İspanya'daki Dünya Kupası taraftar alanında DAZN'a konuşan Holland'a, hangi profesyonel futbolcunun Peter Parker'ın alter egosu rolüne en uygun olacağı soruldu. O da hiç tereddüt etmeden Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen genç oyuncunun adını verdi.
2026 turnuvasına zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra kız arkadaşı Ines Garcia tarafından teselli edilen Lamine Yamal, aktörden büyük övgü aldı. Holland, kanat oyuncusunun “hızı, becerisi ve sahada çevik hareket etme yeteneği nedeniyle Spider-Man’i canlandırmak için mükemmel” olduğunu belirtti.
İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanma şansının değerlendirilmesi
Filmi etrafında kopan büyük heyecana rağmen Holland, ekran kadar sahayı da yakından takip ediyor.
Cape Verde'ye karşı oynadıkları açılış maçı tam olarak planlandığı gibi gitmemiş olsa da, Luis de la Fuente'nin takımına olumlu bir değerlendirme yaptı. Holland, başkentte katıldığı etkinlikte, "İspanya, futbol tarihinin en büyük güçlerinden biridir" dedi.
Oyuncu, bu Avrupa devinin erken dönemdeki aksiliklerden kurtulup turnuvada ilerleyebileceği konusunda iyimser. Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvada ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen takımın “harika bir turnuva geçireceğine” inandığını da sözlerine ekledi.
Alvarez ile Örümcek Adam arasındaki bağlantı
Sohbet daha sonra, “Örümcek” lakabıyla tanınan ve gollerini sık sık ağ örme hareketiyle kutlayan Atlético Madrid ve Arjantinli yıldız Julián Álvarez’e de yöneldi. Holland, bu forvetin hem kişiliği hem de fantezi futbol kadrosundaki değerli bir parçası olması nedeniyle hayranı olduğunu itiraf etti.
Holland, bu forvet oyuncusunu "Fantasy" takımında bulundurduğunu açıkladı ve onun "süper kahraman kostümünü giymek için mükemmel bir aday" olacağını da belirtti. Oyuncu, Arjantinli oyuncuya bir davet bile uzattı; onunla şahsen tanışmak istediğini dile getirdi ve Dünya Kupası'nın geri kalanında kendisine bol şans diledi.
- Getty Images Entertainment
Yıldızın Madrid taraftar alanına yaptığı ziyaret
Holland’ın Madrid’deki varlığı, 48 takımlı formatta düzenlenecek ilk Dünya Kupası’nın yarattığı coşkuyla aynı zamana denk gelerek büyük yankı uyandırdı. Aktörün taraftar alanına yaptığı ziyaret, modern uluslararası turnuvaların tanımlayıcı özelliği haline gelen popüler kültür ile sporun kesişim noktasını gözler önüne serdi. Sinemanın en sevilen karakterlerinden birinin simgesi haline gelen aktörü görmek için taraftarlar bir araya geldi.
29 Temmuz’da vizyona girecek olan ‘Spider-Man: Brand New Day’ filmiyle birlikte, Holland’ın Yamal’a verdiği destek, 18 yaşındaki oyuncunun giderek artan popülaritesine büyük bir iltifat niteliğinde.