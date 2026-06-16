Tom Holland, Hollywood oyuncusu İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki şansını değerlendirirken, Lamine Yamal’ın neden “harika bir Örümcek Adam olacağını” açıklıyor

Zendaya ile birlikte yakında vizyona girecek olan “Spider-Man: Brand New Day” filminin tanıtımını yaparken, İngiliz aktör Holland bir an durup futbol dünyasını ve bu dünyadaki potansiyel süper kahramanları ele aldı.

İspanya'daki Dünya Kupası taraftar alanında DAZN'a konuşan Holland'a, hangi profesyonel futbolcunun Peter Parker'ın alter egosu rolüne en uygun olacağı soruldu. O da hiç tereddüt etmeden Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen genç oyuncunun adını verdi.

2026 turnuvasına zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra kız arkadaşı Ines Garcia tarafından teselli edilen Lamine Yamal, aktörden büyük övgü aldı. Holland, kanat oyuncusunun “hızı, becerisi ve sahada çevik hareket etme yeteneği nedeniyle Spider-Man’i canlandırmak için mükemmel” olduğunu belirtti.