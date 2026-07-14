Tom Cruise, Nicole Scherzinger ve IShowSpeed! FIFA, 2026 Dünya Kupası kapanış töreninin ayrıntılarını açıkladı – Hollywood’un süperstarları ve yayın dünyasının önde gelen isimleri final maçına renk katacak

FIFA’nın duyurduğu üzere, tarihin en büyük spor etkinliği Pazar günü New York/New Jersey Stadyumu’nda muhteşem bir gösteriyle sona erecek. Cruise, Scherzinger ve IShowSpeed’e, 48 takımın unutulmaz yolculuğunu kutlamak üzere dünya çapında tanınan müzik yıldızları Laura Pausini ve Robbie Williams de eşlik edecek.

Ayrıca, ödüllü şarkıcı Jennifer Hudson, maçın başlama vuruşundan hemen önce ABD milli marşını özel bir yorumla seslendirecek. Balich Wonder Studio ile yaratıcı bir ortaklık içinde hazırlanan tören, bu rekor kıran turnuvayı tanımlayan tutkuyu ve küresel ruhu onurlandırmayı ve final maçı için mükemmel bir sahne hazırlamayı amaçlıyor.