Getty/GOAL
Çeviri:
Tom Cruise, Nicole Scherzinger ve IShowSpeed! FIFA, 2026 Dünya Kupası kapanış töreninin ayrıntılarını açıkladı – Hollywood’un süperstarları ve yayın dünyasının önde gelen isimleri final maçına renk katacak
Final maçı için yıldızlarla dolu kadro açıklandı
FIFA’nın duyurduğu üzere, tarihin en büyük spor etkinliği Pazar günü New York/New Jersey Stadyumu’nda muhteşem bir gösteriyle sona erecek. Cruise, Scherzinger ve IShowSpeed’e, 48 takımın unutulmaz yolculuğunu kutlamak üzere dünya çapında tanınan müzik yıldızları Laura Pausini ve Robbie Williams de eşlik edecek.
Ayrıca, ödüllü şarkıcı Jennifer Hudson, maçın başlama vuruşundan hemen önce ABD milli marşını özel bir yorumla seslendirecek. Balich Wonder Studio ile yaratıcı bir ortaklık içinde hazırlanan tören, bu rekor kıran turnuvayı tanımlayan tutkuyu ve küresel ruhu onurlandırmayı ve final maçı için mükemmel bir sahne hazırlamayı amaçlıyor.
- Getty Images Sport
Yarı finaldeki heyecan, New Jersey için zemin hazırladı
Turnuva hızla doruk noktasına yaklaşırken, futbol dünyasının tüm dikkatleri şu anda heyecan verici yarı final aşamasına odaklanmış durumda. Rekabet en yoğun noktasına ulaştı; Fransa, büyük bir merakla beklenen Avrupa derbisinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu tarihi karşılaşmanın galibi, New Jersey’e gitme hakkını kazanacak ve burada büyük finalde İngiltere ya da Arjantin ile karşılaşacak.
Bu dört futbol devi, tarihi turnuvada zorlu bir yol kat etti ve finale kalan takımlar, yıldızlarla dolu kapanış töreninin hemen ardından sahaya çıkarak dünya şampiyonluğu için mücadele etme onuruna erişecek.
FIFA, unutulmaz bir küresel kutlama vaat ediyor
Büyük bir heyecanla beklenen maç öncesi gösteri, 16 ev sahibi şehrin olağanüstü başarılarını ön plana çıkaracak. Yaklaşan etkinlik hakkında konuşan turnuvanın Operasyon Direktörü Heimo Schirgi, heyecanını dile getirdi.
Schirgi, “Dünyayı Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük sahneye davet eden açılış törenlerinin ruhunu yansıtan kapanış töreni, müzik, kültür ve futbol aracılığıyla 2026 FIFA Dünya Kupası’nı tam bir döngüye getirecek. Ardından, bu çığır açan turnuvanın şampiyonunu belirleyecek büyük heyecanla beklenen maçın başlama vuruşu yapılacak,” dedi. Bu etkinlik, dünya çapındaki taraftarları bir araya getirecek.
- Getty Images Sport
Bu tarihi turnuvada bundan sonra neler olacak?
Önümüzdeki günlerde, konuk sanatçılar ve özel performans sergileyecek isimlerle ilgili yeni duyuruların yapılması bekleniyor. Görkemli kapanış töreni sona erdiğinde, tüm dünyanın dikkati anında sahaya yönelecek ve son iki ülke, bu gerçekten çığır açan yarışmanın perdesini resmen kapatacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun