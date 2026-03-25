Tom Brady, WrestleMania'da mı?! Logan Paul ile süren çekişmenin ortasında, Birmingham City'nin azınlık hissedarı ve NFL efsanesi ile WWE arasında görüşmeler devam ediyor
WrestleMania ortak etkinliği için görüşmeler
Spor dünyası, Brady'nin WrestleMania 42'de sansasyonel bir şekilde sahneye çıkması için görüşmelerde bulunduğu yönündeki haberlerle çalkalanıyor. Wrestling Observer Radio'da deneyimli güreş gazetecisi Dave Meltzer'in aktardığına göre, eski New England Patriots ve Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusunun Las Vegas'ta düzenlenecek WWE'nin en önemli etkinliğinde yer alması için hazırlıklar sürüyor.
Olası anlaşma hakkında konuşan Meltzer, "Bana söylenene göre, Tom Brady için görüşmeler yapılıyor. Ancak şu anda kesinlikle bir anlaşma yok. Yani bu gerçekleşebilir, tabii ki Logan Paul ve Tom Brady çalışıyor, herkes onların bu konuyu işlediğini biliyor. Bence insanlar bunun olacağını tahmin ediyordu, ancak WrestleMania'da bir şekilde bir şeyler olabilir." dedi.
"Senaryolu" hikayeyi oluşturmak
Bu ortak projenin temelleri, Brady ile şu anki WWE yıldızı Paul arasında yaşanan bir dizi kamuoyu önünde atışmayla atıldı. İkili, Los Angeles’ta düzenlenen Fanatics Flag Football Classic turnuvasında rakip takımların kaptanlığını yaparken gerginlik tırmandı. Brady, bir basın toplantısında profesyonel güreş dünyasını “sevimli” ve “senaryolu” olarak nitelendirerek açıkça küçümsedi; bu sözleri, iki milyondan fazla izlenmeyle kısa sürede viral oldu.
"Biliyorsunuz, yaptıkları her şey çok sevimli ve senaryolu, ve ne olup bittiğini biliyorlar," dedi Brady. "Bir futbol maçında ne olacağını bilemezsiniz, bu yüzden bana yaklaşamazlar. Ayrıca, iyi bir hücum hattım olsaydı, o adamların boğazına yumruk atarlardı ve muhtemelen ağlıyor olurlardı." Paul ise 48 yaşındaki Brady'yi sahte bir özür videosuyla trolleyerek yanıt verdi.
Meltzer, son zamanlardaki bu sataşmaların hesaplı bir hamle olduğunu öne sürerek şöyle dedi: "Futbol maçında yaptıkları şey açıkça bunu kışkırtmak içindi. Tom Brady'nin profesyonel güreşçileri küçümsemesi ve tüm güreşçilerin buna yanıt vermesi, hepsi senaryo. Bu, 'Tom Brady bir pislik ve profesyonel güreşi saygı duymuyor' demek değil."
Las Vegas bağlantısı
WrestleMania 42, 18 Nisan'da Las Vegas Raiders'ın ev sahipliği yaptığı Allegiant Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Raiders, Brady'nin azınlık hissedarı olduğu NFL takımıdır. Bu sinerji, Birmingham City hissedarının WWE'ye ilk çıkışını yapması için mükemmel bir sahne oluşturuyor. Söylentileri daha da alevlendiren haberlere göre, WWE efsanevi oyun kurucu için olası isim seçenekleri üzerinde şimdiden kafa yormaya başlamış durumda. Fightful Select ve WrestleVotes'un spekülasyonlarına göre, "The Untouchable Tom Brady" ve "T-Bone" gibi isimler şirket içinde tartışılıyor.
Ringdeki NFL yıldızları
Brady bu adımı atarsa, güreş dünyasına giren NFL süperstarlarının izlediği, pek çok kişinin geçtiği bir yolu takip etmiş olacak. Eski takım arkadaşı ve yakın dostu Rob Gronkowski, WrestleMania 36’nın sunuculuğunu üstlenmek de dahil olmak üzere birçok kez güreş sahnesinde boy göstermişti. Öte yandan, San Francisco 49ers’ın yıldız oyuncusu George Kittle de son yıllarda WWE’nin önemli hikayelerinde yer aldı.