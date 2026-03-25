Tom Brady, WrestleMania'da mı?! Logan Paul ile süren çekişmenin ortasında, Birmingham City'nin azınlık hissedarı ve NFL efsanesi ile WWE arasında görüşmeler devam ediyor

Bu ortak projenin temelleri, Brady ile şu anki WWE yıldızı Paul arasında yaşanan bir dizi kamuoyu önünde atışmayla atıldı. İkili, Los Angeles’ta düzenlenen Fanatics Flag Football Classic turnuvasında rakip takımların kaptanlığını yaparken gerginlik tırmandı. Brady, bir basın toplantısında profesyonel güreş dünyasını “sevimli” ve “senaryolu” olarak nitelendirerek açıkça küçümsedi; bu sözleri, iki milyondan fazla izlenmeyle kısa sürede viral oldu.

"Biliyorsunuz, yaptıkları her şey çok sevimli ve senaryolu, ve ne olup bittiğini biliyorlar," dedi Brady. "Bir futbol maçında ne olacağını bilemezsiniz, bu yüzden bana yaklaşamazlar. Ayrıca, iyi bir hücum hattım olsaydı, o adamların boğazına yumruk atarlardı ve muhtemelen ağlıyor olurlardı." Paul ise 48 yaşındaki Brady'yi sahte bir özür videosuyla trolleyerek yanıt verdi.

Meltzer, son zamanlardaki bu sataşmaların hesaplı bir hamle olduğunu öne sürerek şöyle dedi: "Futbol maçında yaptıkları şey açıkça bunu kışkırtmak içindi. Tom Brady'nin profesyonel güreşçileri küçümsemesi ve tüm güreşçilerin buna yanıt vermesi, hepsi senaryo. Bu, 'Tom Brady bir pislik ve profesyonel güreşi saygı duymuyor' demek değil."