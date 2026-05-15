Çeviri:
Tom Brady ve Ryan Reynolds: Premier Lig'e giden yarışta kim kazanacak? Eski Birmingham forveti, Wrexham'la rekabette cesur bir tahminde bulundu
Brady, Reynolds ve Mac, gözlerini Premier Lig'e dikti
Her iki kulüp de 2024-25 sezonunda League One'dan çıkarak o ligin ilk iki sırasını doldurdu ve 2025-26 sezonunda Championship'te başarılı performanslar sergilemeleri bekleniyordu. O sezon Wrexham, EFL merdiveninde üst üste üç basamak yükselerek rekor kıran serisini sürdürmeyi hedefliyordu.
Red Dragons, dramatik geçen son maç gününde play-off'a kalmayı başaramadı ve bu hedefe çok az bir farkla ulaşamadı. Ancak, ligde kalmak da fena bir şey değil ve ödüllü "Welcome to Wrexham" belgeseli için daha fazla drama yaşandı. Belgesel, 14 Mayıs Perşembe günü 5. sezonuyla geri dönecek.
Hollywood yıldızları Reynolds ve Rob Mac'in ipleri elinde tuttuğu bu dönemde, Wrexham'ın bir başka transfer döneminin sonunda daha da güçleneceği beklentisi var. Aynı şey Birmingham için de geçerli; NFL efsanesi Brady, Tom Wagner ve Knighthead yönetim ekibiyle birlikte çalışıyor ve St Andrew's'ta daha fazla transfer hareketliliği yaşanması bekleniyor.
Birmingham - Wrexham: Kim ilk olarak yükselecek?
Peki, Premier Lig'e yükselme yarışını kim kazanacak? Birmingham'ın galip geleceğine dair güveninin devam edip etmediği sorulan eski Blues yıldızı Morrison, Freebets.com işbirliğiyle GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Umarım kazanırlar ama bunu kimse bilemez, çünkü Wrexham neredeyse altıncı sırayı kapıyordu; bu da Hull'un başarısı, adil olmak gerekirse olağanüstü bir performans. Hull'a tüm övgüyü hak ediyorlar çünkü herkes onların bu noktaya gelemeyeceğini düşünüyordu. Teknik direktör inanılmaz bir iş çıkardı. Ne harika bir teknik ekip ve oyuncu kadrosu.
“Ancak Wrexham'a gelince, şu anda Wrexham'ın Birmingham'dan daha fazla yükselmeye uygun olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bence gelecek sezon durum eşit olacak. Hangi oyuncuların takıma katılacağını ve her iki kulüpte neler olacağını göreceğiz, ancak her ikisi de hırslı ve her ikisi de Premier Lig'de oynamak istiyor.
“Bence Birmingham, Wrexham'dan önce Premier Lig'e yükselecek. Kendi takımıma karşı çıkamam.”
West Midlands derbisi: Birmingham, Wolves ve West Brom'un üzerinde bitirebilir mi?
Birmingham ve gelecek sezonki ortak hedefleri açısından Wrexham tek endişe kaynağı olmayacak; zira 2026-27 Şampiyonluk Ligi fikstüründe West Midlands derbileri önemli bir yer tutacak.
Wolves, Premier League'den düştü, West Brom ise 2025-26 sezonunda kıl payı küme düşmekten kurtulduktan sonra ikinci ligde kaldı. Coğrafi komşular karşı karşıya geldiğinde, değerli puanların yanı sıra yerel övünme hakkı da söz konusu olacak.
Bu maçlarda kimin galip geleceği sorulduğunda Morrison şöyle dedi: “Vay canına! Tabii ki her zaman eski takımım Birmingham derim.
“Zor ve hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu çünkü sezon başında onların ya ilk ikide ya da play-off'larda bitireceğini tahmin etmiştim ama bu hedeften çok uzaklaştılar. Deplasman performansları hiç de iyi değildi. Deplasmanlarda berbat oynadılar.
“İlginç olacak çünkü çok para harcadılar ve bence yazın tekrar harekete geçecekler, birkaç oyuncuyu gönderecekler ama yine para harcayıp bunu başarmaya çalışacaklar. Bence teknik direktör sezonu orada başlatacak ama iyi bir başlangıç yapmalı ve kulübü play-off'lara ya da ilk iki sıraya sokmalı.
“Sana söylüyorum, gelecek sezon Championship zorlu geçecek. Birçok üst düzey takım küme düştü ve gelecek sezon yükselemeyen birçok takım mücadele edecek. Zor olacak.
“Bence bu yıl, Championship'teyseniz oradan çıkmak için bir fırsattı, ama gelecek sezon daha da zor olacak. Birmingham City'nin doğru bir hamle yapması gerekiyor. Ancak kulübün hırslı sahipleri var. Harika bir yeni stadyumları ve planladıkları şeyler var. Sadece gelecek sezon bunu başarabilmelerini umuyorsunuz.”
Deplasman sorunu: Birmingham, 2026-27 sezonunda deplasman performansını düzeltmek zorunda
Birmingham, Wembley'de Hull City ile Southampton'ın karşılaşacağı play-off finaliyle sona erecek olan Championship sezonunu 14. sırada tamamladı. Ev sahasındaki performansları ligin en iyi dördüncü performansı olsa da, deplasman maçlarındaki zorluklar nedeniyle deplasman sıralamasında 21. sırada kalakaldılar.
Bu sorunlar çözülebilirse ve takıma yeni yüzler katılırsa, Wolves ve West Brom'un üzerinde bitirebileceklerine ve aynı zamanda Reynolds, Mac ve Wrexham ile üst ligde yer almak için rekabet edebileceklerine inanmak için her türlü neden var.