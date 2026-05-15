Tom Brady ve Ryan Reynolds: Premier Lig'e giden yarışta kim kazanacak? Eski Birmingham forveti, Wrexham'la rekabette cesur bir tahminde bulundu

Her iki kulüp de 2024-25 sezonunda League One'dan çıkarak o ligin ilk iki sırasını doldurdu ve 2025-26 sezonunda Championship'te başarılı performanslar sergilemeleri bekleniyordu. O sezon Wrexham, EFL merdiveninde üst üste üç basamak yükselerek rekor kıran serisini sürdürmeyi hedefliyordu.

Red Dragons, dramatik geçen son maç gününde play-off'a kalmayı başaramadı ve bu hedefe çok az bir farkla ulaşamadı. Ancak, ligde kalmak da fena bir şey değil ve ödüllü "Welcome to Wrexham" belgeseli için daha fazla drama yaşandı. Belgesel, 14 Mayıs Perşembe günü 5. sezonuyla geri dönecek.

Hollywood yıldızları Reynolds ve Rob Mac'in ipleri elinde tuttuğu bu dönemde, Wrexham'ın bir başka transfer döneminin sonunda daha da güçleneceği beklentisi var. Aynı şey Birmingham için de geçerli; NFL efsanesi Brady, Tom Wagner ve Knighthead yönetim ekibiyle birlikte çalışıyor ve St Andrew's'ta daha fazla transfer hareketliliği yaşanması bekleniyor.