Çeviri:
Tom Brady ve Birmingham, Premier Lig'e yükselme çabalarında "bir fırsatı kaçırdıkları" konusunda uyarıldı, ancak transferlere daha fazla para harcamaları için destek görüyorlar
Brady & Birmingham'ın sahipleri iddialı hedefler belirledi
İngiliz futbolunun üçüncü liginden bir çırpıda çıkmak için rekor düzeyde yatırımlar yapıldı; bu süreçte Manchester United efsanesi Wayne Rooney, talihsiz bir teknik direktörlük dönemi sırasında takımın küme düşmesine katkıda bulunmuştu.
St Andrew’s’ta 111 puan toplanıp bir kupa kazanıldığında coşkulu kutlamalar yaşandı ve takımın en üst lige hemen geri dönmesi bekleniyordu. Hırslı sahipler – Knighthead Capital Management – ve NFL efsanesi Brady gibi önde gelen yönetim kurulu üyeleri, en yüksek hedefleri belirlemekten asla çekinmediler.
Bu sezon bu hedefler tutmadı; Chris Davies'in yönetimindeki tutarsız performansın sonucunda Blues, Championship tablosunda 15. sırada yer alıyor; bu konum, play-off sıralamalarına olduğu kadar küme düşme bölgesine de yakın.
Birmingham, yükselme şansını kaçırmış mı?
Birmingham’ın performansını değerlendiren, futbolculuk kariyerinin birkaç yılını West Midlands’da geçirmiş eski EFL yıldızı ve şimdiki yorumcu Don Goodman’dan çok daha fazlası bekleniyordu.
Goodman, GOAL'a şunları söyledi: "Tom Wagner, Premier Lig'e en kısa sürede, yani hemen şimdi çıkmak istediklerini çekinmeden açıkladı. Ve sıralamaya bakıldığında, şu anda 15. sıradalar. Wrexham'ı yendiklerini biliyorum ve bu moral verici olmuştur, ancak performansları hayal kırıklığı yaratıcıydı.
“Dürüst olmak gerekirse, ve bunu en büyük saygıyla söylüyorum, bu sezon Championship, kalite ve kalite derinliği açısından belki de şimdiye kadar gördüğüm en zayıf sezon oldu. Coventry veya Ipswich gibi takımların başardıklarından hiçbir şey eksiltmek istemem. Tabii ki Ipswich hala Middlesbrough, Millwall ve hatta belki de Southampton ile mücadele ediyor, nasıl gideceğine bağlı olarak. Ancak Birmingham City ve diğer pek çok kulübün bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum çünkü gelecek sezonun çok daha zor geçeceğini düşünüyorum.
“Bence Premier Lig'den daha kaliteli takımlar küme düşecek. Ve bence Championship'e tekrar çıkma gücüne sahip kulüpler, ki bunların sayısı çok olacak, tekrar çıkacaklar. Bu yüzden bence bu kaçırılmış bir fırsat. Ama Birmingham, şüphesiz, yazın transfer harcamaları yapacağını göreceğimiz kulüplerden biri olacak.
“Şu andan sezon sonuna kadar olan dönemde dileğim, sezonun sonunu güçlü bitirmeleri ve Chris Davies'in görevde kalması, çünkü onu seviyorum. Birmingham ve onlarla bağlantılı herkes için zor bir sezon oldu. Tabii ki son dört maç iyi geçmezse, Chris Davies için endişelenirsiniz, değil mi?”
Blues'un St Andrew's'a daha fazla büyük isim getireceği tahmin ediliyor
Davies’e bir sonraki transfer döneminde transfer çalışmalarını yönetme şansı verilecek mi, bunu zaman gösterecek. Blues’un daha fazla yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağına dair beklentiler var. Eski Blues savunma oyuncusu Stephen Carr, geçtiğimiz günlerde GOAL’a büyük isimlerin transfer edilip edilemeyeceği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bence evet. Bence hedefleri bu. Açıklanan stadyum projesine bakarsanız, ne inşa ettiklerini görebilirsiniz - bu Premier Lig için, Football League için değil. Bu bir Premier Lig stadyumu olmalı.
“Bununla ilgili başka şeyler de olduğunu biliyorum, NFL ve her şey, ama şu anda gitmek istedikleri yere doğru hazırlanıyorlar. Çok iddialı. Ancak harcayabileceğiniz paranın bir sınırı var, bu kadar basit. Bunu Newcastle'da da görüyorsunuz - dünyanın en zengin kulübü ama istedikleri herkesi alıp satamazlar. İşte bu noktada planlara ihtiyaçları var.
“Gerçekten birkaç iyi oyuncuya ihtiyaçları var. Takıma yeni oyuncuların katılması gerekiyor. Önemli olan kimi transfer edebilecekleri, hangi kısıtlamalarla karşı karşıya oldukları ve ne kadar harcayabilecekleri. Orada her zaman iyi bir altyapıları oldu, iyi genç oyuncular yetiştiriyorlar. Ama stadyum ve diğer her şeye bakarsanız, çok hırslı olduklarını görüyorsunuz.
“Stadyum, ne kadar para harcayacaklarını gösteriyor. O stadyum, Premier Lig’deyseniz bir değeri var, Championship için değil – maliyetleri ve her şeyi düşünürsek. Bence harcama göreceksiniz. Bence kontrollü olacak, aptalca olmayacak, ama Birmingham’a daha büyük isimlerin geri döndüğünü göreceksiniz.”
Birmingham'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Wrexham galibiyetinin ardından sıradaki maç
Blues'un bu sezon oynayacağı dört maç kaldı; ilk olarak Cumartesi günü, üst lige yükselme mücadelesi veren Hull City'ye konuk olacaklar. Ryan Reynolds ve Rob Mac'in çalıştırdığı Wrexham'ı mağlup ederek galibiyet serisine geri dönen takım, sezonu güçlü bir performansla tamamlayarak yaz dönemine bu ivme ve pozitif havayı taşımak isteyecektir.