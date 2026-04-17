Tom Brady ve Birmingham, Premier Lig'e yükselme çabalarında "bir fırsatı kaçırdıkları" konusunda uyarıldı, ancak transferlere daha fazla para harcamaları için destek görüyorlar

Birmingham’ın performansını değerlendiren, futbolculuk kariyerinin birkaç yılını West Midlands’da geçirmiş eski EFL yıldızı ve şimdiki yorumcu Don Goodman’dan çok daha fazlası bekleniyordu.

"Tom Wagner, Premier Lig'e en kısa sürede, yani hemen şimdi çıkmak istediklerini çekinmeden açıkladı. Ve sıralamaya bakıldığında, şu anda 15. sıradalar. Wrexham'ı yendiklerini biliyorum ve bu moral verici olmuştur, ancak performansları hayal kırıklığı yaratıcıydı.

“Dürüst olmak gerekirse, ve bunu en büyük saygıyla söylüyorum, bu sezon Championship, kalite ve kalite derinliği açısından belki de şimdiye kadar gördüğüm en zayıf sezon oldu. Coventry veya Ipswich gibi takımların başardıklarından hiçbir şey eksiltmek istemem. Tabii ki Ipswich hala Middlesbrough, Millwall ve hatta belki de Southampton ile mücadele ediyor, nasıl gideceğine bağlı olarak. Ancak Birmingham City ve diğer pek çok kulübün bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum çünkü gelecek sezonun çok daha zor geçeceğini düşünüyorum.

“Bence Premier Lig'den daha kaliteli takımlar küme düşecek. Ve bence Championship'e tekrar çıkma gücüne sahip kulüpler, ki bunların sayısı çok olacak, tekrar çıkacaklar. Bu yüzden bence bu kaçırılmış bir fırsat. Ama Birmingham, şüphesiz, yazın transfer harcamaları yapacağını göreceğimiz kulüplerden biri olacak.

“Şu andan sezon sonuna kadar olan dönemde dileğim, sezonun sonunu güçlü bitirmeleri ve Chris Davies'in görevde kalması, çünkü onu seviyorum. Birmingham ve onlarla bağlantılı herkes için zor bir sezon oldu. Tabii ki son dört maç iyi geçmezse, Chris Davies için endişelenirsiniz, değil mi?”