Birmingham City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship
Moataz Elgammal

Tom Brady'nin forma giydiği Birmingham City, son "Hollywood derbisinde" Wrexham'ı mağlup ederek Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig'e yükselme hedeflerine büyük bir darbe vurdu

Wrexham
Birmingham City
Championship
Birmingham City - Wrexham

NFL efsanesi Tom Brady, Birmingham City'nin Wrexham'ı 2-0 mağlup ederek Championship'te hayati bir galibiyet elde etmesiyle, son "Hollywood derbisinde" övünme hakkını kazandı. Bu sonuç, Blues için çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlarken, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Red Dragons'u dördüncü kez üst üste üst lige çıkarma hayallerine de ciddi bir darbe vurdu.


  • Vicente, çekişmeli Hollywood karşılaşmasında skoru açtı

    Brady'nin azınlık hissedarı olduğu Birmingham, St Andrew's'ta Phil Parkinson'ın çalıştırdığı Wrexham'ı 2-0 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Net gol fırsatlarının az olduğu gergin bir ilk yarıya rağmen, ev sahibi takım ikinci yarı başladıktan üç dakika sonra skoru açtı. Ocak ayında Alaves'ten transfer edilen Carlos Vicente, Kai Wagner'in nokta atışı ortasına en yükseğe çıkarak kafayla golü attı. İspanyol kanat oyuncusu, devre arifesinde Arthur Okonkwo'nun muhteşem kurtarışıyla gol fırsatını kaçırmış, ancak ikinci denemesinde hata yapmadı.

    • Reklam
  • Birmingham City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Klarer farkı ikiye katlayarak galibiyeti garantiledi

    Maça 10 deplasman maçlık gol serisiyle gelen Wrexham, buna karşılık şaşırtıcı bir şekilde etkisiz kaldı. Hollywood'un önde gelen isimleri Reynolds ve Mac'in desteklediği bilinen bu Galler kulübü, rakip ceza sahası içinde bir varlık gösteremedi ve 90 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı. Konuk takım beraberlik golü arayışıyla ileriye doğru baskı yaparken, savunmada açıklar verdi ve sonunda bunun bedelini ödedi. 71. dakikada, oyuna sonradan giren Paik Seung-ho'nun kullandığı köşe vuruşu, altı metre karesinde kaosa neden oldu. Kaptan Christoph Klarer en hızlı tepkiyi verdi ve arka direkte ortaya çıkarak topu Okonkwo'nun yanından ağlara gönderdi.

  • Davies, üstün performansının ardından üzerindeki baskıdan kurtuldu

    Birmingham teknik direktörü Chris Davies, bir dizi kötü sonucun ardından baskı altındaydı, ancak bu önemli maçı kazandıktan sonra oyuncularını övgüyle bahsetti. Davies gazetecilere, "Bugün takımı izlemekten gerçekten keyif aldım, maç boyunca mükemmeldik diye düşünüyorum," dedi. "Rakip takımın kaleye tek bir şut bile atamadığı ve bizim ise çok sayıda fırsat yakaladığımız bir maçta, bence bu her şeyi anlatıyor. Topu geri geri dolaştırmak yerine ileriye doğru oynadığımızdan çok memnunum." Bu galibiyetle takım, Championship tablosunda 15. sıraya yükseldi ve Brady'ye kutlama yapmak için bolca neden verdi.

  • Birmingham City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Play-off umutlarının sönmesiyle Parkinson hayal kırıklığına uğradı

    Wrexham'ın ligde üst üste iki mağlubiyet almasıyla birlikte, Parkinson saha kenarında hayal kırıklığını gizleyemedi. Takım şu anda play-off sıralamasının dört puan gerisinde bulunuyor. Premier Lig hayallerini canlı tutmak için Dragons'un, önümüzdeki dört maçta bir an önce galibiyet serisine dönmesi gerekiyor; ilk maçları ise Stoke City ile evlerinde oynayacakları karşılaşma olacak.

Wrexham
