Tom Brady'nin forma giydiği Birmingham City, son "Hollywood derbisinde" Wrexham'ı mağlup ederek Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig'e yükselme hedeflerine büyük bir darbe vurdu

Birmingham teknik direktörü Chris Davies, bir dizi kötü sonucun ardından baskı altındaydı, ancak bu önemli maçı kazandıktan sonra oyuncularını övgüyle bahsetti. Davies gazetecilere, "Bugün takımı izlemekten gerçekten keyif aldım, maç boyunca mükemmeldik diye düşünüyorum," dedi. "Rakip takımın kaleye tek bir şut bile atamadığı ve bizim ise çok sayıda fırsat yakaladığımız bir maçta, bence bu her şeyi anlatıyor. Topu geri geri dolaştırmak yerine ileriye doğru oynadığımızdan çok memnunum." Bu galibiyetle takım, Championship tablosunda 15. sıraya yükseldi ve Brady'ye kutlama yapmak için bolca neden verdi.