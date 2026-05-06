Tom Brady, Barcelona'ya karşı! La Liga devi, Birmingham City ile sürpriz bir hazırlık maçı oynayacak
Flick, İngiltere'deki yaz kampı planlarını kesinleştirdi
Mundo Deportivo’nun haberine göre, Barcelona 2026-27 sezon öncesi hazırlık programının temel unsurlarını resmen onayladı. Teknik direktör Hansi Flick, kadroyu İngiltere milli takımının ünlü antrenman merkezi St George’s Park’ta düzenlenecek geleneksel kampta yönetecek. Katalan devi, 27 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar iki haftalık bir süre için bu seçkin tesisi rezerve etti. Kulüp, daha önce 2014 ve 2016 yazlarında Luis Enrique yönetiminde burayı ziyaret etmişti ve bu, kulübün bu tesisi üçüncü kez kullanması olacak. Flick, tanıdık İngiliz kırsalının taktiksel temelleri atmak için mükemmel bir ortam sağlayacağını umuyor.
Brady'nin Birmingham'ına karşı ani bir sınav
Kampın ilk günlerinde Barcelona, Championship takımlarından Birmingham City ile bir hazırlık maçı oynayacak. Yönetim kurulunda yedi kez Super Bowl şampiyonu Brady’nin de yer aldığı bu Midlands kulübü, ulusal futbol merkezinden çok uzak olmayan konumu sayesinde son derece uygun bir test fırsatı sunuyor. Birçok uluslararası yıldız, Dünya Kupası sonrası tatillerinde olsa da, bu karşılaşma temel fiziksel çalışmalarla rekabetçi oyun süresini dengeleyecek. Bu maç, klasik bir yaz kampı maçı niteliğinde olup, teknik ekibin yedek oyuncuları değerlendirmesine olanak tanırken, NFL ikonunun İngiliz takımına katılması nedeniyle önemli bir ticari ilgi de uyandırıyor.
Afrika'da kazançlı dostluk maçları planlandı
İngiltere'deki hazırlık kampının bitiminden hemen sonra takım, doğrudan Kenya'nın Nairobi kentine uçacak. Büyük bir Avrupa rakibiyle, muhtemelen Liverpool ile oynanacak önemli bir hazırlık maçı, 9 veya 10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Takım daha sonra Katalonya'ya dönecek ve 14 Ağustos'ta ikinci bir Afrika maçı için Fas'a kısa bir seyahate çıkacak. Birkaç önemli milli oyuncunun geri dönüşüne sahne olacak bu iki maçın, kulübe yaklaşık 10 milyon avro (9 milyon sterlin/12 milyon dolar) gelir getirmesi bekleniyor. Bu önemli gelir, İngiltere'deki ilk antrenman aşamasında ortaya çıkan operasyonel giderleri etkili bir şekilde dengeleyecek.
Sezonun başındaki zorlukların üstesinden gelmek
Önümüzdeki döneme bakıldığında, yeni sezonun hızla yaklaşmasıyla birlikte Barcelona, Dünya Kupası'ndan dönen yıldızlarını takıma başarılı bir şekilde entegre etmek zorunda. Daha önce gündeme gelen Peru gezisi hâlâ belirsizliğini korusa da, odak noktası artık iç saha sezonu başlamadan önce en iyi fiziksel kondisyonu ve taktiksel hazırlığı sağlamak amacıyla bu üç onaylanmış hazırlık maçından en iyi şekilde yararlanmak üzerine yoğunlaşmış durumda.