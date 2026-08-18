Financial Times'a göre Boehly ve Walter, BlueCo konsorsiyumunun ses getiren satın alma işlemini tamamlamasından sadece dört yıldan biraz fazla bir süre sonra, Chelsea'deki hisselerini çoğunluk hissedarı Clearlake Capital'a satma ihtimalini değerlendiriyor. Grup, kulübü ilk olarak 2,5 milyar sterlin değerindeki bir anlaşmayla satın almıştı, ancak yeni bir anlaşma şimdi kulübün 5 milyar sterlinin üzerinde değerlenmesini sağlayabilir. Kulübün sahiplik yapısında Clearlake yüzde 61,5'lik çoğunluk payına sahipken, Boehly, Walter ve 90 yaşındaki İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss kalan yüzde 38,5'i eşit şekilde paylaşıyor.

Önerilen çıkış, henüz Premier League veya Şampiyonlar Ligi kupası getirmeyen çok büyük bir mali harcama döneminin ardından geldi. Mayıs 2022'den bu yana Chelsea, oyuncu bonservis bedellerine yaklaşık 1,5 milyar sterlin harcadı, ancak kulüp istikrarsız sonuçlar ve teknik direktör değişiklikleriyle karakterize edilen çalkantılı bir süreç yaşadı.



