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Todd Boehly ve Mark Walter, Clearlake Capital'ın Chelsea'de tam kontrolü ele geçirme hamlesi sırasında hisselerini SATMAK için görüşmeler yürütüyor
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BlueCo konsorsiyumu büyük bir sahiplik değişikliğiyle karşı karşıya
Financial Times'a göre Boehly ve Walter, BlueCo konsorsiyumunun ses getiren satın alma işlemini tamamlamasından sadece dört yıldan biraz fazla bir süre sonra, Chelsea'deki hisselerini çoğunluk hissedarı Clearlake Capital'a satma ihtimalini değerlendiriyor. Grup, kulübü ilk olarak 2,5 milyar sterlin değerindeki bir anlaşmayla satın almıştı, ancak yeni bir anlaşma şimdi kulübün 5 milyar sterlinin üzerinde değerlenmesini sağlayabilir. Kulübün sahiplik yapısında Clearlake yüzde 61,5'lik çoğunluk payına sahipken, Boehly, Walter ve 90 yaşındaki İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss kalan yüzde 38,5'i eşit şekilde paylaşıyor.
Önerilen çıkış, henüz Premier League veya Şampiyonlar Ligi kupası getirmeyen çok büyük bir mali harcama döneminin ardından geldi. Mayıs 2022'den bu yana Chelsea, oyuncu bonservis bedellerine yaklaşık 1,5 milyar sterlin harcadı, ancak kulüp istikrarsız sonuçlar ve teknik direktör değişiklikleriyle karakterize edilen çalkantılı bir süreç yaşadı.
- Getty Images Sport
İç ayrılıklar ve stat geliştirme ikilemleri
Kulüp içinden isimler, Clearlake'in kurucu ortaklarından Behdad Eghbali ile Boehly arasında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları sık sık yalanlayıp ikilinin profesyonel bir ilişki sürdürdüğünü savunsa da, haberler, bildirilen 'iç savaş' ortamında olası bir satın alma konusunda son iki yıldır aralıklarla görüşmeler yapıldığını öne sürüyor. Temel anlaşmazlık noktalarından birinin, sahiplik yapısının yeni bir stadyum planı üzerinde uzlaşıp uzlaşamayacağı olduğu görülüyor.
Taraftarlar da bilet fiyatları ve BlueCo'nun uyguladığı çok kulüplü model konusunda endişelerini dile getirirken, sahiplik modelinin karmaşıklığı da eleştirilerin hedefinde yer aldı.
Alonso ve yeni sportif yönelim
Yönetim katındaki belirsizlik sürerken, Xabi Alonso, Chelsea'nin yaz döneminde yeni transferlere 300 milyon sterlinden fazla harcayıp satışlardan 143 milyon sterlin gelir elde ettiği bir süreçte A takımın başına geçti. İspanyol teknik adamın göreve getirilmesi, Liam Rosenior'un kısa süren döneminin ardından Chelsea için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
Alonso, bu profil değişikliğinin gerekliliğini yüksek sesle dile getirirken, üst düzey bir kadronun yalnızca potansiyele dayanamayacağını vurguladı. Bu doğrultuda kulüp, Premier League'in tecrübeli isimleri 36 yaşındaki Jordan Henderson ile 35 yaşındaki Danny Welbeck'in imzasını aldı ve soyunma odasına çok ihtiyaç duyulan deneyimi kattı. Bu hamle, kulübün arka arkaya genç ve kendini kanıtlamamış yeteneklere yüz milyonlarca sterlin harcadığı transfer dönemlerinin ardından transfer stratejisinde net bir yön değişikliğine işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Clearlake, kontrolünü daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor
Satış gerçekleşirse, Eghbali ve Jose E. Feliciano liderliğindeki Clearlake Capital, kulübün operasyonlarında neredeyse tam kontrolü elinde bulunduracak. Bu durum,başkanlık görevinin gelecek mayısta Boehly'den Clearlake'in bir temsilcisine geçmesini öngören önceden kararlaştırılmış bir yönetim maddesiyle de örtüşüyor.
Oyuncular ve yeni teknik ekip için umut, yönetim kurulunda alınacak herhangi bir kararın sürekli manşetlerle gündeme gelen bir kulübe çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirmesi. Chelsea, batı Londra'daki rakibi Fulham'a karşı sezonuna başlamaya hazırlanırken, odak noktası Alonso'nun yenilediği kadronun, yönetim kurulunda nihai gücü kimin elinde tuttuğundan bağımsız olarak sahada sonuç verip veremeyeceği olmaya devam ediyor.
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