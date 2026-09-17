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Todd Boehly dönemi SONA ERDİ! Chelsea, ortak sahiplerin hisselerini sattığını ve Clearlake Capital'ın Stamford Bridge'de tam kontrolü ele aldığını doğruladı
Clearlake, tam kontrolü ele geçirmek için kalan hisseleri satın aldı
Clearlake Capital, Chelsea’nın tam kontrolünü resmen devraldı. Behdad Eghbali ve Jose E. Feliciano’nun öncülük ettiği özel sermaye şirketi, daha önce Boehly ve Walter’ın elinde bulunan yüzde 12,83’lük hisseleri satın aldı. İsviçreli yatırımcı Hansjorg Wyss ise mevcut yüzde 12,83’lük payını koruyacak ve yeni şekillenen sahiplik grubunda kilit ortaklardan biri olmaya devam edecek.
Bu hamle, Stamford Bridge ekibine borçlar dahil yaklaşık 5 milyar £ (6,7 milyar dolar) değer biçiyor. Financial Times’a göre Boehly ve Walter, satıştan toplamda 950 milyon £ (1,3 milyar dolar) gelir elde edecek. Bu gelişme, ilk konsorsiyumun Roman Abramovich’in yaptırımlar nedeniyle ayrılığının ardından kulübü 2,5 milyar £’a (3,3 milyar dolar) satın almasından yalnızca dört yıl sonra güç dengesinde dramatik bir değişime işaret ediyor.
Boehly, kulüp başkanlığı görevinden derhal ayrılacak. Ancak Chelsea, geçiş sürecinde günlük operasyonların, uzun vadeli stratejinin ve mevcut yönetim yapılarının tamamen değişmeden kalacağını vurguladı.
- Getty Images Sport
Boehly, veda mesajında yeni sahiplik yapısına destek verdi
Boehly, görev süresi boyunca büyük gurur duyduğunu ifade etti ve destekleri için daha geniş futbol camiasına teşekkür etti. Amerikalı iş insanı, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü'nün Başkanı olarak görev yapmak benim için bir onurdu" dedi. "İngiltere Premier Ligi, teknik ekip ve oyuncular, Chelsea'deki yetenekli yönetim ve çalışanlar ile kendini adamış taraftar kitleleri dahil olmak üzere kulüp için parlak bir geleceğin güvence altına alınmasına yardımcı olan birçok kişiye teşekkür etmek istiyorum."
Yönetim kademesinde çatlaklar olduğuna dair yaygın haberlere rağmen Boehly, kamuoyu önünde kulübün yeni yönüne destek verdi. "Clearlake ve daha geniş sahiplik grubuyla olan ortaklığıma, ayrıca kulübün kısa ve uzun vadeli başarısını desteklemek için birlikte aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlara değer verdim" diye ekledi. "Chelsea'nin, Clearlake'in liderliği altında başarılarını sürdürmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyorum."
Clearlake'in kurucu ortakları Eghbali ve Feliciano da aynı duyguları paylaştı ve 2022'deki devralmadan bu yana görevden ayrılan başkanın katkılarını övdü. İkili, Boehly'yi "her zaman Chelsea hikâyesinin bir parçası olacak" önemli bir ortak olarak tanımlarken, kulübün sportif altyapısını ve kadrosunu geliştirme konusundaki kendi kararlılıklarını da yineledi. Bu arada Chelsea, taraftarların kulübün kimliğinin merkezinde yer almasını sağlamaya yönelik Boehly'nin "sarsılmaz bağlılığını" öven resmi bir açıklama yayımladı.
Yönetim kurulu gerilimleri, Walter'ın soruşturma sürerken ayrılmasıyla sona erdi
Yönetim kurulundaki sarsıcı değişiklik, Stamford Bridge'de perde arkasında aylardır sürdüğü bildirilen gerilimin ardından geldi. Clearlake ile Boehly arasındaki ilişkiler giderek bozulmuştu ve haberlerde, iki tarafın da 2024 boyunca karşı tarafın hissesini satın almanın yollarını aktif şekilde araştırdığı belirtilmişti. Zaten yüzde 61,5'lik belirleyici çoğunluk hissesine sahip olan Clearlake, sonunda şirket içindeki güç mücadelesini kazandı.
Walter'ın ayrılığı, ani yeniden yapılanmaya bir merak unsuru daha ekliyor. Amerikalı iş insanı, sigorta şirketleriyle ilgili olarak şu anda federal soruşturma altında. Daha geçen ay, NBA ekibini satın almasından yalnızca 14 ay sonra Los Angeles Lakers'taki hissesini Joshua Kushner ve Bob Iger'a 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden aniden sattı. Ancak Los Angeles Dodgers'ın sahibi olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Alonso'ya Chelsea'nin Avrupa hedefini sürdürme görevi verildi
Chelsea şimdi bu büyük yönetim kurulu geçiş sürecini, sahadaki ilerleyişinin sekteye uğramasına izin vermeden yönetmek zorunda. Teknik direktör Xabi Alonso, sezonun ilk bölümünde Chelsea'yi Premier League puan tablosunda altıncı sıraya taşıdı ve bu ivmenin korunması kritik önem taşıyacak.
Clearlake, sportif ve sağlık departmanlarında tam istikrar sözü verirken, odak hızla yeniden yurt içi maçlara dönecek. Alonso'nun kadrosu, üst kademelerde yaşanan mali ve kurumsal değişimlerden etkilenmeden Şampiyonlar Ligi potasına doğru ilerlemeye çalışacak.
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