Boehly, görev süresi boyunca büyük gurur duyduğunu ifade etti ve destekleri için daha geniş futbol camiasına teşekkür etti. Amerikalı iş insanı, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü'nün Başkanı olarak görev yapmak benim için bir onurdu" dedi. "İngiltere Premier Ligi, teknik ekip ve oyuncular, Chelsea'deki yetenekli yönetim ve çalışanlar ile kendini adamış taraftar kitleleri dahil olmak üzere kulüp için parlak bir geleceğin güvence altına alınmasına yardımcı olan birçok kişiye teşekkür etmek istiyorum."

Yönetim kademesinde çatlaklar olduğuna dair yaygın haberlere rağmen Boehly, kamuoyu önünde kulübün yeni yönüne destek verdi. "Clearlake ve daha geniş sahiplik grubuyla olan ortaklığıma, ayrıca kulübün kısa ve uzun vadeli başarısını desteklemek için birlikte aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlara değer verdim" diye ekledi. "Chelsea'nin, Clearlake'in liderliği altında başarılarını sürdürmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyorum."

Clearlake'in kurucu ortakları Eghbali ve Feliciano da aynı duyguları paylaştı ve 2022'deki devralmadan bu yana görevden ayrılan başkanın katkılarını övdü. İkili, Boehly'yi "her zaman Chelsea hikâyesinin bir parçası olacak" önemli bir ortak olarak tanımlarken, kulübün sportif altyapısını ve kadrosunu geliştirme konusundaki kendi kararlılıklarını da yineledi. Bu arada Chelsea, taraftarların kulübün kimliğinin merkezinde yer almasını sağlamaya yönelik Boehly'nin "sarsılmaz bağlılığını" öven resmi bir açıklama yayımladı.



