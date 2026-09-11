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Todd Boehly dönemi neredeyse SONA ERİYOR! Chelsea'nın ortak sahipleri, Behdad Eghbali ve Clearlake Capital'ın kulübün tam kontrolünü alma hamlesiyle hisselerini satacak
Clearlake, kulübün tamamını devralmaya yaklaşıyor
Boehly ve Mark Walter'ın Chelsea'den çıkış yapmanın eşiğinde olduğu bildiriliyor. Son haftalarda görüşmeler hız kazanırken, çoğunluk hissedarı Clearlake Capital'ın Amerikalı ikilinin azınlık hisselerini satın almaya hazırlandığı belirtiliyor.
Behdad Eghbali ve Jose E. Feliciano'nun liderliğindeki Clearlake, şu anda Chelsea'de yüzde 61,5 hisseye sahip. Kalan yüzde 38,5'lik pay ise Boehly, Walter ve İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss arasında eşit şekilde bölünmüş durumda. Başarılı olması halinde bu şirket içi satın alma, yatırım firmasına batı Londra kulübü üzerinde neredeyse tam yetki verecek.
BlueCo konsorsiyumu, Chelsea'yi Mayıs 2022'de Roman Abramovich'ten 2,5 milyar £ karşılığında satın aldı ve buna ek olarak 1,75 milyar £ yatırım taahhüdünde bulundu. Ancak perde arkasındaki gerilim artarken, Boehly ile Eghbali'nin kulübün sportif yönü ve Stamford Bridge'in olası yeniden geliştirilmesi konusunda karşı karşıya geldiği bildiriliyor.
- Nicolo Campo
Walter kârlı çıkış planını doğruladı
Daha önceki görüşmelerin değerleme konusunda tıkandığı bildirilirken, Walter şimdi ilk yatırımından kâr elde etmeye hazırlanıyor. 66 yaşındaki isim adına konuşan bir sözcü, Bloomberg'e anlaşmanın yakınlaştığını doğruladı.
"Bu potansiyel işlem, Mark Walter'ın Chelsea Football Club'daki hissesini ilk yatırımına kıyasla primli bir seviyede değerliyor ve onun için bir başka başarılı spor yatırımı anlamına geliyor" dedi sözcü. "Bu çıkışın ardından Bay Walter, gelecekte sporla ilgili yatırımlar yapmayı planlıyor."
Temsilci ayrıca, yaklaşan satışın arkasındaki itici gücün Amerikalı iş insanı olmadığını da netleştirdi. Açıklama, "Walter, hissesini satmaya yönelik önerilen işlemi başlatmadı; bu süreç bir süredir devam ediyor" ifadeleriyle sona erdi.
Sahiplik anlaşmazlığı kırılma noktasına ulaştı
Boehly, 2022’deki satın almanın ilk görünen yüzü olarak görev yaptı ve kulüp başkanı olarak hareket ediyor. Ancak Eghbali, yönetim kurulunda en aktif figür hâline geldi; sık sık sportif direktörlerle temas kuruyor ve iç saha ile deplasman maçlarına katılıyor.
Eş sahipler arasında bir iç savaş yaşandığına dair söylentiler iki yıldır dolaşıyor. Önceden kararlaştırılmış bir yönetim maddesi, gelecek mayısta Boehly’nin başkanlığını bir Clearlake temsilcisi lehine sona erdirecekti, ancak yaklaşan bu satış onun Stamford Bridge ile bağlarını tamamen koparacak.
Wyss’in de Boehly ve Walter’a katılarak hisselerini satıp satmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Walter açısından bu hamle, kısa süre önce Los Angeles Lakers’taki hissesini satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından spordan daha geniş çaplı çıkışını sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Alonso, Hull City karşısında istikrar arıyor
Yönetim katındaki dramadan uzakta, teknik direktör Xabi Alonso sahada istikrar yakalamayı umacak. Chelsea, Premier League sezonuna umut verici bir başlangıç yaptı; ilk üç maçında iki galibiyet alarak dördüncü sırada yer alırken, Leeds karşısında Carabao Cup'ta elde edilen heyecan verici 6-3'lük galibiyet de yenilenen hücum hattını gözler önüne serdi.
Chelsea sıradaki maçta lige yeni yükselen Hull City ile karşılaşacak. Yaz boyunca kadroyu yeniden şekillendirmek için 349 milyon £ harcayan Alonso, takımının dikkatini üst kademelerde yaklaşan sahiplik değişimine değil, sonuç almaya vermesini sağlamalı.
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