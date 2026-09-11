Boehly ve Mark Walter'ın Chelsea'den çıkış yapmanın eşiğinde olduğu bildiriliyor. Son haftalarda görüşmeler hız kazanırken, çoğunluk hissedarı Clearlake Capital'ın Amerikalı ikilinin azınlık hisselerini satın almaya hazırlandığı belirtiliyor.

Behdad Eghbali ve Jose E. Feliciano'nun liderliğindeki Clearlake, şu anda Chelsea'de yüzde 61,5 hisseye sahip. Kalan yüzde 38,5'lik pay ise Boehly, Walter ve İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss arasında eşit şekilde bölünmüş durumda. Başarılı olması halinde bu şirket içi satın alma, yatırım firmasına batı Londra kulübü üzerinde neredeyse tam yetki verecek.

BlueCo konsorsiyumu, Chelsea'yi Mayıs 2022'de Roman Abramovich'ten 2,5 milyar £ karşılığında satın aldı ve buna ek olarak 1,75 milyar £ yatırım taahhüdünde bulundu. Ancak perde arkasındaki gerilim artarken, Boehly ile Eghbali'nin kulübün sportif yönü ve Stamford Bridge'in olası yeniden geliştirilmesi konusunda karşı karşıya geldiği bildiriliyor.



