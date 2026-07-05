Tochil: Meksika maçı öncesinde uyku sorunu yaşamayacağız… Onların ölümcül silahının tehlikesinin farkındayım

Tuchel, karmaşık hazırlıklar hakkında sorulduğunda şöyle dedi: “Çoğu zaman olduğu gibi, ortalıkta çok fazla gürültü var. Balonun içindeyken ise ortam son derece sakin ve istikrarlı oluyor; konsantrasyon da oldukça yüksek.”

Ve ekledi: "Maçlar ve etkinlikler ne kadar büyük olursa, gürültü o kadar artar, hazırlık ise o kadar sakinleşir. Oyuncuların maçın başlama saatinin değişebileceğinden haberdar olmadıklarını düşünüyorum; bu örnek, sinirlerinizi kaybetmemeniz gerektiğini size tam olarak gösteriyor."

Şöyle devam etti: “Bu konuda bir şey yapamayız. Üç buçuk saatlik uçuştan sonra Meksika’ya iniyorsunuz ve maçın başlama saati değişmiyor. Bu yüzden sinirlerimizi bozmaya değmez. Yüksek rakım: Bu bir gerçek… Ev sahibi seyirci: Bu bir gerçek. Koşullar bizim lehimize değil.”

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Engelleri aşmamız gerekiyor, ancak bunu başarmak için gerekli ruha, kararlılığa, saf iradeye ve takım içi uyuma sahibiz. Bu yüzden iyimserim. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz, oyuncular da bunu hissedecek ve yarın stadyumda enerji patladığında hepimiz bunu hissedeceğiz. Ama bu da işin güzelliği. Tamamen etkileyebileceğimiz şeylere odaklanıyoruz.”