Tochil: Meksika maçı öncesinde uyku sorunu yaşamayacağız… Onların ölümcül silahının tehlikesinin farkındayım

İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası çeyrek finalinde Meksika ile oynanacak maç öncesindeki çalkantılı hazırlıklara rağmen oyuncularından “soğukkanlılıklarını kaybetmemelerini” istedi.
İngiltere milli takım heyeti, Pazar günü Azteca Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saatine ilişkin belirsizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda Cuma günü başkent Mexico City'ye ulaştı. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), taraftarların güvenliği ve şiddetli gök gürültülü fırtına beklentileri nedeniyle maçın başlama saatini altı saat öne almayı tartışmış, ancak sonunda tarih değişikliği yapılmaması yönünde karar verildi.
İngiltere milli takımı, bir önceki turda Meksika’ya 2-0 yenildikleri maçın önceki gecesi, takımın kaldığı otelin dışında havai fişeklerin atılması sonucu tacize uğradıkları gerekçesiyle Ekvador’un FIFA’ya şikayette bulunmasının ardından, konaklama yerinin gizli kalmasını umuyordu.