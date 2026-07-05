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Tochil: Meksika maçı öncesinde uyku sorunu yaşamayacağız… Onların ölümcül silahının tehlikesinin farkındayım

T. Tuchel
İngiltere
Meksika
Dünya Kupası
Almanya
İngiltere
Meksika

Gergin bir ortam

İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası çeyrek finalinde Meksika ile oynanacak maç öncesindeki çalkantılı hazırlıklara rağmen oyuncularından “soğukkanlılıklarını kaybetmemelerini” istedi.

İngiltere milli takım heyeti, Pazar günü Azteca Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saatine ilişkin belirsizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda Cuma günü başkent Mexico City'ye ulaştı. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), taraftarların güvenliği ve şiddetli gök gürültülü fırtına beklentileri nedeniyle maçın başlama saatini altı saat öne almayı tartışmış, ancak sonunda tarih değişikliği yapılmaması yönünde karar verildi.

İngiltere milli takımı, bir önceki turda Meksika’ya 2-0 yenildikleri maçın önceki gecesi, takımın kaldığı otelin dışında havai fişeklerin atılması sonucu tacize uğradıkları gerekçesiyle Ekvador’un FIFA’ya şikayette bulunmasının ardından, konaklama yerinin gizli kalmasını umuyordu.

  • Her zamanki gürültü

    Tuchel, karmaşık hazırlıklar hakkında sorulduğunda şöyle dedi: “Çoğu zaman olduğu gibi, ortalıkta çok fazla gürültü var. Balonun içindeyken ise ortam son derece sakin ve istikrarlı oluyor; konsantrasyon da oldukça yüksek.”

    Ve ekledi: "Maçlar ve etkinlikler ne kadar büyük olursa, gürültü o kadar artar, hazırlık ise o kadar sakinleşir. Oyuncuların maçın başlama saatinin değişebileceğinden haberdar olmadıklarını düşünüyorum; bu örnek, sinirlerinizi kaybetmemeniz gerektiğini size tam olarak gösteriyor."

    Şöyle devam etti: “Bu konuda bir şey yapamayız. Üç buçuk saatlik uçuştan sonra Meksika’ya iniyorsunuz ve maçın başlama saati değişmiyor. Bu yüzden sinirlerimizi bozmaya değmez. Yüksek rakım: Bu bir gerçek… Ev sahibi seyirci: Bu bir gerçek. Koşullar bizim lehimize değil.”

    Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Engelleri aşmamız gerekiyor, ancak bunu başarmak için gerekli ruha, kararlılığa, saf iradeye ve takım içi uyuma sahibiz. Bu yüzden iyimserim. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz, oyuncular da bunu hissedecek ve yarın stadyumda enerji patladığında hepimiz bunu hissedeceğiz. Ama bu da işin güzelliği. Tamamen etkileyebileceğimiz şeylere odaklanıyoruz.”

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  • Meksika Silahları

    İngiltere milli takımının antrenmanı, Pumas Onam kulübünün antrenman tesislerinde gerçekleştirildi. Tuchel, deniz seviyesinden yüksekte olmanın etkilerini hissettiklerini kabul etti, ancak oyuncularının Pazar günkü maçın temposuna kademeli olarak uyum sağlayacaklarına inandığını belirtti.

    Tuchel şöyle konuştu: “Şunu biliyor musunuz, antrenman yapmasak bile bunu gerçekten hissediyoruz. Örneğin, ben bütün gün otel odasında hafif bir baş ağrısı hissettim. Önceki günlerdeki kadar iyi uyuyamadım, ama üstesinden gelinemeyecek ve uyum sağlanamayacak hiçbir şey yok.”

    Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncuların antrenmanın ilk dakikalarında yüksekliği hissettiklerini düşünüyorum ve zaman geçtikçe bununla daha iyi başa çıkabildiler. Gerçek bu; fiziksel olarak bu duruma bu kadar çabuk uyum sağlayamayız.”

    Şöyle devam etti: “Fiziksel olarak imkansız, ama en azından bu ortamı deneyimlemek için bir gün önceden buradayız; böylece yarın ısınma antrenmanları sırasında ilk kez tam anlamıyla bu deneyimi yaşamayacağız. Yarın ısınma antrenmanlarına çıkacağız, özellikle top havadayken ve nefes almakta biraz zorluk çekerken.”

    Ve şöyle devam etti: "Meksika milli takımının kendi sahasındaki maçlara genellikle hücum gücüyle, büyük bir baskı uygulayarak ve son derece hücumcu bir şekilde başlamasının tesadüf olmadığını düşünüyorum, çünkü ilk 15 ila 20 dakikanın bizim için en zorlu kısım olabileceğini düşünüyorum. Bunu aştığımızda – ki bunu bugün zaten biraz denedik – iyi bir durumda olacağımıza inanıyorum."

  • Uyku Planı

    Yetkililer, İngiltere milli takımının konakladığı otelin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı ve Tuchel’e, Meksikalı taraftarların onları rahatsız etmeye ve taciz etmeye çalışması durumunda takımın maç öncesi gece uykusuz kalmasından endişe duyup duymadığı soruldu.

    Tuchel şu yanıtı verdi: "Dün gece herhangi bir sorun yaşamadık. FIFA'nın durumu iyi yönettiğini düşünüyorum ve otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, bu yüzden iyi bir gece uykusu çekmeyi bekliyoruz. Yarınki maç saat 18.00'de başlayacak, bu yüzden birkaç saat uykumuzdan mahrum kalsak bile, sabahın ilerleyen saatlerinde bunu telafi etmek için bolca vaktimiz olacak."

    Ve şöyle devam etti: “Henüz var olmayan sorunlar hakkında konuşmak istemiyorum, bu doğru gelmiyor. Şu ana kadar yaşadıklarım büyük bir saygı ve coşkulu duygularla doluydu, ama aynı zamanda takımımız için de son derece destekleyiciydi.”

    Şöyle devam etti: “Bu nedenle herkese büyük bir saygıyla yaklaşıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz, maçın önemini anlıyoruz ve aynı şekilde bize de saygı gösterilmesini bekliyoruz; ki bu zaten oldu. Dolayısıyla şu anda olası sorunlardan bahsetmenin benim için hiçbir anlamı yok. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsak, bunu kabulleneceğiz.”

    Son olarak şunları söyledi: “Bu, turnuvanın tamamına yönelik yaklaşımımızdır. Bu turnuva başlı başına zorlu ve yorucu bir turnuva ve bununla başa çıkmanın en iyi yolu, sakin ve soğukkanlı kalmak ve sadece kendimize odaklanmaktır.”

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