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'Tıpkı mırıldayan bir Ferrari gibi' - Rio Ferdinand, Michael Carrick'e Marcus Rashford'ın ayrılışını engellemesi çağrısında bulundu
Ferdinand, Rashford'u antrenmanda övdü
Marcus Rashford, 14 numaralı formayla Carrington'a dönmesine rağmen Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve 49 maçta 14 gol ile 14 asist kaydetti.
Barcelona'nın bunun yerine Anthony Gordon'ı transfer etmesinin ardından £40 milyonluk kalıcı bir ayrılık hâlâ mümkün görünüyor, ancak Rio Ferdinand Carrick'in onu takımda tutması gerektiğinde ısrar ediyor.
Metro'nun aktardığına göre YouTube kanalında konuşan Ferdinand, şöyle dedi: "Rashford antrenman sahasında Manchester United'a geri döndü ve arkadaşlar, adeta mırıldanan bir Ferrari gibi. Fit görünüyor, hazır görünüyor. Ve biliyor musunuz, yüzünde bir gülümseme var ve adımlarında da küçük bir canlılık var."
- AFP
Yeni bir transferin etki yaratması umuluyor
Ferdinand, Carrick bu sezon ona fırsat verirse Rashford'ın en iyi formunu yeniden yakalayıp eleştirmenlerini susturabileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Eski savunmacı, özellikle önceki yönetim altında geçen zorlu dönemin ardından hücum oyuncusunun takımda kalmasının kadroya yeni bir takviye gibi hissettireceğini düşünüyor.
Ferdinand şöyle ekledi: "Bunun hangi yöne gideceğini ve bu transfer döneminin sonunda nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Ama biliyor musunuz, umarım kalır ve kulüp için yeni bir transfer gibi olur. Ve acaba bu, ortaya çıkıp tüm şüphe duyanlara ve herkese yanıldıklarını kanıtlayacak motive olmuş Marcus Rashford olabilir mi? Ve tüm karşı çıkanlara. Umarım öyledir. Bekleyip görelim."
Dixon, Arsenal için sürpriz takas anlaşması önerdi
Bu arada, Arsenal'ın eski savunmacısı Lee Dixon, BestBettingSites'ta Rashford ile Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly'yi içeren olası bir takas anlaşmasını gündeme getirdi.
Dixon, Mikel Arteta'nın Rashford'u sol kanatta yeniden canlandırabileceğine inanıyor ve şunları söylüyor: "Onları takas eder miydim (Myles Lewis Skelly ve Marcus Rashford)? Biliyor musunuz, muhtemelen ederdim. Bu, Myles Lewis-Skelly'ye karşı bir şey değil; mesele onun gidip oyununu başka bir yerde geliştirme özgürlüğünü kazanması. Marcus Rashford ise omzuna kol atılmasına ihtiyaç duyan bir oyuncu ve Arteta bu konuda onun için harika olurdu. Ona bu sevgiyi verin, sol tarafta oynama özgürlüğünü verin ve evet, onu Arsenal formasıyla görmek isterim. Sürekli olarak üst düzey bir oyuncu olup olmadığı konusunda çekincelerim var ama Arsenal'in şu an kadrosunda bulunan oyunculara bakıldığında iyi bir takviye olurdu."
- Getty Images Sport
Rashford ve Carrick için sırada ne var?
Carrick, transfer dönemi kapanmadan önce kadroyla ilgili kritik kararlarla karşı karşıya. Rashford, sezon öncesini başlatacak çarşamba günkü Leeds United hazırlık maçı öncesinde United ile birlikte Dublin'e gitti ve bu karşılaşmada forma giyebilir. İrlanda kampının ardından Polonya'da AC Milan'a karşı dikkat çekici bir hazırlık maçı United'ı bekliyor; bu maçta forvet, Old Trafford'daki geleceğini güvence altına almaya çalışırken eski teknik direktörü Ruben Amorim'e rakip olabilir.
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