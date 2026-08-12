Marcus Rashford, 14 numaralı formayla Carrington'a dönmesine rağmen Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve 49 maçta 14 gol ile 14 asist kaydetti.

Barcelona'nın bunun yerine Anthony Gordon'ı transfer etmesinin ardından £40 milyonluk kalıcı bir ayrılık hâlâ mümkün görünüyor, ancak Rio Ferdinand Carrick'in onu takımda tutması gerektiğinde ısrar ediyor.

Metro'nun aktardığına göre YouTube kanalında konuşan Ferdinand, şöyle dedi: "Rashford antrenman sahasında Manchester United'a geri döndü ve arkadaşlar, adeta mırıldanan bir Ferrari gibi. Fit görünüyor, hazır görünüyor. Ve biliyor musunuz, yüzünde bir gülümseme var ve adımlarında da küçük bir canlılık var."