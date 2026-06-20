"Tıpkı Haiti gibi!" Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından "turnuvanın en zayıf takımı"na ilişkin basın yorumları

Hürriyet: "Gol yok, puan yok. Acı bir veda ve büyük bir hayal kırıklığı!"

Fanatik: "Tıpkı Haiti gibi! Hiç gol atamadan eleniyoruz – tıpkı Haiti gibi! Turnuvanın en zayıf takımının kaderini paylaşıyoruz."

Sözcü: "Avustralya'ya yenilmenin ardından şimdi de Paraguay'a yenildik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. İşler yolunda gitmedi. Grup aşamasının ilk maçı bile başlamadan elendik."

Habertürk: "Türk milli takımının 24 yıl sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası macerası kısa sürdü. Umut ve heyecanla başlamıştık. Ve şimdi son maçtan önce elendik."

Türkiye: "Bir kabus!"