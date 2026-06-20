Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda ikinci maçında da ikinci yenilgisini aldıktan sonra turnuvadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Hem Avustralya’ya karşı 0-2, hem de Paraguay’a karşı 0-1 yenildikleri maçlarda takım gol atamadı. Yerel basın, takımı sert bir şekilde eleştiriyor ve bazı oyuncuları da hedef alıyor.
Çeviri:
"Tıpkı Haiti gibi!" Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından "turnuvanın en zayıf takımı"na ilişkin basın yorumları
Hürriyet: "Gol yok, puan yok. Acı bir veda ve büyük bir hayal kırıklığı!"
Fanatik: "Tıpkı Haiti gibi! Hiç gol atamadan eleniyoruz – tıpkı Haiti gibi! Turnuvanın en zayıf takımının kaderini paylaşıyoruz."
Sözcü: "Avustralya'ya yenilmenin ardından şimdi de Paraguay'a yenildik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. İşler yolunda gitmedi. Grup aşamasının ilk maçı bile başlamadan elendik."
Habertürk: "Türk milli takımının 24 yıl sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası macerası kısa sürdü. Umut ve heyecanla başlamıştık. Ve şimdi son maçtan önce elendik."
Türkiye: "Bir kabus!"
"Ne yaptın sen, Uğurcan Çakır!?" Türkiye kalecisine yönelik eleştiriler
Takvim: "2 maç, %80 top hakimiyeti, 62 şut, 0 gol, 0 puan – elveda!"
Yeni Şafak: "2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden milli takımımız, Amerika'da tam bir kabus yaşadı. İki maçta tek bir gol bile atamayan genç yıldızlar, milyonlarca taraftarı derin bir üzüntüye boğdu."
Akşam: "Ne yaptın sen, Uğurcan Çakır! İki maçta da dibe vurdun."
Vatan: "Türkiye, Paraguay maçı sonrasında yürek parçalayan bir durumla karşı karşıya! Dünya Kupası'na sıfır gol ve sıfır puanla veda ediyoruz."