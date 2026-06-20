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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

Çeviri:

"Tıpkı Haiti gibi!" Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından "turnuvanın en zayıf takımı"na ilişkin basın yorumları

Türkiye - Paraguay
Türkiye
Dünya Kupası

Türkiye, 2026 Dünya Kupası’nda rezil oldu ve sadece iki maçın ardından turnuvadan erken elendi. Ülkedeki basın yankılarına genel bir bakış.

Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda ikinci maçında da ikinci yenilgisini aldıktan sonra turnuvadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Hem Avustralya’ya karşı 0-2, hem de Paraguay’a karşı 0-1 yenildikleri maçlarda takım gol atamadı. Yerel basın, takımı sert bir şekilde eleştiriyor ve bazı oyuncuları da hedef alıyor.

  • Hürriyet: "Gol yok, puan yok. Acı bir veda ve büyük bir hayal kırıklığı!"

    Fanatik: "Tıpkı Haiti gibi! Hiç gol atamadan eleniyoruz – tıpkı Haiti gibi! Turnuvanın en zayıf takımının kaderini paylaşıyoruz."

    Sözcü: "Avustralya'ya yenilmenin ardından şimdi de Paraguay'a yenildik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. İşler yolunda gitmedi. Grup aşamasının ilk maçı bile başlamadan elendik."

    Habertürk: "Türk milli takımının 24 yıl sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası macerası kısa sürdü. Umut ve heyecanla başlamıştık. Ve şimdi son maçtan önce elendik."

    Türkiye: "Bir kabus!"

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  • "Ne yaptın sen, Uğurcan Çakır!?" Türkiye kalecisine yönelik eleştiriler

    Takvim: "2 maç, %80 top hakimiyeti, 62 şut, 0 gol, 0 puan – elveda!"

    Yeni Şafak: "2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden milli takımımız, Amerika'da tam bir kabus yaşadı. İki maçta tek bir gol bile atamayan genç yıldızlar, milyonlarca taraftarı derin bir üzüntüye boğdu."

    Akşam: "Ne yaptın sen, Uğurcan Çakır! İki maçta da dibe vurdun."

    Vatan: "Türkiye, Paraguay maçı sonrasında yürek parçalayan bir durumla karşı karşıya! Dünya Kupası'na sıfır gol ve sıfır puanla veda ediyoruz."

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