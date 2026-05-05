DECO BARCELONAIMAGO / Joan Gosa
Daniel Buse

Çeviri:

Tıpkı FC Bayern gibi: Barcelona da 85 milyon avroluk kanat oyuncusuyla ilgileniyor gibi görünüyor

FC Barcelona'nın Newcastle United'dan Anthony Gordon ile ilgilendiği söyleniyor; aynı şekilde FC Bayern de bu İngiliz oyuncuyu yaz transfer döneminde kanat pozisyonu için en güçlü adaylardan biri olarak görüyor.

RAC1 radyo istasyonu bu haberi verdi. Buna göre Gordon, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performanslarıyla bu sezon Katalan ekibinin dikkatini üzerine çekmiş. 

Barça'nın sportif direktörü Deco'nun önceliği, bu yaz Raphinha'nın yükünü hafifletip Brezilyalı oyuncuya dinlenme fırsatı verebilecek, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir kanat oyuncusu transfer etmek. Raphinha, şu anda teknik direktör Hansi Flick'in takımının sol kanatta tek en iyi seçeneği. Ancak iki uyluk sakatlığı nedeniyle bu sezon birçok maçı kaçırdı ve bu sezon Blaugrana formasıyla tüm turnuvalarda toplamda sadece 31 maça çıktı.

  • Barcelona'nın Anthony Gordon konusunda en büyük sorunu muhtemelen fiyat olacaktır: Söylentilere göre Newcastle, 25 yaşındaki oyuncu için 85 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor. Aynı miktarı, bu İngiliz oyuncuyla da yakından ilgilenen FC Bayern Münih'e de belirtilmiş. 

    Almanya'nın rekor şampiyonu da, sol kanatta Luis Diaz'a ciddi bir alternatif oluşturacak güçlü bir kanat oyuncusu arıyor. Ancak Barça gibi Bayern de Newcastle'ın talep ettiği bedeli ödemeye hazır değil gibi görünüyor. Söylentilere göre Münih ekibi, önce Gordon ile kişisel bir anlaşmaya varmak istiyor; böylece bu anlaşmayı koz olarak kullanarak ödenecek tutarı düşürmeyi hedefliyor. 

    Newcastle, Gordon'u satmak zorunda kalabilir

    Newcastle, önceki yıllarda yaptığı devasa yatırımların ardından, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz transfer döneminde bir yıldız oyuncuyu satmak zorunda kalabilir. Kulüp, Gordon'dan muhtemelen en yüksek transfer ücretini elde edebilir, ancak teknik direktör Eddie Howe'un ilk tercihi olmaktan çıkan Nick Woltemade'in de kısa süre içinde ayrılacağına dair spekülasyonlar var. 

    Premier League'de şu anda 13. sırada yer alan Magpies, bu sezon uluslararası turnuvalara katılma hakkını kaçıracak ve bu da gelirlerinde önemli bir düşüşe yol açacak. 

  • Anthony Gordon'un 2025/26 sezonundaki istatistikleri:

    Oyunlar: 46
    Oynama süresi: 2869
    Goller: 17
    Asist: 5