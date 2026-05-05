Tıpkı FC Bayern gibi: Barcelona da 85 milyon avroluk kanat oyuncusuyla ilgileniyor gibi görünüyor

Barcelona'nın Anthony Gordon konusunda en büyük sorunu muhtemelen fiyat olacaktır: Söylentilere göre Newcastle, 25 yaşındaki oyuncu için 85 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor. Aynı miktarı, bu İngiliz oyuncuyla da yakından ilgilenen FC Bayern Münih'e de belirtilmiş.

Almanya'nın rekor şampiyonu da, sol kanatta Luis Diaz'a ciddi bir alternatif oluşturacak güçlü bir kanat oyuncusu arıyor. Ancak Barça gibi Bayern de Newcastle'ın talep ettiği bedeli ödemeye hazır değil gibi görünüyor. Söylentilere göre Münih ekibi, önce Gordon ile kişisel bir anlaşmaya varmak istiyor; böylece bu anlaşmayı koz olarak kullanarak ödenecek tutarı düşürmeyi hedefliyor.