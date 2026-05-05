Tıpkı FC Bayern gibi: Barcelona da 85 milyon avroluk kanat oyuncusuyla ilgileniyor gibi görünüyor

RAC1 radyo istasyonu bu haberi verdi. Buna göre Gordon, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performanslarıyla bu sezon Katalan ekibinin dikkatini üzerine çekmiş.
Barça'nın sportif direktörü Deco'nun önceliği, bu yaz Raphinha'nın yükünü hafifletip Brezilyalı oyuncuya dinlenme fırsatı verebilecek, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir kanat oyuncusu transfer etmek. Raphinha, şu anda teknik direktör Hansi Flick'in takımının sol kanatta tek en iyi seçeneği. Ancak iki uyluk sakatlığı nedeniyle bu sezon birçok maçı kaçırdı ve bu sezon Blaugrana formasıyla tüm turnuvalarda toplamda sadece 31 maça çıktı.