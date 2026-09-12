Gattuso, cumartesi günü AC Milan ile 2-2 berabere kalınmasının ardından Lazio’nun çevresindeki ortamla ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Takım otobüsü Formello antrenman tesisinde tutkulu ultralar tarafından karşılansa da taraftarlar stadyuma girmeyi reddetti ve tarihi Stadio Olimpico’yu boş bir atmosfere büründürdü.

Kulüp sahibi Claudio Lotito’ya yönelik devam eden boykot nedeniyle ev sahibi tribünlerin geniş bölümleri boş kaldı; bu da deplasmana gelen Milan taraftarlarının yüksek desteği yüzünden maçın, ev sahibi ekip için sık sık bir deplasman karşılaşması gibi hissedilmesine yol açtı.

Eski Napoli ve Milan teknik direktörü, son düdüğün ardından DAZN mikrofonlarına yaptığı açıklamada tribünlerdeki destek eksikliği konusundaki hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Ateşli mizacı ve duygusal motivasyona verdiği önemle tanınan Gattuso, mevcut durumun Lazio büyüklüğünde bir kulüp için sürdürülemez olduğunu kabul etti. “Tribünlerdeki durum hakkında yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Formello’ya gelip bizimle buluştularsa, bu çocuklar sayesindedir. Ciddi olmaya ve sahada saygın performanslar ortaya koymaya devam etmeliyiz. Taraftarsız bir stadyum görmek, benim için futbol değil.”