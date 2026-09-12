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'Tıpkı COVID dönemi gibi' - Gennaro Gattuso, taraftar boykotu sırasında boş kalan Lazio stadyumuna öfkelendi
Olimpico'da atmosfer sıkıntısı
Gattuso, cumartesi günü AC Milan ile 2-2 berabere kalınmasının ardından Lazio’nun çevresindeki ortamla ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Takım otobüsü Formello antrenman tesisinde tutkulu ultralar tarafından karşılansa da taraftarlar stadyuma girmeyi reddetti ve tarihi Stadio Olimpico’yu boş bir atmosfere büründürdü.
Kulüp sahibi Claudio Lotito’ya yönelik devam eden boykot nedeniyle ev sahibi tribünlerin geniş bölümleri boş kaldı; bu da deplasmana gelen Milan taraftarlarının yüksek desteği yüzünden maçın, ev sahibi ekip için sık sık bir deplasman karşılaşması gibi hissedilmesine yol açtı.
Eski Napoli ve Milan teknik direktörü, son düdüğün ardından DAZN mikrofonlarına yaptığı açıklamada tribünlerdeki destek eksikliği konusundaki hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Ateşli mizacı ve duygusal motivasyona verdiği önemle tanınan Gattuso, mevcut durumun Lazio büyüklüğünde bir kulüp için sürdürülemez olduğunu kabul etti. “Tribünlerdeki durum hakkında yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Formello’ya gelip bizimle buluştularsa, bu çocuklar sayesindedir. Ciddi olmaya ve sahada saygın performanslar ortaya koymaya devam etmeliyiz. Taraftarsız bir stadyum görmek, benim için futbol değil.”
- Getty Images Sport
COVID-19 karşılaştırmaları ve taraftar yokluğu
Özellikle de futbolculuk döneminde duygularını her zaman açıkça ortaya koymasıyla tanınan Gattuso için tribünlerdeki sessizlik son derece sarsıcıydı. Mevcut protestoyla, futbolun seyircisiz ya da çok ciddi seyirci kısıtlamalarıyla oynanmak zorunda kaldığı küresel pandemi dönemi arasında çarpıcı bir benzetme yaptı.
İtalyan teknik adam, üç puanı almak için gerekli enerjiyi dolu tribünlerin sağlayabileceğini belirtti. "Burada oynamak kolay değil, yüzde 20-30 kapasiteyle COVID dönemi gibi hissettiriyor. Taraftarlarımızı korkunç derecede özlüyoruz. Burada bizi iten 50.000 kişiyle oynamayı çok özlüyoruz" dedi.
Teknik direktör daha sonra basın toplantısında oyunla kurduğu duygusal bağı vurguladı ve taraftarsız futbolun berbat olduğunu, bu sporun özünün de taraftarlarla birlikte kale arkasında kutlama yapabilmek olduğunu söyledi.
İki farklı devrenin hikâyesi
Sahada Lazio, Serie A sezonuna tarihî bir başlangıç yapmaya doğru rahat ilerliyor gibi görünüyordu. Matteo Cancellieri ve Tijjani Noslin'in golleriyle ev sahibi ekip devreye 2-0 önde girdi ve kulüp, tarihinde ilk kez ilk dört maçından dört galibiyet çıkarma eşiğine geldi. Ancak ikinci yarıda maçın gidişatı sert şekilde değişti.
Maç sırasında yaşanan taktiksel değişimi değerlendiren Gattuso, Milan yoğunluğunu artırdıktan sonra takımının zorlandığını kabul etti. "İkinci yarıda kalitelerini ortaya koydular. Oynamak istediğimiz şekilde 90 dakika boyunca oynamak zor, ikinci yarının başında geri çekildik ve zorlandık. Bu da anlaşılabilir bir durum çünkü bence iki müthiş gole engel olamadık. Ayrıca dağılıp gitmememiz de iyiydi, his şu yöndeydi: Bir iki gol daha yiyebilirdik" dedi.
- Getty Images Sport
Gelişim ve teknik esneklik
Beraberliğin yarattığı hayal kırıklığına rağmen Gattuso, özellikle takımının zorluklara verdiği tepki açısından performansta birçok olumlu nokta buldu. Teknik direktör, oyuncularının çalışma ahlakını ve disiplinini övmekte gecikmedi; kurduğu temellerin, önceki kulüplerinde geride bıraktıklarına benzediğini ifade etti.
Gattuso yönetiminde etkilemeye devam eden oyunculardan biri de Albert Gudmundsson. İzlandalı milli oyuncu, Milan karşısında hibrit bir rolde kullanıldı ve teknik direktörün büyük önem verdiği taktiksel çok yönlülüğü ortaya koydu. Gattuso, "Kanatta, sahte dokuz olarak ya da bugün oynadığı gibi oynayabilir. Kalitesi var ve her yerde oynayabilir, bu biraz da karşılaştığımız maça bağlı" dedi.
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