Maçın ardından Movistar'a konuşan Araujo, kritik müdahalesinin arkasındaki içgüdüsel düşünceyi anlattı. Savunmacı, topukla yaptığı vuruşun ceza sahasındaki kalabalığın arasından hedefini bulmasında şansın da payı olduğunu kabul etti.

Yeni kulübü adına Avrupa'da alınan böylesine önemli bir sonuca doğrudan katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

"Güzel bir şuttu, ceza sahası içinde iyi bir fırsattı" diyen Araujo, "Stoperlerin arasından geçmesinde şanslıydım. Takıma yardım edebildiğim için çok mutlu ve çok memnunum" ifadelerini kullandı.