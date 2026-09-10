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Alvino Hanafi

Çeviri:

'Tıpkı Barca gibi!' - Ronald Araujo, Liverpool'un geri dönüşünü başlatan şık topuk pasının ardından tepki verdi

Liverpool
Şampiyonlar Ligi
R. Araujo

Ronald Araujo, yaptığı şık topuk pası asistinin Liverpool'un Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenmesini sağlamasının ardından mutluluğunu dile getirdi. Uruguaylı savunmacı, Anfield'daki ilk haftalarını değerlendirirken kulübün devasa büyüklüğünü ve beklentilerini Barcelona ile kıyasladı.

  • Araujo'nun topuğuyla yaptığı vuruş Liverpool'un geri dönüşünü ateşledi

    Liverpool, Şampiyonlar Ligi serüvenine Anfield'da Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1'lik geri dönüş galibiyetiyle başladı ve Ronald Araujo bu sonuçta kilit rol oynadı. Liverpool, Marcos Llorente'nin 17. dakikadaki golüyle geriye düştü ancak sahasında güçlü bir yanıt verdi.

    Maçın momentumu, Jan Oblak'ın Bradley Barcola'ya geçit vermesiyle değişti; ardından Araujo, seken topu şık bir dokunuşla Dominik Szoboszlai'nin önüne bıraktı ve Szoboszlai yakın mesafeden eşitliği sağladı.

    Daha sonra Alexis Mac Allister, ikinci yarıda galibiyet golünü atarak teknik direktör Andoni Iraola'ya Avrupa ligi aşamasında kazanan bir başlangıç yaptı.

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    Savunmacı kritik asistini anlattı

    Maçın ardından Movistar'a konuşan Araujo, kritik müdahalesinin arkasındaki içgüdüsel düşünceyi anlattı. Savunmacı, topukla yaptığı vuruşun ceza sahasındaki kalabalığın arasından hedefini bulmasında şansın da payı olduğunu kabul etti.

    Yeni kulübü adına Avrupa'da alınan böylesine önemli bir sonuca doğrudan katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

    "Güzel bir şuttu, ceza sahası içinde iyi bir fırsattı" diyen Araujo, "Stoperlerin arasından geçmesinde şanslıydım. Takıma yardım edebildiğim için çok mutlu ve çok memnunum" ifadelerini kullandı.

  • Uruguaylı, Liverpool'u Barcelona standartlarıyla karşılaştırdı

    İngiliz futboluna uyum sürecini değerlendiren Araujo, Liverpool ile eski kulübü Barcelona arasında doğrudan paralellikler kurdu. Stoper, Avrupa'nın elit kurumlarını temsil etmenin beraberinde getirdiği bitmek bilmeyen baskıyı kabul etti.

    Iraola'nın ve Anfield tribünlerinin beklentilerini karşılarken kendi kimliğini ortaya koyma konusundaki kararlılığını yineledi.

    "Barça gibi büyük bir takım," dedi Araujo. "Elinizden gelenin en iyisini vermeniz gerekiyor ve beklentiler yüksek. Mutluyum ve çok çalışıyorum. Her şeyimi vermek ve kendim olmak için sabırsızlanıyorum."

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    Liverpool, Avusturya yolculuğu öncesinde ivmeyi hedefliyor

    Araujo, dirençli bir Atletico Madrid düzenini aşarak üç puanı alan Liverpool'un taktik disiplinini övdü.

    Bu galibiyet, Iraola'nın ekibinin yeni turnuva formatındaki Avrupa yolculuğuna başlarken erken ivme yakalamasını sağladı.

    Liverpool şimdi dikkatini yeniden iç saha görevlerine çevirecek, ardından bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında LASK ile karşılaşmak için Avusturya'ya gidecek.

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