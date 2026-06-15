"Tipik Jürgen" - Almanya efsanesi, eski Liverpool teknik direktörünün kamuoyuna yaptığı özürlere rağmen Klopp'a yönelik eleştirilerini yineledi

Musiala, Almanya’nın Dünya Kupası mücadelesinde ilk 11’de yer aldı, ancak MagentaTV’nin maç öncesi yayınında yorumcu Klopp’un Müller’in yanında “Neyse ki Julian Nagelsmann hâlâ kadroyu belirliyor” demesiyle tartışma daha da alevlendi.

Ancak, Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü arasındaki sürekli bağlantılar göz önüne alındığında, izleyiciler ve Alman efsane Matthaus, "hala" yorumunu Nagelsmann üzerinde profesyonelce olmayan bir baskı olarak eleştirdi. Muller, Klopp'a henüz Haziran ayında olduğumuzu unuttuğunu söyleyerek ateşi daha da körükledi ve analistlerin Klopp'un görevi devralabileceğini öngördüğü Eylül ayına ince bir şekilde atıfta bulundu.

Almanya'nın 7-1'lik ezici galibiyetinin ardından Klopp, gerginliği yatıştırmak ve Nagelsmann'a doğrudan seslenmek için hemen yayına çıktı. "Yılın en nefret edilen kelimesini çoktan buldum: 'Hala'," diyen Klopp, bu dikkatsiz dil sürçmesi yüzünden kendine yumruk atmak istediğini itiraf etti.