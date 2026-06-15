Getty Images Sport
Çeviri:
"Tipik Jürgen" - Almanya efsanesi, eski Liverpool teknik direktörünün kamuoyuna yaptığı özürlere rağmen Klopp'a yönelik eleştirilerini yineledi
Matthaus, Klopp'un 'düşüncesiz' müdahalesini sert bir şekilde eleştirdi
Matthaus, Almanya’nın Dünya Kupası açılış maçından sadece 48 saat önce Klopp ve Thomas Müller’in yaptığı açıklamaların zamanlamasına ilişkin şaşkınlığını ve hayal kırıklığını dile getirdi. İkili, geçen hafta Pazar günü Curacao karşısında Jamal Musiala yerine Deniz Undav’ın ilk 11’de yer alması gerektiğini öne sürerek Matthaus’un eleştirilerine maruz kalmıştı.
Efsanevi eski kaptan, ikilinin kendi kariyerleri sırasında benzer bir dış baskıya maruz kalsalardı çok öfkeleneceklerini belirtti.
Sky Germany'deki köşesinde yazan Matthaus, "Curacao maçı öncesinde Jürgen Klopp ve Thomas Müller'in yaptığı açıklamalara şaşırdım. Jürgen yeterince uzun süredir teknik direktörlük yapıyor ve bir gün geri dönebilir; Thomas ise hâlâ aktif bir oyuncu. Dışarıdan biri müdahale etseydi, ikisi de bundan hoşlanmazdı. Doğru zaman değildi ve yanlış sözlerdi" dedi.
- Getty Images Sport
Klopp'un Dili Sıvazlanan Söz
Musiala, Almanya’nın Dünya Kupası mücadelesinde ilk 11’de yer aldı, ancak MagentaTV’nin maç öncesi yayınında yorumcu Klopp’un Müller’in yanında “Neyse ki Julian Nagelsmann hâlâ kadroyu belirliyor” demesiyle tartışma daha da alevlendi.
Ancak, Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü arasındaki sürekli bağlantılar göz önüne alındığında, izleyiciler ve Alman efsane Matthaus, "hala" yorumunu Nagelsmann üzerinde profesyonelce olmayan bir baskı olarak eleştirdi. Muller, Klopp'a henüz Haziran ayında olduğumuzu unuttuğunu söyleyerek ateşi daha da körükledi ve analistlerin Klopp'un görevi devralabileceğini öngördüğü Eylül ayına ince bir şekilde atıfta bulundu.
Almanya'nın 7-1'lik ezici galibiyetinin ardından Klopp, gerginliği yatıştırmak ve Nagelsmann'a doğrudan seslenmek için hemen yayına çıktı. "Yılın en nefret edilen kelimesini çoktan buldum: 'Hala'," diyen Klopp, bu dikkatsiz dil sürçmesi yüzünden kendine yumruk atmak istediğini itiraf etti.
Klopp'un özrü 'en azından yapılması gereken' olarak nitelendirildi
Klopp'un Nagelsmann'dan canlı yayında özür dilemesine rağmen, Matthäus bu jestten pek etkilenmedi ve böylesine tecrübeli bir profesyonelin daha akıllı davranması gerektiğini belirtti.
Matthaus, "Klopp, Pazar günü maçtan sonra Nagelsmann'dan özür diledi ve 59 yaşında bile hala aptal olduğumu söyledi. Bu, Jürgen'in tipik bir davranışı; bir hata yaptığını gördüğü için bu tür sözler sarf ediyor," dedi. "Özür diledi; bu en azından yapılması gereken şeydi. Ancak böyle bir şeyin başına hiç gelmemesi gerekirdi; çok düşüncesizce bir hareketti. MagentaTV'de çok fazla gülüşme ve şaka var, bu yüzden Jürgen ve Thomas'tan daha fazla sözler duymaya hazırlıklı olmalıyız."
- Getty Images Sport
Gözler Fildişi Sahili maçında
Efsanevi orta saha oyuncusu, Kuzey Amerika’da oynanacak önümüzdeki maçların Nagelsmann’ın takımı için çok daha zorlu bir sınav olacağı konusunda uyarıda bulundu. Fildişi Sahili maçı yaklaşırken Matthaus, açılış maçında yakalanan ivmeyi sürdürmek için taktiksel esnekliğin kilit öneme sahip olacağını vurguladı.
"Fildişi Sahili, Curacao'dan farklı bir kalibrede" dedi. "Yan Diomande, Ekvador'a karşı 1-0 kazanılan maçta sağda oynadı, ancak solda da oynayabilir. Orada Joshua Kimmich'e karşı sağ kanatta Brown'a karşı sahip olamayacağı hız avantajına sahip olur. Bir oyuncu kötü oynadığında eleştiride bulunabiliriz, ancak futbol Almanya'sı olarak bir arada durmak için takımı desteklemek konusunda üzerimize düşeni nasıl yapabileceğimizi düşünmeliyiz."