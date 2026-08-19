Tıp uzmanları, Jamal Musiala'nın Bayern Münih maçında yere yığılmasının ardından kararını açıkladı

Olayların ardından Alman basınından BILD, profesyonel bir değerlendirme almak için Essen Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Başkanı Prof. Christoph Kleinschnitz ile temasa geçti.

"Nörolojik açıdan bakıldığında bu, potansiyel olarak epileptik bir nöbet olabilir. Tepkisiz kalınan kısa süreler gibi belirtiler bununla örtüştüğü için, bu bir tür absans epilepsisi olabilir" diye açıkladı ünlü nörolog.

"Ancak bu değerlendirmeyi yapabilmemiz için nörolojik muayenelerin tüm bulgularını bilmemiz gerekir. Bu durum büyük ölçüde tedavi edilebilir, ancak uzun süreli tedavi gerektirir. Musiala futbol oynamaya devam edebilir."