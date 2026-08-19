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Tıp uzmanları, Jamal Musiala'nın Bayern Münih maçında yere yığılmasının ardından kararını açıkladı
Arka arkaya yaşanan endişe verici olaylar
Musiala, Bayern Münih'in Heidenheim karşısında hazırlık maçını kazandığı mücadelede, dört gün içinde ikinci kez sahada yığıldı ve büyük endişe yarattı. 23 yaşındaki oyuncu sersemlemiş görünüyordu ve daha önce RB Leipzig karşısında yaşadığı benzer korkutucu olayın ardından, saha dışına yardımcı olunarak çıkarılmadan önce tıbbi müdahale gördü.
Sportif direktör Max Eberl, kulübün durumun tamamen farkında olduğunu ve oyuncuya destek verdiğini doğruladı. Musiala daha sonra yaptığı açıklamada, nörolojik bir işlev bozukluğu nedeniyle geçici, kısa süreli absans nöbetleri teşhisi konduğunu duyurdu.
- Getty Images Sport
Nörolog uzman değerlendirmesini paylaştı
Olayların ardından Alman basınından BILD, profesyonel bir değerlendirme almak için Essen Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Başkanı Prof. Christoph Kleinschnitz ile temasa geçti.
"Nörolojik açıdan bakıldığında bu, potansiyel olarak epileptik bir nöbet olabilir. Tepkisiz kalınan kısa süreler gibi belirtiler bununla örtüştüğü için, bu bir tür absans epilepsisi olabilir" diye açıkladı ünlü nörolog.
"Ancak bu değerlendirmeyi yapabilmemiz için nörolojik muayenelerin tüm bulgularını bilmemiz gerekir. Bu durum büyük ölçüde tedavi edilebilir, ancak uzun süreli tedavi gerektirir. Musiala futbol oynamaya devam edebilir."
Sakatlık ve sağlık engellerini aşmak
Son sağlık endişesi, Musiala'nın kariyerindeki dur-kalk döneminin ardından ivme kazanmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Oyun kurucu, 2025-26 sezonunun önemli bir bölümünü, Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçta ayak bileğinde çıkık ve kırıkla birlikte fibula kırığı yaşamasının ardından kaçırmıştı.
Bu büyük ortopedik sakatlıklardan dönüş süreciyle yeni teşhis edilen bu nörolojik rahatsızlığın yönetimini dengelemek artık öncelik haline geldi. Neyse ki uzmanlar, uygun uzun vadeli tedaviyle bu sorunun profesyonel kariyerini sekteye uğratmayacağı konusunda güven ifade ediyor.
- Getty Images Sport
Dönüşü öncesinde ileriye bakarken
Musiala’nın son derece iyi bir tıbbi bakım alması ve süreci konusunda iyimser olmasıyla birlikte, gözler yeni sezonda forma giyip giyemeyeceğine çevrildi. Bayern Münih, tüm kulvarlarda kupa mücadelesi verirken yıldız 10 numarasını tam anlamıyla yeniden takıma kazandırmak istiyor.
Kulüp, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte, devam eden tedavi planı süresince onun yanında olmayı sürdürüyor. Taraftarlar, sağlık ekibinin dönüşü için son onayı vermesinin ardından onu yeniden güvenli bir şekilde sahada görmeyi umacaktır.
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