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'Tıp camiasının yanıldığını kanıtladığın için tebrikler!' - Atletico Madrid, Federico Valverde'nin ayak bileği sakatlığından 'mucizevi' dönüşü nedeniyle Real Madrid'le acımasızca DALGA GEÇTİ
Valverde'nin hızlı dönüşü derbi tartışmasını alevlendirdi
Federico Valverde, 20 Eylül'de oynanan Madrid derbisinde Güney Koreli yıldız Lee Kang-in'in sert müdahalesi sonrası sol ayak bileğinden sakatlandı. Real Madrid, Uruguaylı oyuncuya sonunda üçüncü derece burkulma teşhisi koydu; bu tür bir sorun oyuncuları genellikle 12 haftaya kadar sahalardan uzak tutuyor.
Milli ara sırasında Uruguay kadrosundan çekilmek zorunda kalmasına rağmen orta saha oyuncusu, ilk teşhisten yalnızca 17 gün sonra Valdebebas'ta tam antrenmanlara geri döndü. Teknik direktör Jose Mourinho daha sonra onu Villarreal maçının kadrosuna aldı; bu karar da Real Madrid'in şehirdeki rakiplerini öfkelendirdi.
- ZUMA Press Wire
Atletico'nun alaycı sosyal medya göndermesi
Valverde'nin Villarreal maçında oynayabilecek durumda olduğu haberine tepki gösteren Atletico, resmî X hesabından Real Madrid'in ilk sağlık raporunun geçerliliğini açıkça sorguladı. Kulüp, dikkat çekici derecede hızlı iyileşme süresini imkânsız olarak nitelendirdi.
Kulüp paylaşımında, "Dünya çapındaki sağlık camiasının yüzde 100'ünün yanıldığını kanıtlayarak tarih yazmayı sürdürdüğü için Real Madrid'i tebrik etmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Atletico, Santiago Bernabeu'nun sağlık ekibini doğrudan hedef alan bir dizi imalı hashtag de kullanarak alaycı tavrını sürdürdü. Paylaşım şu ifadelerle sona erdi: "#MiraculousRecovery #MedicalReport #Grade3Sprain #TheStoryYouMade".
Derbi gerilimi dinmiyor
Bu son kamuoyu atışması, Atletico'nun Metropolitano'da 2-1 kazandığı son derbinin ardından yaşanan hararetli gerilimi daha da alevlendirdi. Lee'nin ilk müdahalesi, sahada doğrudan kırmızı kart verilmesini öfkeyle talep eden Real Madrid cephesini kızdırdı.
Hakem ve VAR maç sırasında bu çağrıları yanıtsız bıraksa da, İspanya Hakemler Teknik Komitesi (CTA) daha sonra Güney Koreli oyuncunun oyundan atılması gerektiğini kabul etti. Atletico'nun sakatlığın ciddiyeti konusunda kamuoyu önünde şüphe dile getirme kararı, bu hakem hatasına ilişkin süregelen şikayetlere doğrudan bir karşılık gibi görünüyor.
- Alberto Gardin
Mourinho'nun takımını Villarreal sınavı bekliyor
Mourinho şimdi Valverde'yi Villarreal karşısında doğrudan ilk 11'e geri atma riskini alıp almayacağına ya da sürelerini kulübeden yönetip yönetmeyeceğine karar vermek zorunda. Tartışmalı derbi müdahalesinin ardından kalan herhangi bir etkinin olup olmadığını görmek için tüm gözler Uruguaylı oyuncunun hareketliliği ve fiziksel durumu üzerinde olacak.
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