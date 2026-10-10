'Tıp camiasının yanıldığını kanıtladığın için tebrikler!' - Atletico Madrid, Federico Valverde'nin ayak bileği sakatlığından 'mucizevi' dönüşü nedeniyle Real Madrid'le acımasızca DALGA GEÇTİ

Bu son kamuoyu atışması, Atletico'nun Metropolitano'da 2-1 kazandığı son derbinin ardından yaşanan hararetli gerilimi daha da alevlendirdi. Lee'nin ilk müdahalesi, sahada doğrudan kırmızı kart verilmesini öfkeyle talep eden Real Madrid cephesini kızdırdı.

Hakem ve VAR maç sırasında bu çağrıları yanıtsız bıraksa da, İspanya Hakemler Teknik Komitesi (CTA) daha sonra Güney Koreli oyuncunun oyundan atılması gerektiğini kabul etti. Atletico'nun sakatlığın ciddiyeti konusunda kamuoyu önünde şüphe dile getirme kararı, bu hakem hatasına ilişkin süregelen şikayetlere doğrudan bir karşılık gibi görünüyor.



