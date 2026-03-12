Getty Images
Çeviri:
Tim Sherwood, Micky van de Ven için 'bariz' Liverpool transfer planıyla Tottenham taraftarlarını kızdırma riskini göze alıyor
Liverpool, Spurs'un kaosunun ortasında Van de Ven'i hedefliyor
2023 yılında Wolfsburg'dan 43 milyon sterlin karşılığında Spurs'a transfer olan Hollandalı savunma oyuncusu, görünüşe göre şampiyonun birincil hedefi haline geldi. Bir zamanlar White Hart Lane'in yedek kulübesinde oturan Tim Sherwood, Van de Ven'in Arne Slot'un sistemine en uygun isim olduğunu öne sürerek tartışmayı daha da alevlendirdi. Liverpool'un savunma hattını güçlendirme ihtiyacı, özellikle Ocak transfer döneminde Marc Guehi'yi Manchester City'ye kaptırmasının ardından, çok iyi belgelenmiştir.
- Getty
Sherwood, Liverpool'a transferin 'bariz' bir seçim olduğunu söylüyor
BOYLE Sports'a potansiyel transfer hakkında konuşan Sherwood, "Bence bu yaz Liverpool için sol stoper pozisyonunda en uygun seçim o. Bu pozisyonda pek fazla seçenek yok. Bir tane daha var, Jarrad Branthwaite, ama Everton'dan transfer olması imkansız. Bu yüzden Micky'nin Liverpool oyuncusu olma şansı var. Onlar için gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum, gerçekten."
23 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye devam eden Sherwood, Branthwaite'in vatandaşı ile birlikte oynayarak başka bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti. Sherwood, "En iyi oyuncular arasında yer alması için gerekli tüm özelliklere sahip, ancak Virgil van Dijk gibi biriyle oynaması gerekiyor" diye ekledi.
"Yanında kendini kanıtlamış, deneyimli oyuncuların olması onu daha rahat hissettirecek ve liderlik becerilerini geliştirecektir, çünkü henüz herkesin düşündüğü gibi bir lider olduğunu düşünmüyorum. Micky için bu bir öğrenme süreci ve etrafındaki kazananların deneyimlerinden gerçekten faydalanabilir, ama yine de Liverpool için iyi bir seçim olacağını düşünüyorum."
Van de Ven için "kıyamet senaryosu"
Tottenham'daki atmosfer kırılma noktasına ulaştı. Van de Ven, Atletico yenilgisinin ardından kulübün şu anki durumunu "kıyamet senaryosu" olarak nitelendirdi. "Dürüst olmak gerekirse, korkunç: bir kıyamet senaryosu. İlk 20 dakikada ters gidebilecek her şey ters gitti. Ben dahil herkes hata yaptı. Bu tür anlarda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burada durup sahayı suçlayamam" diye hayıflanan savunma oyuncusu, "Bu, benim için çok zor bir durum.
- AFP
Küme düşme, Tottenham'ın elini kesinlikle zorlayacaktır.
Tottenham daha önce değerli oyuncularını elinde tutmaya kararlıydı, ancak ligdeki tehlikeli konumu bu durumu tamamen değiştirdi. Kulüp Championship'e düşerse, şüphesiz Avrupa futbolunda oynamak ve Hollanda milli takımındaki yerini korumak isteyecek olan Van de Ven gibi bir oyuncuyu elinde tutmak neredeyse imkansız olacak. Yayın gelirlerindeki keskin düşüş, savunma oyuncusunun kendi elit hedefleriyle birleştiğinde, Spurs'un müzakere masasında çok az bir pazarlık gücü kalacak ve Liverpool gibi bir kulübün bu durumdan yararlanmasının önü açılacaktır.
