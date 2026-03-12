Tim Sherwood, Micky van de Ven için 'bariz' Liverpool transfer planıyla Tottenham taraftarlarını kızdırma riskini göze alıyor

BOYLE Sports'a potansiyel transfer hakkında konuşan Sherwood, "Bence bu yaz Liverpool için sol stoper pozisyonunda en uygun seçim o. Bu pozisyonda pek fazla seçenek yok. Bir tane daha var, Jarrad Branthwaite, ama Everton'dan transfer olması imkansız. Bu yüzden Micky'nin Liverpool oyuncusu olma şansı var. Onlar için gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum, gerçekten."

23 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye devam eden Sherwood, Branthwaite'in vatandaşı ile birlikte oynayarak başka bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti. Sherwood, "En iyi oyuncular arasında yer alması için gerekli tüm özelliklere sahip, ancak Virgil van Dijk gibi biriyle oynaması gerekiyor" diye ekledi.

"Yanında kendini kanıtlamış, deneyimli oyuncuların olması onu daha rahat hissettirecek ve liderlik becerilerini geliştirecektir, çünkü henüz herkesin düşündüğü gibi bir lider olduğunu düşünmüyorum. Micky için bu bir öğrenme süreci ve etrafındaki kazananların deneyimlerinden gerçekten faydalanabilir, ama yine de Liverpool için iyi bir seçim olacağını düşünüyorum."