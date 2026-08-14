Payne, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü dünya futbolunun ana akım vitrininden uzakta geçirdi. Buna, çalışma izniyle ilgili sorunların resmi bir maçta forma giymesini engellediği Blackburn Rovers'taki iki yıllık dönem de dahildi. Mevcut teklifler, Aralık 2023'te Sotheby's'de Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formaların bir seti için ödenen rekor 7,8 milyon doların hâlâ oldukça gerisinde kalsa da Payne'in formasına gösterilen dikkat çekici ilgi, yalnızca birkaç ay önce dünya genelinde neredeyse tamamen tanınmayan bir oyuncu için benzeri görülmemiş bir yükselişe işaret ediyor.



