AFP
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Tim Payne'in imzalı Olimpia'daki ilk maç forması, viral şekilde ün kazanmasının ardından tekliflerin 3.200 doların üzerine çıkmasıyla açık artırma savaşını ateşledi
Payne forması müzayedeyi tetikledi
Yeni Zelandalı savunmacı Payne'e ait imzalı ilk maç forması, Paraguay'ın dev kulübü Olimpia'nın düzenlediği resmi çevrim içi müzayedede 3.200 doların üzerindeki tekliflerle yoğun bir açık artırma savaşını tetikledi. Tecrübeli bek, haziranda Asuncion'da bir yıllık sözleşmeye imza atarak Wellington Phoenix'teki yedi yıllık dönemini noktaladı. Payne, 2 Ağustos'ta Rubio Nu'ya karşı ilk maçına çıkarken, oyuna sonradan girdikten sadece dakikalar sonra attığı golle 5-0'lık farklı galibiyette taraftarların gönlünü anında kazandı.
- Getty Images Sport
Forma Olimpistas'a adandı
Defans oyuncusunun popülaritesindeki patlayıcı artış, Arjantinli fenomen Valen Scarsini'nin (El Scarso) 2026 Dünya Kupası'ndaki "en az tanınan" oyuncuyu aramaya başlaması ve milyonlarca takipçisini Payne'in etrafında toplamasıyla başladı. Viral kampanya sonucunda Instagram'daki takipçi sayısı birkaç gün içinde 5.000'in altından 5,4 milyonun üzerine fırladı.
Tarihi ilk maç formasının açık artırmasını kulübün resmî videosuyla tanıtan Payne şöyle dedi: "Bu çizgileri taşımanın ve bu formayla oynamanın tam olarak ne anlama geldiğini biliyorum, bu yüzden onu gerçek bir Olimpista'ya [Olimpia taraftarı] vermek istiyorum."
Anonimlikten yıldızlığa
Payne, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü dünya futbolunun ana akım vitrininden uzakta geçirdi. Buna, çalışma izniyle ilgili sorunların resmi bir maçta forma giymesini engellediği Blackburn Rovers'taki iki yıllık dönem de dahildi. Mevcut teklifler, Aralık 2023'te Sotheby's'de Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formaların bir seti için ödenen rekor 7,8 milyon doların hâlâ oldukça gerisinde kalsa da Payne'in formasına gösterilen dikkat çekici ilgi, yalnızca birkaç ay önce dünya genelinde neredeyse tamamen tanınmayan bir oyuncu için benzeri görülmemiş bir yükselişe işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Paraguay macerası şimdi başlıyor
Olimpia ve Payne, sezona yaptıkları etkileyici başlangıcın ardından artık tüm dikkatlerini yurt içi rekabette ivmeyi sürdürmeye çevirmiş durumda. Yeni Zelanda milli oyuncusunu, yalnızca internette oluşan bir dalganın üzerinde kalmak yerine teknik değerini sahada her hafta düzenli olarak kanıtlama sınavı bekliyor. Güney Amerika futbolunun fiziksel gerekliliklerine ve temposuna sorunsuz şekilde uyum sağlaması, 2026-27 sezonu boyunca Asuncion devlerindeki yerini sağlamlaştırması açısından belirleyici olacak.
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