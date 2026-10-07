24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Tılsım geri döndü! Kylian Mbappe, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in kritik maçları öncesi tam zamanında antrenmanlara döndü

K. Mbappe
Real Madrid
Real Madrid - Villarreal
Villarreal
La Liga

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin Jose Mourinho'nun yakın takibi altında resmi olarak A takım antrenmanlarına dönmesiyle büyük bir moral kazandı. Fransız süperstarın, son dönemde yaşadığı diz sorununun ardından iyileşmesinin ardından bu hafta sonu Santiago Bernabeu'da Villarreal'e karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

  • Mbappe, Villarreal maçı kadrosuna geri döndü

    Mbappe, Valdebebas'ta tam antrenmanlara geri döndü ve bu gelişme, yaklaşan La Liga maçları öncesinde Real Madrid'e büyük moral verdi. Forvet oyuncusu çarşamba günü takım arkadaşlarıyla birlikte çalışırken görüldü ve Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi mağlup ettiği maçta dizinden sakatlanmasının ardından kısa bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra keskin ve oynamaya hazır bir görüntü verdi. Antrenman sahasındaki varlığı, daha önce Marca'nın da belirttiği gibi bu cumartesi Villarreal'e karşı forma giyme yolunda olduğunu doğruladı.

    Fransız yıldızın dönüşü, Fransa adına attığı bir golü, ardından yaşanan sakatlık korkusunu ve Madridista taraftarları arasında tartışma yaratan kısa bir tatili içeren inişli çıkışlı bir milli ara döneminin ardından geldi. Paris ve İsviçre'ye yaptığı son seyahatlerin etrafındaki gürültüye rağmen Mbappe, Mourinho yönetimindeki antrenman seansında odaklanmış görünüyordu.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Hayati istatistikler, dönüşün önemini ortaya koyuyor

    Saha dışındaki yaşam tarzı ve Ballon d'Or hedefleriyle ilgili manşetler sosyal medyada öne çıksa da, Mbappe'nin sahadaki katkısı mevcut kadroda hâlâ rakipsiz. Bu sezon Real Madrid'in toplam gollerinin %40'ına şimdiden doğrudan katkı yaptı ve takımın attığı 20 golün sekizini kaydetti.

    Gollerinin yedisi lig maçlarında geldi ve Santiago Bernabeu onun en üretken olduğu saha oldu. Kısa süre önce Real Sociedad'a karşı muhteşem bir hat-trick yaptı, ardından Rayo Vallecano karşısında iki golle bunu takip etti. Real Madrid şu anda La Liga puan durumunda 15 puanla dördüncü sırada yer alırken ve lider Barcelona'nın altı puan gerisindeyken, onun İspanya'nın başkentinde maçlara damga vurma becerisi bu cumartesi kritik önem taşıyacak.

  • Avrupa kupalarındaki etkisi

    Forvet oyuncusunun etkisi, La Liga'nın ötesine geçerek Şampiyonlar Ligi'ne de uzandı. Mbappe, Madrid'in Inter karşısında aldığı 2-1'lik açılış galibiyetinde belirleyici bir rol oynadı ve attığı kritik golle Real Madrid'in Avrupa kampanyasına iyi bir başlangıç yapmasını sağladı. İstatistiklere bakıldığında bu sezon çıktığı sekiz maçın beşinde gol attı ve Mourinho'nun taktik dengesi için güvendiği istikrar seviyesini ortaya koydu.

    Ancak eski PSG'li oyuncunun deplasman performansı konusunda hâlâ gelişime açık yönleri var. Real Betis ve Atletico Madrid deplasmanlarındaki zorlu maçlarda fileleri havalandıramadı; bu da şu an için en iyi performanslarını iç saha taraftarı önünde sergilediğini gösteriyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Acımasız bir ekim fikstürü bekliyor

    Mbappe'nin iyileşmesinin zamanlaması, önümüzdeki birkaç haftada Real Madrid'i bekleyen zorlu fikstür göz önüne alındığında kusursuz. Villarreal karşılaşmasının ardından Real Madrid, sahasında Sevilla ile oynayacağı maçın ardından 25 Ekim'de ezeli rakibi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Bu yüksek önem taşıyan yurt içi karşılaşmalara ek olarak kulübün, Avrupa'da Roma ve RB Leipzig'e karşı da görevini yerine getirmesi gerekiyor. Mbappe'nin, Bernabeu'nun ışıkları altında yeniden sahaya çıkmadan önce maç temposunu ince ayar yapmak için artık kısa bir zamanı var.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL