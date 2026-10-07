Tılsım geri döndü! Kylian Mbappe, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in kritik maçları öncesi tam zamanında antrenmanlara döndü

Mbappe, Valdebebas'ta tam antrenmanlara geri döndü ve bu gelişme, yaklaşan La Liga maçları öncesinde Real Madrid'e büyük moral verdi. Forvet oyuncusu çarşamba günü takım arkadaşlarıyla birlikte çalışırken görüldü ve Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi mağlup ettiği maçta dizinden sakatlanmasının ardından kısa bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra keskin ve oynamaya hazır bir görüntü verdi. Antrenman sahasındaki varlığı, daha önce Marca'nın da belirttiği gibi bu cumartesi Villarreal'e karşı forma giyme yolunda olduğunu doğruladı.

Fransız yıldızın dönüşü, Fransa adına attığı bir golü, ardından yaşanan sakatlık korkusunu ve Madridista taraftarları arasında tartışma yaratan kısa bir tatili içeren inişli çıkışlı bir milli ara döneminin ardından geldi. Paris ve İsviçre'ye yaptığı son seyahatlerin etrafındaki gürültüye rağmen Mbappe, Mourinho yönetimindeki antrenman seansında odaklanmış görünüyordu.