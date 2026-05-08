Getty Images Sport
Çeviri:
Tijjani Reijnders şimdiden ayrılıyor mu?! Pep Guardiola yönetimindeki zorlu dönemlerin ardından, Manchester City yıldızı sadece bir sezonun ardından Serie A'ya dönüş yapacağı yönünde haberler çıkıyor
Reijnders, Manchester City'de gözden düştü
City, AC Milan'dan Reijnders'i transfer etmek için yaklaşık 46 milyon sterlin ödediğinde beklentiler yüksekti. Hollandalı orta saha oyuncusu başlangıçta ilk 11'in değişmez ismi haline gelmişti, ancak son aylarda rolünün önemi hızla azaldı.
Şubat ayından bu yana Reijnders, Pep Guardiola yönetiminde kadro sıralamasında giderek geriledi. 27 yaşındaki oyuncu, son dokuz maçında altı kez yedek kulübesinde kaldı ve 14 Mart'tan bu yana Premier Lig'de hiç forma giymedi. Oynama süresindeki ani düşüş, bu yaz takımdan ayrılabileceğine dair spekülasyonları ateşledi ve menajerler şimdiden diğer kulüplerin ilgisini ölçmeye başladı.
- Getty Images
Aracılar seçenekleri değerlendirirken Juventus durumu takip ediyor
Gazzetta'nın haberine göre, Juventus, İngiltere'de Reijnders'i ilgilendiren gelişmeleri yakından takip ediyor. Kulüp şu anda orta sahasını güçlendirmek için ideal profili belirlemeye çalışıyor ve Hollandalı milli oyuncunun teknik ve taktiksel kriterlere uyduğu belirtiliyor. Bianconeri, kadro güçlendirme çalışmaları ile mali sürdürülebilirlik arasında bir denge kurmaya da özen gösteriyor. Reijnders'in AC Milan'daki geçmiş tecrübesi önemli bir avantaj olarak görülüyor. İtalyan futboluna aşina olması, Serie A'ya geri dönmesi halinde hızlı bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyabilir.
Serie A tecrübesi, Reijnders'i Juventus için cazip kılıyor
Juventus, Torino’daki talihsiz döneminin ardından İngiltere’ye dönen Douglas Luiz’in yaşadığına benzer bir zorlu uyum sürecini bir kez daha yaşamaktan kaçınmak istiyor. Bu nedenle kulüp, İtalyan futbolunun taktiksel gerekliliklerini zaten bilen oyunculara öncelik veriyor.
Reijnders'in Milan'daki başarılı performansı, onun cazibesini artırıyor. İtalya'da geçirdiği süre boyunca, İngiltere'ye transfer olmadan önce ligin en etkili orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Ancak, finansal durum önemli bir engel olmaya devam ediyor. City'nin yaptığı yatırım, Juventus için doğrudan bir transferi zorlaştırıyor, özellikle de kulüp, Teun Koopmeiners'in beklenen ayrılışının ardından kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ederken.
- AFP
Bu yaz transfer görüşmeleri yoğunlaşabilir
Yaz transfer dönemi yaklaşırken Juventus'un durumu takip etmeye devam etmesi bekleniyor. Olası bir transfer için, ilk etapta kiralama, oyuncu takası veya taksitli ödeme gibi yaratıcı bir finansal yapı gerekebilir. Önümüzdeki haftalarda Reijnders'in City'deki rolü büyük önem taşıyacak. Guardiola orta saha oyuncusunu kadro dışı bırakmaya devam ederse, oyuncunun İtalya'ya geri dönmesini sağlayacak bir transfer için baskı artabilir.