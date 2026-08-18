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Tijjani Reijnders transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Tijjani Reijnders'ın Man City'den Al-Qadsiah'a yaptığı kafa karıştıran transfer, üst düzey kariyerinin muhtemelen şimdiden sona erdiği anlamına geliyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
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Ajax

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir ve bunun tek nedeni de her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; bazı büyük yıldızlar, 1 Eylül'deki son gün öncesinde yüksek bonservisli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin işin içine dahil olan tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle çok örnek var ki kulüplerden en az biri, hatta bazen oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşünüyor.

GOAL da bu yüzden, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu bilmeniz için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça büyük bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a 46,5 milyon sterline gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir de asist yaparak başlangıçta olumlu bir izlenim bırakmıştı ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve futbolcu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonrasındaki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu umudu da bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleye kaynak yaratmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla Hollandalının değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir ancak City, yedek bir oyuncu için gelen bu kadar cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka güçlü mesaj, hem de belki bugüne kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör takımlarından' biri olarak hak edilmiş bir üne sahip ancak Reijnders'i transfer etmek, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine yürekten inanan sahipler adına ciddi bir iddia gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devraldığından beri gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, azımsanmayacak ölçüde kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisi sayesinde 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, bir yandan kulüp tarihindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasını yönetirken bir yandan da aynı iç saha formunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir ismin gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştıran bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi de değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan servete kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişmanlık duyup duymayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, gelecek Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme riski son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki dönemi şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

    • Reklam
  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 65 milyon £)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarları için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının kaçınılmaz olduğu hissi var; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem ana savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola dönemindeki City başarısına yön verdi. Nitekim İspanyol orta sahayı kontrol ettiğinde City, Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı; onun yokluğunda ise bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda goller bularak da sorumluluk aldı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birçok maç da dahil. £116 milyonluk ($156 milyon) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel takviye Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazlasıyla genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; zira City’nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için hâlâ yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda şok etkisi yaratan bir yıldız transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun en güçlü favorisi konumundaydı, ancak şimdi bu kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Birincil hedeflerinin ezeli rakiplerine katıldığını gören Real Madrid sarsılmış durumda olacak; Rodri, Jose Mourinho’nun İspanya’nın başkentindeki yeniden yapılanma görevindense Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması için yapbozdaki son parça olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna denge getirecek mükemmel isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle, rakiplerin geçiş oyununda Barca’yı delip geçmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da bekleniyor; çünkü Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeleyen Frenkie de Jong’un, yıl sonundan önce sahalara dönmek için bir mücadele vermesi gerektiği bildirildiğinden, onun kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri bunun için rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yönettiğine göre, Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top kazanmasının ardından doğal bir sonraki adım. City’ye bir geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik prensiplerle daha yakın eşleşmiyor. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesine de olanak sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı ortamına dönüşü, en üst seviyedeki ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibilerle birlikte milli takım seviyesinde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; ondan son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı, her şeyi kontrol eden diktatör rolünü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada artık parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 34 milyon £)

    Tottenham için: Spurs'ün Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etmesi, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için direnebilirdi ve direnmeliydi de. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık departmanını kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantinli takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini uzattı, yani savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek anlamda bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini aldığı için Spurs adına daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle biçilmiş kaftan. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana sigorta olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan sorunları gidermeye çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yaklaşmasına büyük katkı sağlayacak akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'nun piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha bitirmesine imkân tanıyabilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak ona büyük bir tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde değer görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir yük olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde başrolde olmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, dümenin başında De Zerbi varken yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, uyum sürecini hızlandırması için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

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  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir katkı. Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi için hayal kırıklıklarıyla geçen 2025-26 sezonunda neredeyse tek parlak ışıktı. Godts, kadroda hem golde (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu nedenle onu yeni Eredivisie sezonu başladıktan sonra kaybetmek ciddi bir gerileme. Ancak Cruyff’un da fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu türden bir parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin, 2023’te Genk’ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon €’ya transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax bildiğini yapmayı sürdürecek, ancak şu an hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönecek kadar kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulan Fransa forveti için gelecek teklifleri değerlendirmeye son derece açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, birinci tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli alternatifler sunması beklenen Akliouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamamışken, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ayrıca bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da giremedi. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France’ta da bolca süre alması gerekir. Ancak insan, kariyerinin bu kadar kritik ve şekillendirici bir aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; yine de şu anda dünyada bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon £)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz ciddi bir para harcadı ve oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde edemeden, tartışmalı biçimde fazla ödeme yaptı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında hem sağ hem sol bekte görev alıp son derece sağlam savunma performansları sergileyerek adeta bir kült kahramana dönüştü. Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de buna dahildi. Buna rağmen Tottenham, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performanslarının ardından neredeyse bunun iki katı değerde olduğunu savunmak gerçekten mümkün. Üstelik sözleşmesinde hâlâ üç yıl var, çok yönlü bir oyuncu, kariyerinin zirve dönemine giriyor ve tabii bir de meşhur “İngiliz vergisi” var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda seçenek açısından dolu görünüyor; sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu, Destiny Udogie’nin de kadroda yer aldığı düşünülüyor. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırmasının ardından başarılı şekilde Spence’e yöneldi. Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim; ileriye çıkışlarda etkili olduğu kadar rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da başarılı, enerjik bir bek olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki belirgin boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma açısından bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerine de oynayabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve De Zerbi’nin bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence hiç şüphesiz daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini hissedecektir; Kuzey Amerika’daki etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından bunu hak etmiş durumda. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs’te geçirdiği dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında yer alacak ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; bunu da Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde artırdıktan sonra yapıyor. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde savunmadaki takım arkadaşının ortama uyum sağlamasına yardımcı olmalı. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo açısından: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Gelen haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştı ve bir aşamada onun 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma bedelini bile talep etti, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini net biçimde ortaya koymasının ardından elleri pazarlıkta çok güçlü değildi ve 28 yaşında olması nedeniyle de çok daha yüksek bir bedel isteyebilecekleri, yüksek potansiyelli genç bir yetenek sayılmazdı. Yine de bu para, geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde edilen sekizinciliğin ardından Rayo’nun kadrosunu güçlendirmesine ve bunun üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea açısından: Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılışının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi Chelsea için kesinlikle gerekliydi; bu ayrılık, Jorrel Hato’yu onların tanınan tek kıdemli sol beki olarak bıraktı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella, bulunduğu mevkide dünyanın tartışmasız en iyilerinden birine dönüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans sergiledi ve kendisine büyük değer biçiliyor, bu yüzden Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Lewis Hall gibi 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) bir isimle kıyaslandığında toplam 22 milyon avroluk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli çıksa bile. Not: B-

    Chavarria açısından: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya’nın ikinci ligine transfer yapabildi ve 2022’de şu an Liverpool’un başında bulunan Andoni Iraola onu Rayo’ya aldığında La Liga seviyesine yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; önde oynamayı seven, agresif ve top ayağındayken rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, geçen sezon takımının Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine rüya gibi bir transfer yapıyor ve vatandaşı Alonso’nun yönetiminde kendini göstermek için bolca fırsat bulması kuvvetle muhtemel; belli ki Alonso ona hayranlık duyan isimlerden biri. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için yer açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde yalnızca toplam 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için sözleşmeye konan 55 milyon avroluk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, gelecek yaz Barca'nın istenmeyen bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalıştığı için Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de görev yapabiliyor, bu yüzden kağıt üzerinde geçici çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da inişli çıkışlı bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten geri adım attı, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve yanıtlaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları yaşamasına rağmen başka bir elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkında olacaktır. Geçen yıl, ruh sağlığı için ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemden geçmesinin ardından, futboldan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield'ın ateşli taraftarının coşkulu desteği de Araujo'ya önemli bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca o, öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir varlık katacak, bunun yanı sıra Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021'de A takıma çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyon, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025'te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace'taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'i kadrosuna kattı ve Levi Colwill da ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah'tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como'nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişimini, 2026-27'deki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea'den oyuncu transfer etmesi yansıtıyor. İtalyan ekibi, Nico Paz'ı bir yıl daha takımda tutarak iddiasını zaten gösterdi ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah İngiltere milli oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimlerinde eleştirilerin hedefi haline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) tutarındaki paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah'ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A'nın daha yavaş temposu ona gayet uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chalobah birkaç yıldır Chelsea tarafından oyalandığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023'te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest'a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace'a kiralandı, orada da etkileyici bir performans gösterdi, ancak ana kulübünün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok kullandığı stoper olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah'ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini net şekilde gösterdi ve saf kâr getirmesi de Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynama, ayrıca Como Gölü kıyısındaki Avrupa'nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimleme fırsatını dört gözle bekleyebilir. Onun Serie A hayatına iyi uyum sağlaması şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan bu bölge, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan ismin yokluğunda, Simpsonlar'daki Springfield Gorge'u andırıyor. 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülünce gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi; yaptığı beş asistlik katkı da takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu ayrıca örnek olarak öne çıktı ve sık sık takım arkadaşlarını da sürükledi. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı istikrara kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes için yeterince tecrübeli bir alternatif hemen bulunmazsa bu iş imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun bekleyişin ardından dönüşünün üzerine koymayı hedeflediği süreçte çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının üzerindeki yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanan Guimaraes, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacak. Arsenal taraftarı, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun stiline kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak bastırması zor görünüyor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir ki bu da sonunda o uzun süredir ulaşılamayan kupayı kazanma şansları açısından oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı üzere tam olarak en iyi döneminde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve Norveç'e karşı kabus gibi geçen son 16 turu vedasından önce, sahadaki belirleyici etkisiyle Vinicius Junior'la yarıştı. Guimaraes, Newcastle seviyesini bir süre önce aşmıştı ve Arsenal ona dünya klasında bir seviyeye çıkma ve en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olarak tüm kutuları işaretliyor; hem de sırtındaki büyük bonservis bedelinden en ufak şekilde etkilenmeyecek biri olarak. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe. Elbette, Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda artık önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola için, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından yeniden çıkış ararken yapılmış mükemmel ve düşük riskli bir transfer; yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar bile. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmaya ve Arjantin milli takımına geri dönmeye de aç olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde adeta bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine yapılan sıçrama onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve sadece üç gollük cılız katkısı etrafındaki heyecanı haklı çıkarmaya pek yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transfer olması, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapması için ona alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; yani İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen suya düşmüş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden kadroya katılan Trafford’nun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti ve genç İngiliz’i anında yeniden geri plana itti. City, duygular ve aidiyet yerine iş gerekliliklerine acımasızca öncelik vermesiyle tanınan bir kulüp haline geldi. Finansal açıdan bakıldığında ise 12 ay önce Burnley’ye 27 milyon sterlin ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullandıkları bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok umut vaat eden bir başka genç altyapı mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds adına müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz ama etkili şekilde güçlenen Leeds, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa potaları için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen Harry Wilson ve Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve Leeds için sorunlu bir mevki olan kalede üst düzey bir çözüm sundu. İngiltere’nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın da ciddi ilgisi olduğu biliniyordu ve Trafford, Premier League’de istediği takımı seçebilecek durumdaydı. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli bir detay ve bu karar, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanıp küme düşme mücadelesinden uzak kalabileceğine inandığını gösteriyor olmalı. Toplam 45 milyon sterlinlik (60,5 milyon dolar) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam. Ancak Trafford, Yorkshire’da potansiyeline tam anlamıyla ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için bu, Manchester City’den ayrıldıktan sonraki yaşamında ikinci deneme anlamına geliyor ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede kendisini Premier League’in 1 numarası olarak kabul ettirme konusunda artık gerçek bir fırsata sahip. Geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getiren kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu belliydi ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Leeds’i üst sıralara taşıyabilirse ve bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekerse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması da düşünüldüğünde, kendisine fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘big six’ kulüpleri yerine Leeds’i seçmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az olacak. Trafford, bu hamleyi daha da büyük şeylere sıçramak için bir basamak olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına müthiş bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibileri, daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinde itici güç oldu ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher keşfedeceklerdir; Diomande de Real'de ilk andan itibaren etkisini gösterirse, bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinize ulaşmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmezken, kesinlikle kanatlarda daha fazla alternatife ihtiyaçları vardı ve Diomande iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek istemesi nedeniyle genç yıldızın Vinicius Junior'ın yerini alması için kadroya katıldığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olmasıyla Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de ideal şekilde uyuyor. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak hızlı öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile dünyanın en cazip kulübü olmaya devam ettiğini gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yükselişi yıldızlığa taşıyan rüya gibi bir transfer. Sıradan taraftarların çoğu, geçen yıl bu zamanlar Diomande'nin varlığından habersizdi; oyuncu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde yalnızca 10 maça çıktı ve kulübün rezerv takımından yükseldi, ancak Leipzig onun muazzam potansiyelinden emindi. Genç oyuncu, üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı vererek Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu hızla kanıtladı. Ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın birçok elit kulübünün hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis etiketiyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu ne olursa olsun bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, son sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinci sıraya gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça hedef aldı. Kadrodaki birçok isim, rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil, ciddi şekilde beklentilerin altında kaldı ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu en fazla bozan isim Salah oldu. Liverpool ayrıca Salah sahada yokken daha iyi göründü, çünkü skor katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha net ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içindeki herkes için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük transfer hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de müthiş bir başarı. Kendi kuşağının en iyi golcüleri ve oyun kurucularından birini transfer ettikten sonra ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklar. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının da üzerine eklenen, Trabzonspor'un küresel profilini belirgin şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, takım zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa çapındaki diğer üst düzey kulüplerin hiçbir ilgi göstermemiş olması, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça çarpıcı. Salah Türkiye'de gol vuruşlarını yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden dolayı özel olarak mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egonu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için çabalamak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford açısından: Chelsea’nin Henderson için devreye girmesiyle birlikte Brentford’un 36 yaşındaki oyuncunun önünde durması zaten pek olası değildi; kulüp, sözleşmesini feshederek onun önünü bile açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar pazara güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek değer biçilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerinin yerini doldurmak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla biriktirmeye yönelik transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdinin ise İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayranı olan Henderson, Maviler’in son yıllarda fazlasıyla yoksun kaldığı deneyim, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerisi için değil, saha dışında sağlayacakları için getirildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince farkların belirlediği anlarda paha biçilemez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek; yine de Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor, çünkü son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendisini hazır tutarak, hatta antrenmanlara çıkarak karakterini ortaya koydu. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri haline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler kulüp kültürünü yenileyip umut vadeden genç kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken yeni bir dönemin öncülüğünü de yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay değil. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği yaşa dek onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmayan bedelle)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olurken, bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı üreterek takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculuklarında da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun ileriye taşıyan pasları Strasbourg'ya ciddi bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini kapladı. Strasbourg'nun Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için biraz düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması nedeniyle Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürme ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlama konusunda güvenebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve ortaya çıkarılmayı bekleyen hâlâ büyük bir potansiyeli var. Not B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu ise geçen yaz onu bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör Alonso. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin formasıyla yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin kıdemli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon açık ara takımın en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismi konumundaki oyuncusunu kaybeden Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Danny Welbeck’in ayrılığına, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, elbette içerlemezler ama bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok beğenilen genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson Roma’daki kiralık döneminden döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an belirsizliğini koruyor, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e gidişi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka fazlasıyla hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakırken Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dirençli” oyuncular arayacağını bir süre önce göstermişti. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen tüm bunları fazlasıyla beraberinde getiriyor. Ayrıca sadece kadroyu tamamlayan bir isim de olmayacaktır. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer alması nedeniyle, Chelsea’nin giden oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Bunu hâlâ kusursuz biçimde yapabilecek durumda olduğunu gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği türden bir fırsattı bu. Şimdi zaten etkileyici olan özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik arayışındayken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek ciddi süreler alma ihtimali son derece yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması beklenmeli. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, eğer Chelsea katılım hakkı kazanırsa, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama adına bir fırsat daha sunabilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve onun için, ayrıca Chelsea’nin takımda tutması hâlinde Delap için de, mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında yaşadığı sorunlar, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini baştan beri düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin keyfini çıkardı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen hiç şüphesiz kulüp efsaneleri arasına yazılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi bulunsa bile yüksek bir bonservis geliri getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer Inter için bedelsiz olsa bile önemli bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun fit kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, tıpkı yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performanslarda gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, bedeni Premier League’de sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacak. Bu sadece yeni bir ligi ve kültürü deneyimleme fırsatı değil; aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi de sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş oyununa tercih ederek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama fazlasıyla uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde, müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, milli takım düzeyinde yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az zaman geçti. Bu nedenle kulüp, iş modelinin bir kez daha sonuç vermesiyle bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörüyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede sınama isteğinin farkında olduğu da bildirildi. Şişirilmiş piyasa düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirlerdi, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para yine de mali denge açısından oldukça faydalı olacaktır. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusu bir kenara bırakıldığında, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de girişimde bulunabileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da yer aldığı bildirildi; bu da mevcut gruptan birden fazla oyuncunun gönderilmesi anlamına gelecektir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), kariyerinin zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam anlamıyla bir oyuncusu olan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'ın yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı'na yükselen ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da zorlamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı ve sağlam performanslarının ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ve geleceikleri etrafındaki belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi haline geldi ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüşmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılığını görmekten üzülecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeki isimdi. Kesinlikle her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi, buna bakılmaksızın, ki Forest ikincisi olduğunu söylüyor, iki yıl önce yalnızca 35 milyon sterline alınan bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde soydu. Not: A

    Man City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson doğru profil gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası düzeyde hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan umut vadeden genç bir İngiliz orta saha oyuncusu olan ilk isim olmazdı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir oyuncu gibi görünüyor ve durumları arasındaki çok ama çok büyük fark şu ki, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, bu yaz Garnacho’yu bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk macerası ve kulübün biçtiği 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi nedeniyle çok rahat şekilde elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin, Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği haberinin çıkmasının üzerinden 10 günden biraz fazla geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya transferi şeklinde hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da zaten dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin beklentisinden çok uzak olmayacağını düşünmek mümkün. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak türden bir hamle. Oyuncunun transferi için asıl itici gücün teknik direktör Unai Emery olduğu belirtiliyor; çünkü Emery hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United döneminde onu bu kadar dikkat çekici bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transferin ciddi risk barındırdığı hissi ağır basıyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa onu satın almak zorunda kalırken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira bu yapı, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı azamiye çıkarmak için açıkça tasarlanmış durumda. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak gitmiş olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde gelen ikinci yeni başlangıçta Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmeye kesinlikle kararlı olacaktır. Emery’nin, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda bir yeteneği var ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından son derece büyük beklenti içinde; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın yaşadıklarını da mutlaka aklında tutacağı düşünülebilir. Elliott, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık anlaşmayla oldukça ulaşılabilir görünen bir transferle gelmişti; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın geçmişinde bunun örnekleri var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın en iyi beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan yalnızca 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için çok memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League takımı için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise’dan geri aldıktan sonra bu parayı akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kutuyu işaretleyecek bir isim olacak. Yunanistan millî oyuncusu, 2025-26’da bireysel olarak çok iyi bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda toplam 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferde, ücret günümüz piyasasında iyi bir değer gibi görünse de, belli bir risk var; Tzolis, Premier League’deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı, her ne kadar o dönemde çok genç olsa da ve Norwich’in küme düşmesi neredeyse kaçınılmaz görünse de, bu nedenle Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu başarılı olmak için gerekli fizikselliğe ve hıza sahip. Arsenal’ın 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League’e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerin ardından kariyerini Belçika’da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle geliyor. Şimdi karşısındaki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge formasıyla belirlediği yüksek standartları sürdürmek ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Bildirildiğine göre Tzolis sadece Arsenal’a katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmesinden mutlaka büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisiydi. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan daha değerli olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak zekice bir transfer. Yıllar içinde transfer politikaları nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu çok iyi bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak işler onun adına hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya çıkarabileceğine dair işaretler kuşkusuz vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde devasa bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve sürate sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçeğe dönüştürmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, oysa Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa’nın bir yandan yerine birini bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finans kuralları nedeniyle ellerinin kolunun bağlandığının bir başka kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi artık transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun, fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle Villa Park’a gideceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulma konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League’de yalnızca iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla yüksek ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda sol tarafta kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim hâlinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakken büyük sıkıntı yaşadı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi kupasını kaldırarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle oldukça fazla maç yükü taşıyor. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takım görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'in maliyetlerinin karşılanamaz hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği bir nebze azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak ve bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bunda da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından bakıldığında United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir transfer haline getiriyor; o da şüphesiz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını keyifle karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para, anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getiriyor. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi kampı başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın kadrodaki tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibi sonuçsuz kalınca United karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yolları ayırmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin, Chelsea takımında bir girip bir çıktığı bir sezonun ardından kendisini Brezilya kadrosuna almamış olmasının da etkisiyle, Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı henüz belirsiz ve bunun büyük kısmı United'ın başka kimleri kadroya katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve kulübedeki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Ancak Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Esasen, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı en acı verici şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirseydi, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket geçen sezonun bitiminden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak her takıma değil de Tottenham'a gitmesi, rüyanın gerçekten sona erdiğini gösteren asıl gelişme oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı kısmaya başladığı için daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, muhtemelen yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için kulüp tarihinin en yüksek £85m'luk anlaşmasını sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizliğin işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kendisini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını alması şart. Ancak şimdilik taraftarların bunu pek umursamayacağı söylenebilir. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok aranan orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Beklenti, Tonali kulübünden ayrılacaksa, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran bu kulüpten Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine gideceği yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, sebep ne? Açıkçası, Serie A'dan herhangi bir kulübün Tonali'nin eve dönme yönündeki haberlerde yer alan isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve Newcastle'ın istediği bonservis bedeli İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde caydırdı. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve artık kariyerinin zirve yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan uzun süre kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuçlanır... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileğindeki sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararı nedeniyle Inter’i sorgulamak gerekir. Buna rağmen formunda olduğunda hâlâ hücuma en iyi katkı veren beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek Inter için oldukça zayıf bir iş anlamına geliyor. Hakkaniyetli olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenen bu rakam, bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken fırsat transferleri konusunda ün kazanmaya başlayan Real için yine oldukça akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için ayrıldığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ kanat savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak böylesine düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk makul bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da sebebi. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat beki olarak çıktığı 207 maçta 55 gole doğrudan katkı verdi, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında pay sahibi oldu. Muhtemelen kariyerindeki son büyük transfer olabilecek bu hamleyi kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir nebze azaltacaktır. Jose Mourinho ile üstleneceği rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'ın küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olan Fernandes, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'ın oldukça zayıf bir pazarlık konumunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu bir üst seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaş oyuncu. Farklı rollerde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu transferde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak için Fernandes'e değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için gerçekten işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka koz hâline gelecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; dolayısıyla gerçekten o seviyeye çıkabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimleriyle anılıyordu. Bunun yerine geçen sezon West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e gitti; bu da transferi bir bakıma yatay bir hamle gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes de kuşkusuz De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmaması nedeniyle İtalyan teknik adamın Spurs'te gerçekte ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bir bonservis belirlemeden önce Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş düşüncesiz bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının ön hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmeyi başarmak bir bakıma kâbusa dönüşebilecek olsa da, klasik "rüya" transferini "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" gerçekleştirdi! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday. Palestra için alınacak 55 milyon €’luk (£47m/$62m) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir bonservis geliri elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklının çelinmesi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşmesi muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisini gösteren ilgi çekici bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş çapta Serie A şampiyonlarına katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da oldukça uygun görünmesi muhtemel. Ancak 55 milyon €’ya kadar çıkan harcama sonrası, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bırakıyor. Ayrıca oyuncu, 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda geride sadece bir iyi sezon bırakmış durumda. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusuna yanıtı yalnızca Palestra’nın kendisi verebilir. Oyuncunun çocukken altyapısında forma giydiği ve desteklediğine inanılan Inter yerine bu tercihi yapmasında, Chelsea’nin bildirilene göre haftalık 100.000 £’a yakın sözleşme teklifinin, Inter’in sunduğunun iki katından fazla olmasının payı olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin üst düzey liginde kendini deneme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelmeye aday olduğuna işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için onlara böylesine akıl almaz bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çare olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca o, Parc des Prince’de geçirdiği zamanın çok büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi; bu da Portekizli açısından pek iyi görünmüyor. Milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla bu yaz oyunun zirvesindeki takımlar Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele absürt bir 75 milyon euro karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını toplamış oldu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce bir konuyu hemen açıklığa kavuşturalım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer, Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ama Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak bolca komplo teorisini de tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’nin, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bonservis bedeli ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar net olalım, Serie A’da goller atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için başrol olma fırsatı, hem de uzun süredir gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir tablo vardı; burada genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek derecede müthiş hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un onlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücum hattının mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu zaten büyük bir ücretken, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo; artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması, bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine önemli bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, her ne kadar daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) değer biçildiği bildirilmiş olsa da. Bu ücreti, yüksek potansiyelli bir yedek oyuncuya kaçınılmaz olarak yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olurdu. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor, üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton kötü şöhretli biçimde zorlu pazarlık yapan bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero’nun ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor, diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olup henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi oynayan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında, bu çok mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Büyük Altılı”dan bir kulüpte garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, gerçi herhangi bir Avrupa futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecektir; bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra büyük olasılıkla bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından Spurs adına artık tek yol gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile ortaklığı da çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın, geçen yaz yalnızca 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi, Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman elini kolunu bağlayan bir durumla karşı karşıyaydı. Bu da onun 40 milyon avroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon avroluk (£13m/$17m) kazanç yine de Osasuna'nın büyüklüğündeki bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük olasılıktı ve serbest kalma maddesi nedeniyle bonservis konusunda yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine yeni bir yakıt daha! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri bir aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu hamleyi çaldı. Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyele sahip genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücretle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkeze yakın bölgede de oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, hızlı ve doğrudan bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik direktör Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum gibi görünüyor. Ancak, kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu kapatmamasını sağlamak zorunda kalacak. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde bir nevi göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti, ardından sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kazanmak için zorlu bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yeni görünümlü hücumunda yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Liverpool, oyuncuyu 2024-25’te şampiyonlukla tamamlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda çok kötü geçen bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz ayrıldı. Mevcut durumda ise Liverpool’un, aylarca süren ve oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan yıpratıcı görüşmelerin ardından, dağınık geçen ve dikkat çeken bir dizi hatayla bölünen bir sezonda Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haberlerde haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu belirtiliyor) boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından şimdiden Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü oynadığı düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid’in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin haberleştirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına da henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynuyor ve kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Yine de Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medya kaynaklı yoğun baskı düşünüldüğünde bu transfer çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield’daki son sezonunda oyununu etkileyen türde hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu başarıp başaramayacağı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City açısından: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yenilikçi bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Hatta Portekizli oyuncu, adeta Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi karakteri, City'de büyük eksiklik yaratacak. Not: D

    Real Madrid açısından: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat yorum yapmıştı, Camp Nou'ya transferi kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kalmış olabilir ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans mükemmeldi. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ve inatçılığın kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz millî oyuncu için Barca'nın hamlesini çalmasını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva açısından: Uzun zamandır aradığı İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatı bulacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, onun hiç şüphesiz sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti son derece yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi, ilk beş metre kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu yüzden, belki Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de takıma katıldıktan sonra pek iyi başlamasa da o günden bu yana Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden zararına gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi pozisyonunda dünyanın en iyileri arasında olduğu rahatlıkla savunulabilir. Bununla birlikte, Chelsea’nin İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken en başta fazla ödediği kesin ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirilmişken, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir bonservis geri kazanmak onları muhtemelen memnun edecektir. Nitekim, temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi biçimde tecrübe eksikliği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken dönem transfer çalışmalarına sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların, yeni (eski) teknik direktörünün hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmasına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için 60 milyon avroluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarının karşılığını hemen almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun ne kadar daha üst düzey yılından gerçekçi olarak faydalanabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid şimdi de yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte ilk takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda; dolayısıyla gidecek oyuncular konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından kurtulma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Defans oyuncusunun, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde haberleştirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Dolayısıyla anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülebilir. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için, Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman yer değiştirerek oynaması muhtemelken, kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme şansı da oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis göz önüne alındığında, hemen katkı vermesi gerekiyor; aksi halde özellikle Barcelona bağlantıları nedeniyle, sabırsızlığıyla bilinen Bernabeu tribünlerini karşısında bulma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınmıştı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkisinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayabilmiş değil, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, hırsının ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden olduğu anlaşılmakta zorlanılıyordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a aslında çok da ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Buna rağmen Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz garip. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü önemli ölçüde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımdaki ibret verici bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı kadroda tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından ise gecikmeli de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yeteneği takıma çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkmak istemesinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusundaki iyi belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp nihayet mali işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinde Gordon için €80m saçması hiç de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında 12 gol atmış olması, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parasına güvenen bir kulüp haline döndüğünü düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile geçmişte çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bedel karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın önündeki büyük sınav da tam olarak burada başlıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yi rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon büyük ihtimalle şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkacak! Not: A

    Mark Doyle