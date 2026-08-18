Newcastle açısından: Yaklaşımdaki ibret verici bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı kadroda tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından ise gecikmeli de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yeteneği takıma çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkmak istemesinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusundaki iyi belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp nihayet mali işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinde Gordon için €80m saçması hiç de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında 12 gol atmış olması, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parasına güvenen bir kulüp haline döndüğünü düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile geçmişte çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bedel karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın önündeki büyük sınav da tam olarak burada başlıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yi rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon büyük ihtimalle şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkacak! Not: A

Mark Doyle