Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında yaşadığı sorunlar, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini baştan beri düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin keyfini çıkardı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen hiç şüphesiz kulüp efsaneleri arasına yazılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi bulunsa bile yüksek bir bonservis geliri getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer Inter için bedelsiz olsa bile önemli bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun fit kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, tıpkı yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performanslarda gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, bedeni Premier League’de sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacak. Bu sadece yeni bir ligi ve kültürü deneyimleme fırsatı değil; aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi de sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş oyununa tercih ederek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama fazlasıyla uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde, müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, milli takım düzeyinde yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A
Krishan Davis