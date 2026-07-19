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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

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Tıbbi uyarılar ve eşi benzeri görülmemiş bir olay… İspanya karşısında Scaloni’yi dehşete düşüren 17 dakika

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Scaloni
İspanya
Arjantin
ABD

Shakira'nın konserinin yıldönümü Arjantin milli takım teknik direktörünü endişelendiriyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, tüm eleştirileri görmezden gelmeye ve 2026 Dünya Kupası’nı övmeye devam ediyor; rekor gelirler, seyirci ilgisi ve Arjantin ile İspanya arasında oynanacak merakla beklenen final maçı sayesinde bu turnuvanın tarihin en iyisi olduğunu vurguluyor.

Buna karşın, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, maç saatleri, su molaları, uzun yolculuklar ve hatta turnuvaya eşlik eden etkinlikler gibi organizasyonun bazı yönlerini eleştirmeye devam ediyor ve bunların bazılarını “gerçeküstü” olarak nitelendiriyor.

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  • İki devrenin gidişatı endişe uyandırıyor

    Final maçı öncesinde, Arjantin teknik ekibini endişelendiren yeni bir neden ortaya çıktı. FIFA, devre arası gösterisinin sahnenin kurulması ve sökülmesi de dahil olmak üzere 17 dakika süreceğini açıkladı ve böylece, ünlü Arjantin gazetesi Clarín’in yayınladığı habere göre, yaklaşık yarım saatlik bir ara olacağına dair haberleri yalanladı.

    Resmi açıklamaya rağmen, Scaloni ve teknik ekibi, molanın açıklanandan daha uzun sürmesinden endişe duymaya devam ediyor.

    Gösterinin başrolünde Coldplay grubunun solisti Chris Martin yer alacak ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinden bazıları bir araya gelecek. Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira ve Burna Boy da gösteride yer alacak ve diğer şarkıların yanı sıra turnuvanın resmi şarkısı olan “Day Day”i seslendirecekler.

    Buna ek olarak, gösteride “Plaza Sesamo”, “The Muppets” ve Staten Island’daki bir ilkokul öğrencisinden oluşan ünlü “PS22” grubu da yer alacak ve Coldplay ile birlikte sahne alacak.

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  • Eşi benzeri görülmemiş bir olay ve Arjantin’deki endişeler

    Infantino şunları söyledi: “Dünya, tarihin en önemli futbol maçını izlemek için bir araya gelirken, bu eşi benzeri görülmemiş etkinlik futbolu, müziği ve paylaştığımız değerleri kutlayacak ve maçın bitiş düdüğünün ötesine uzanan bir miras bırakmayı hedefliyor.”

    Kapanış töreni, final maçının başlamasından 90 dakika önce başlayacak. Törene Post Malone, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Schwarzenegger, Ai Shu Speed ve Robbie Williams katılacak.

    Peki, tüm bu sanatçılar sadece 17 dakika içinde sahneye çıkabilecek mi?

    Gazeteye göre, “Arjantinli teknik ekip bundan şüphe duyuyor. Bunun oyuncular için tehlike oluşturmasından korkuyorlar. 2024 Amerika Kupası’nda bir emsal var: Shakira, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda şarkı söylediğinde, Kolombiyalı şarkıcı sahnede sadece yedi dakika kalmasına rağmen devre arası 25 dakikaya uzatılmıştı.” 

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  • Tıbbi uyarılar ve yaralanma riski

    Arjantinli gazete şöyle devam etti: “Elbette bu durum performansı olumsuz etkileyebilir ve oyuncuların sakatlanma riskini artırabilir. Dinlenme süresi bu kadar uzun olursa, teknik ve taktiksel hatalar ortaya çıkmaya başlar, maçtaki baskı azalır ve sinir sistemi artık tetikte olmadığı için konsantrasyonu korumak zorlaşır. Özellikle konsantrasyon açısından bilişsel kısıtlamaları da unutmamalıyız," diye açıkladı Colima Üniversitesi'nden profesör ve araştırmacı Pedro Flores, İspanyol "AS" gazetesine.

    Flores sözlerine şöyle devam etti: “Raporlar, vücut ısısının düşmesiyle kas kasılma hızının değiştiğini gösteriyor. Ayrıca oksijen seviyesi, kan akışı ve eklem esnekliği de azalır; bu da sporcuyu maç sırasında sakatlık, kramp veya kas kasılmaları riskine maruz bırakır.”

    Böylece, ışıklar, müzik ve dünya çapındaki yıldızların arasında, Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı ek bir zorlukla karşı karşıya kalacak: Gösterinin maçın kalitesini gölgelememesi.

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