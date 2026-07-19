Tıbbi uyarılar ve eşi benzeri görülmemiş bir olay… İspanya karşısında Scaloni’yi dehşete düşüren 17 dakika

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, tüm eleştirileri görmezden gelmeye ve 2026 Dünya Kupası’nı övmeye devam ediyor; rekor gelirler, seyirci ilgisi ve Arjantin ile İspanya arasında oynanacak merakla beklenen final maçı sayesinde bu turnuvanın tarihin en iyisi olduğunu vurguluyor.
Buna karşın, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, maç saatleri, su molaları, uzun yolculuklar ve hatta turnuvaya eşlik eden etkinlikler gibi organizasyonun bazı yönlerini eleştirmeye devam ediyor ve bunların bazılarını “gerçeküstü” olarak nitelendiriyor.