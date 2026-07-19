Tıbbi uyarılar ve eşi benzeri görülmemiş bir olay… İspanya karşısında Scaloni’yi dehşete düşüren 17 dakika

Final maçı öncesinde, Arjantin teknik ekibini endişelendiren yeni bir neden ortaya çıktı. FIFA, devre arası gösterisinin sahnenin kurulması ve sökülmesi de dahil olmak üzere 17 dakika süreceğini açıkladı ve böylece, ünlü Arjantin gazetesi Clarín’in yayınladığı habere göre, yaklaşık yarım saatlik bir ara olacağına dair haberleri yalanladı.

Resmi açıklamaya rağmen, Scaloni ve teknik ekibi, molanın açıklanandan daha uzun sürmesinden endişe duymaya devam ediyor.

Gösterinin başrolünde Coldplay grubunun solisti Chris Martin yer alacak ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinden bazıları bir araya gelecek. Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira ve Burna Boy da gösteride yer alacak ve diğer şarkıların yanı sıra turnuvanın resmi şarkısı olan “Day Day”i seslendirecekler.

Buna ek olarak, gösteride “Plaza Sesamo”, “The Muppets” ve Staten Island’daki bir ilkokul öğrencisinden oluşan ünlü “PS22” grubu da yer alacak ve Coldplay ile birlikte sahne alacak.

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