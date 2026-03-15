Juventus'un orta saha oyuncusu Khephren Thuram, Canal +'ya verdiği röportajda futbol dünyasındaki ırkçılık konusuna değindi ve özellikle Şampiyonlar Ligi maçında Benfica oyuncusu Prestianni'nin Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusu Vinicius'a yönelttiği iddia edilen ırkçı hakaretlere odaklandı: "Genç bir siyahi erkek için durum zor. 2026'da bile ten rengin yüzünden saldırıya uğrayabilirsin. Vinicius saldırıya uğradı; sanki ben saldırıya uğramış gibiydim. Bu benim başıma da gelebilirdi... Ve tüm bunlar sırf siyahi olduğum için mi? Bunu durdurmak için bir çözümüm yok, stadyumlarda bunu durdurmak için bir çözümüm yok." Diğer açıklamaları ise şöyle:
Thuram ırkçılık konusunda: "Şampiyonlar Ligi'nde Vinicius'a yöneltilen hakaretler mi? Ben de kendimi hedef alınmış hissettim"
BİR ÇÖZÜM
"Sahayı terk etmek bir çözüm olabilir, ama ben futbol oynamak istiyorum. Bu benim işim ve yaptığım işi seviyorum. Böyle davrananlara daha ağır cezalar verilmeli. Neden sahayı terk eden ben olayım ki? Stadyumu terk etmesi gereken kişi o (hakaret eden kişi, ed.) olmalı. Bu saçmalıklara bir son vermeliyiz. Ciddiyiz."
