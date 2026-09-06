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FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP
Alvino Hanafi

Çeviri:

Thuram'ın bariyer çılgınlığı! Inter kahramanı, Napoli'ye karşı gelen müthiş geri dönüşün ardından çılgın kutlama sırrını açıkladı

M. Thuram
Serie A
Inter
SSC Napoli
L. Martinez

Marcus Thuram, Inter'in Napoli karşısında aldığı müthiş geri dönüş galibiyetinde neden kaptan Lautaro Martinez'e katılıp San Siro'nun bariyerlerinde kutlama yaptığını açıkladı. Fransız forvet, Inter'in iki gollü geri düşmesine rağmen 3-2 kazandığı maçta kritik bir kafa golü attı.

  • Giuseppe Meazza ışıkları altında büyülü bir akşam

    Inter, güneşli San Siro'daki mücadelede Napoli karşısında nefes kesen 3-2'lik bir galibiyet almak için dikkat çekici bir karakter ortaya koydu. Matteo Politano ve Rasmus Hojlund'un ikinci yarının başındaki peş peşe golleriyle iki farklı geriye düşen Inter, adeta maçı kaybetmiş görünüyordu. Ancak Cristian Chivu'nun ekibi, konuk takımın kalesini aralıksız abluka altına aldı ve 29 şut çekerek unutulmaz bir geç geri dönüşe imza attı.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Kutlamalarda kaptanın peşinden

    Bu sezon ilk kez San Siro'da sahalara dönen Marcus Thuram, Carlos Augusto'nun ortasında topu kafayla ağlara göndererek 82. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve geri dönüşte kilit bir rol oynadı. Gol, büyük sevinç görüntülerini beraberinde getirirken Thuram, stat bariyerlerinin üzerine çıkan takım kaptanı Lautaro Martinez'in yanına koştu. Lautaro daha sonra, oraya tırmandığı için forvet partnerine her zaman "çılgın" dediğini açıkladı, ancak Thuram başka seçeneği olmadığını söyledi.

    "Bugün harikaydı, onu takip etmek zorundaydım! Lautaro bizim kaptanımız ve liderimiz, çok uzun bir Dünya Kupası'nın ardından geri döndü ve hemen takımın hizmetine girdi" diyerek gülümsedi Thuram.

  • Lautaro'nun belirleyici etkisine övgü

    Thuram, 3-1'lik galibiyeti 91. dakikada, son bölümde yaşanan çılgın dramın ortasında perçinlemeden önce Fransız oyuncunun kafa golünün öncesinde ve sonrasında ağları sarsan hücum partnerine övgüler yağdırdı. Manşetleri bireysel goller süslemiş olsa da Fransız forvet, durmak bilmeyen fikstür takviminde asıl hedefin her zaman takımın ortak başarısı olduğunu vurguladı.

    "Tam formuna geri dönüyor ve bu gece bize galibiyeti getirdi. Yeniden etki yaratmak için istekli miydim? Evet, ama her şeyden önce takıma yardım etmek istiyordum," diye ekledi Thuram.

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  • FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP

    Serie A'da kusursuz başlangıcını sürdürmek

    Dramatik 3-2'lik galibiyet, Inter'in iç sahadaki sezona mükemmel başlangıcını sürdürmesini sağladı ve takım ilk üç maçından dokuz puan çıkardı. Ekip, iki gollük geri dönüşe imza atarak inanılmaz bir direnç gösterse de Thuram, ufukta daha zorlu sınavlar belirirken ayakların yere basmasının önemini vurguladı. Maçlar peş peşe gelirken Inter, her mücadeleyi adım adım ele almaya kararlı.

    "Önümüzde peş peşe çok sayıda maç var ve biz her zaman gelişmeye çalışıyoruz. Her maça tek tek bakıyoruz. Lig zor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı Thuram.

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