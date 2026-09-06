Bu sezon ilk kez San Siro'da sahalara dönen Marcus Thuram, Carlos Augusto'nun ortasında topu kafayla ağlara göndererek 82. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve geri dönüşte kilit bir rol oynadı. Gol, büyük sevinç görüntülerini beraberinde getirirken Thuram, stat bariyerlerinin üzerine çıkan takım kaptanı Lautaro Martinez'in yanına koştu. Lautaro daha sonra, oraya tırmandığı için forvet partnerine her zaman "çılgın" dediğini açıkladı, ancak Thuram başka seçeneği olmadığını söyledi.

"Bugün harikaydı, onu takip etmek zorundaydım! Lautaro bizim kaptanımız ve liderimiz, çok uzun bir Dünya Kupası'nın ardından geri döndü ve hemen takımın hizmetine girdi" diyerek gülümsedi Thuram.