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Thuram'dan Zidane'a zehir zemberek gol: "Beni Fransa'ya çağırmadı mı? Saygı duyuyorum ama..."

Inter

Marcus Thuram, Zinedine Zidane'a adanmış bir gol. Parma karşısında 3-0'lık golü atan Inter forveti, Fransa Teknik Direktörü'ne, son Uluslar Ligi maçları için kendisini kadroya çağırmayan teknik adama bir mesaj gönderdi: "Milli takıma gitmek isterdim ama teknik direktör kendi tercihlerini yaptı ve buna saygı duyuyorum, ben de Pinetina'da kaldım ve çok iyi çalıştım. Hep gol yiyerek başladığımız söyleniyordu, hakkımızda her zaman konuşulacak şeyler olacaktır ama biz sahaya sadece kazanmak için çıkıyoruz".


EN SEVDİĞİ RAKİP - Bu arada onun için Parma'ya karşı beş maçta atılan beşinci gol geldi; doğduğu şehrin takımı olan Parma'ya karşı buna, geçen 3 Mayıs'ta şampiyonluk maçının perdesini açan gol de dahil.



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