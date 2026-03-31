Harry Maguire Thomas Tuchel
Richard Martin

Thomas Tuchel yanılıyor: Harry Maguire, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almalı

İngiltere - Japonya
Dürüstlük konusunda Thomas Tuchel'e bir şey diyemezsiniz. Bu teknik direktör, ulusal radyoda annesinin yıldız oyuncu Jude Bellingham'ı "itici" bulduğunu söylemiş, Wembley'deki İngiltere taraftarlarını Galler'le oynanan dostluk maçında "sessiz" oldukları için azarlamış ve Bukayo Saka'nın "Üç Aslanlar" formasıyla attığı gollerin sayısının – ki bu, Arsenal tarihindeki herhangi bir oyuncunun en yüksek gol sayısı – yeterince iyi olmadığını belirtmişti.

Bu yüzden, merkez savunma oyuncusu Harry Maguire’ın 18 ay sonra İngiltere milli takımında ilk kez sahaya çıkmasının ardından Tuchel’e Maguire hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, beklendiği gibi açık sözlü bir yanıt verdi. Sir Gareth Southgate, Maguire milli takımda eleştirilere maruz kaldığında her zaman onun savunmasına koşarken, Manchester United’ın tüm teknik direktörleri – açık sözlü Ruben Amorim bile – Maguire’ı övmüş ve genellikle onun profesyonelliğini ve tecrübesini öne çıkarmıştı.

Cuma günü Uruguay karşısında Maguire'ın performansı, kendine güvenen top sürüşü, hücuma yaptığı isabetli paslar ve Güney Amerikalıların galibiyet golünü atmasını engellemek için uzatma dakikalarında yaptığı iki son dakika bloğu gibi pek çok beğenilecek yönü vardı. Ancak Tuchel, elbette, resmin bütününü göstermeye karar verdi.

Maçtan sonra gazetecilere konuşan İngiltere teknik direktörü, Maguire'ın bilinen niteliklerini vurguladı. "Harry topla çok iyi, çok sakin, hava toplarında güçlü ve duran toplarda bir silah," dedi. Ardından kaçınılmaz uyarı geldi. 

"Fikrimi değiştirmedim, ancak ilk 11'de oynamasını istediğim başka oyuncular da var, farklı profillere sahip başka oyuncular da var" dedi. "Ezri Konsa'yı ve Marc Guehi'yi önümde görüyorum. Bu bir sır değil. Trevoh Chalobah'ın hareketlilik açısından ondan biraz önde olduğunu görüyorum. John Stones da öyle, ama sakatlıkları vardı, bu yüzden [Maguire] kampa gelmesi gerekiyordu. Takım içinde nasıl davrandığını görmek için onunla yüz yüze görüşmem gerekiyordu."

Bu tam olarak coşkulu bir destek sayılmazdı. Ancak Tuchel, Dünya Kupası'nda kadrosu için gerçek bir kazanç olacak olan modern dönemin en büyük yeniden doğuş oyuncularından birini küçümsemekle hata ediyor.

    O yolu çoktan geçtim

    Maguire, İngiltere milli takımında her şeyi yaşadı. Tuchel’in Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için seçtiği 35 kişilik kadroda yer alan ve 2018 Dünya Kupası’na katılan altı oyuncudan biri olan Maguire, o turnuvada “Üç Aslanlar”ın 28 yıldır katıldığı uluslararası turnuvalardaki en iyi performansını sergilemesine katkıda bulunmuştu. Maguire, Rusya'daki başarılarının önemli bir parçasıydı. Her maçta ilk 11'de yer alan Maguire, İsveç ile oynanan çeyrek final maçında, ülkesi için atacağı birçok muhteşem kafa golünün ilkini atarak İngiltere'ye üstünlük sağladı.

    Aynı senaryo Euro 2020'de de tekrarladı. Maguire, İngiltere'nin finale uzanan yolunda istikrarlı bir performans sergiledi ve çeyrek finalde, bu kez Ukrayna karşısında bir başka müthiş kafa golü attı. Ayrıca İtalya ile oynanan final maçındaki penaltı atışlarında sorumluluk üstlendi ve hücumdaki takım arkadaşlarının hepsi hataya düşmeden önce penaltısını üst köşeye gönderdi.

    Zorluklarla yüzleşmek

    2021-22 sezonunda Manchester United'da hem takım hem de kişisel açıdan zorlu bir dönem geçirmesine rağmen, Maguire İngiltere forması giydiği her an olumsuzlukları bir kenara bırakmayı başardı ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde çıktığı dört maçta dört gol attı. Ardından, İngiltere'nin Katar'da çeyrek finale yükselmesinde tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı. Turnuvadan uzak kalmasına neden olan baldır sakatlığı olmasaydı, Euro 2024'te de muhtemelen aynı performansı sergileyecekti.

    Bu, Maguire'ın zorluklardan geri dönmesi ilk kez değildi. 2023'te Erik ten Hag tarafından United'ın kaptanlığından alınmış ve ilk takımdan uzaklaşmıştı; en zor dönemlerinden biri ise Eylül ayında kendi kalesine gol attıktan sonra İskoç taraftarlar tarafından aşağılanmasıyla kısa süre sonra yaşandı. 

    2023 yazında Maguire, United'dan ayrılmaya zorlanmıştı. Kulüp, onu West Ham'a satmayı kabul etmişti, ancak oyuncu gitmeyi reddetti.

    United'ın yeniden yükselişinin temel taşı

    Maguire, Ten Hag yönetiminde United kadrosuna geri dönmeyi başardı; Raphael Varane'yi kadro dışında bırakırken, 2023 Kasım ayı Premier Lig'in Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Bu ödülü kazanan ilk United savunma oyuncusu olmuştu. Ten Hag'ın yerine Amorim geçtiğinde, Maguire kısa sürede Portekizli teknik adamın en önemli oyuncularından biri haline geldi ve forvette görevlendirildiğinde son derece etkili bir silah oldu. 

    Ancak 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez en iyi formuna ulaşması ve Michael Carrick yönetimindeki United'ın yeniden yükselişine katkıda bulunması ancak son zamanlarda gerçekleşti.

    Maguire, Ocak ayında Manchester derbisinde Lisandro Martinez ile birlikte Erling Haaland'ı etkisiz hale getirdi ve bir hafta sonra United'ın bu sezon Emirates Stadyumu'nda Arsenal'i yenen ilk ve tek takım olması için hayati bir rol oynadı. Hava topu hakimiyeti, Merseyside'da 1-0 kazanılan maçta Everton'ın ceza sahasındaki ısrarlı tehditlerini bertaraf etmesine de yardımcı oldu. 

    Savunmadan topu uzaklaştırma yeteneği, Carrick yönetiminde 10 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kırmızı Şeytanlar için de aynı derecede değerli oldu.

    Büyük inanç

    Maguire, 2019 yılında Leicester City'den Manchester United'a 80 milyon sterlin (105 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan bu yana inişli çıkışlı, heyecan verici bir süreç yaşadı. Performanslarına yönelik bitmek bilmeyen eleştirilere katlanmanın yanı sıra, 2020'de Yunanistan'da tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ve kendisi için hâlâ tatmin edici bir sonuca ulaşmamış olan olayların etkilerini de yönetmek zorunda kaldı. Ancak Maguire bu süreci başarıyla atlattı.

    "Kendime büyük bir inancım var. Ben üst düzey bir stoperim," dedi Maguire geçen hafta İngiltere milli takımında görev yaparken. "Manchester United'da yedi yıl oynayamazsınız, özellikle de her yediğiniz golün analiz edildiği, incelenen bir stoper pozisyonunda [üst düzey bir oyuncu olmadan].

    "Manchester United'daki formumun muhtemelen son üç yıldır yüksek seviyede olduğunu düşünüyorum ve ne zaman forma giyebilirsem – son iki yıldır sakatlıklarım nedeniyle biraz inişli çıkışlı oldu – şu anda iyi bir ritim içindeyim."

    Her anın tadını çıkarın

    Maguire, genç oyunculara ilham verebilecek ve Tuchel'in kadrosunda görmek isteyeceği türden bir oyuncu. Tecrübe ve "takım içinde iyi bir hava yaratabilme" özelliği, Jordan Henderson'ın Alman teknik adamın yönetiminde sürekli ilk 11'de yer almasının başlıca nedenidir; öyleyse neden Maguire için de yer olmasın?

    Tuchel'in Ben White'ı kadroya çağırma kararı, Arsenal'in savunma oyuncusunun son Dünya Kupası sırasında kadrodan ayrılmasının ardından İngiltere taraftarları tarafından pek hoş karşılanmadı. Maguire böyle bir şey yapmaz ve şüphesiz takımın moralini yükseltecek bir oyuncudur. İngiltere ile dördüncü büyük turnuvasına katılsa da, bunu son turnuvasıymış gibi ele alacak ve her anın tadını çıkaracaktır.

    "Kariyerimde artık kendimden veya bireysellikten çok daha önemli bir noktadayım," dedi. "33 yaşındayım. Artık sadece takımla ilgileniyorum, takımın ilerlemesine ve bir şeyler kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Dünya Kupası'nda bir dakika oynasam da, her maçta oynasam da, bu ülkenin başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım.

    "Oynamak istiyorum. Her maçta rekabet etmeyi istemeseydim, futbolcu olmazdım. Ama kariyerimde artık daha çok bir grubun, başarılı bir grubun parçası olmakla ilgili bir aşamadayım."

    Her zaman güvenilir

    Yine de Tuchel, Maguire'ı sırf atmosferi canlandırsın diye kadroya almamalı. Onu seçmesi gereken asıl neden, formunda olduğu zamanlarda Maguire'ın hâlâ dünyanın en güvenilir stoperlerinden biri olması ve inanılmaz bir zihinsel dayanıklılığa sahip olmasıdır. 

    Son birkaç yıldır sakatlık sorunları yaşamasına rağmen, Aralık ayından bu yana Premier Lig'de hiç oynamayan ve son kampı sakatlık nedeniyle terk etmek zorunda kalan 2018 Dünya Kupası'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Stones'a kıyasla, oynamak için çok daha iyi durumda. 

    United'ın tüm sezon boyunca sadece 40 maç oynaması nedeniyle, Maguire, Dünya Kupası başladığında birçok İngiltere milli takım arkadaşından daha dinç olacak. Tuchel, dürüstlüğü ne kadar ferahlatıcı olsa da, Maguire'a daha fazla saygı göstermeli ve Haziran ayında ona şans vermeli.

