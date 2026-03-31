Thomas Tuchel yanılıyor: Harry Maguire, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almalı

Bu yüzden, merkez savunma oyuncusu Harry Maguire’ın 18 ay sonra İngiltere milli takımında ilk kez sahaya çıkmasının ardından Tuchel’e Maguire hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, beklendiği gibi açık sözlü bir yanıt verdi. Sir Gareth Southgate, Maguire milli takımda eleştirilere maruz kaldığında her zaman onun savunmasına koşarken, Manchester United’ın tüm teknik direktörleri – açık sözlü Ruben Amorim bile – Maguire’ı övmüş ve genellikle onun profesyonelliğini ve tecrübesini öne çıkarmıştı.

Cuma günü Uruguay karşısında Maguire'ın performansı, kendine güvenen top sürüşü, hücuma yaptığı isabetli paslar ve Güney Amerikalıların galibiyet golünü atmasını engellemek için uzatma dakikalarında yaptığı iki son dakika bloğu gibi pek çok beğenilecek yönü vardı. Ancak Tuchel, elbette, resmin bütününü göstermeye karar verdi.

Maçtan sonra gazetecilere konuşan İngiltere teknik direktörü, Maguire'ın bilinen niteliklerini vurguladı. "Harry topla çok iyi, çok sakin, hava toplarında güçlü ve duran toplarda bir silah," dedi. Ardından kaçınılmaz uyarı geldi.

"Fikrimi değiştirmedim, ancak ilk 11'de oynamasını istediğim başka oyuncular da var, farklı profillere sahip başka oyuncular da var" dedi. "Ezri Konsa'yı ve Marc Guehi'yi önümde görüyorum. Bu bir sır değil. Trevoh Chalobah'ın hareketlilik açısından ondan biraz önde olduğunu görüyorum. John Stones da öyle, ama sakatlıkları vardı, bu yüzden [Maguire] kampa gelmesi gerekiyordu. Takım içinde nasıl davrandığını görmek için onunla yüz yüze görüşmem gerekiyordu."

Bu tam olarak coşkulu bir destek sayılmazdı. Ancak Tuchel, Dünya Kupası'nda kadrosu için gerçek bir kazanç olacak olan modern dönemin en büyük yeniden doğuş oyuncularından birini küçümsemekle hata ediyor.