AFP
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Thomas Tuchel ve Harry Kane, Manchester City'nin FFP kararı iddialarının İngiltere yıldızlarının İspanya yenilgisinde dikkatini dağıttığı yönündeki söylemleri reddetti
Tuchel, Etihad fırtınasının ortasında odağını koruyor
Tuchel, oyuncularının Manchester City’yi çevreleyen devam eden hukuki süreç nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara karşı net bir duruş sergiledi. İngiltere, cumartesi akşamı Wembley’de İspanya’ya 3-2’lik skorla kıl payı yenildi; bu sonuç, City’nin Premier League’deki 115 suçlamasının çoğundan suçlu bulunmasının muhtemel olduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasından yalnızca 24 saat sonra geldi. City üçlüsü Marc Guehi, Nico O’Reilly ve Elliot Anderson’ın ilk 11’de yer aldığı düşünüldüğünde, haberin zamanlaması milli takım ortamı açısından hiç de ideal değildi.
Tuchel, “Benim için değil ama belki Manchester City oyuncuları için öyle olduğunu düşünebilirim. Bu konuda yorum yapmayacağım. Bunun devam eden bir dava süreci olduğunu düşünüyorum, bu yüzden yorum yapmayacağım. Bunu bir konu haline getirmedim. Benim için bir konu değildi” dedi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, oyuncuların açık diyalogunu destekliyor
Tuchel, milli takım kampı boyunca odağının tamamen futbolda kaldığını ısrarla vurguladı ve tüm dikkatini takım toplantılarına, antrenmanlara ve İspanya maçı hazırlıklarına verdiğini belirtti. Kamp süresince dışarıdaki haberleri ya da saha dışındaki gelişmeleri takip etmenin kişisel olarak kendisi için öncelik olmadığını açıkça ifade etti. Oyuncuların daha fazla boş vakti olduğunu ve takım faaliyetleri dışında devam eden durumu muhtemelen kendi aralarında konuştuklarını kabul etse de Tuchel, bu açık diyaloğu olumlu karşıladı.
Tuchel, "Kampta haberleri en son ben duyuyorum, sürekli hissediyorum, bu yüzden sadece İspanya'yı, antrenmanları ve toplantıları düşünüyorum. Benim için değil. Oyuncuların benden daha fazla zamanı var, bu yüzden bunu konuştuklarını elbette hayal edebiliyorum ama bunu yapmaları iyi ve dikkatlerinin dağıldığını hissetmedim" dedi.
İngiltere kaptanı, kadro içindeki görüşmeleri doğruladı
Tuchel performansı saha dışındaki anlatıdan uzak tutmaya çalışsa da kaptan Harry Kane, söz konusu durumun soyunma odasında gerçekten de konuşulan bir konu olduğunu kabul etti. Kane, oyuncuların gelişmelerden haberdar olduğunu kabul etti ancak kadronun kulüp çıkarlarıyla milli takım sorumluluklarını birbirinden ayırma konusunda oldukça deneyimli olduğunu vurguladı. Tecrübeli golcü, farklı baskıları birbirinden ayrı tutabilme becerisinin, haberler takım arkadaşlarının kulübü için böylesine önemli olası yaptırımları içerse bile, mevcut İngiltere grubunun uzun süredir öne çıkan bir gücü olduğuna inanıyor.
"Bir konuşma oldu ama günün sonunda İngiltere'yle birlikteyken bu bizim için büyük bir artı oldu, kulüp futbolunu bir kenara bırakıyoruz ve bu hafta da farklı değildi" dedi ITV Sport'a.
- Getty Images Sport
Çekya maçı öncesinde
City kararı dünya genelinde spor manşetlerini domine etmeyi sürdürürken, Tuchel şimdi kadrosunun dışarıdaki gürültüden etkilenmemesini sağlamalı. City’nin şampiyonluklarının geçersiz sayılması yönündeki çağrılar da kararın etrafındaki medya sirkini daha da büyüttü. İngiltere’nin İspanya yenilgisi üzerinde düşünmek için fazla zamanı yok, çünkü salı günü Çekya deplasmanına gidecek. Kısa toparlanma süresi, City’den gelen oyunculara kendilerini hemen affettirme ve odaklarının yalnızca milli takım görevleri üzerinde kaldığını gösterme fırsatı veriyor.
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