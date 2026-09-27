Tuchel, oyuncularının Manchester City’yi çevreleyen devam eden hukuki süreç nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara karşı net bir duruş sergiledi. İngiltere, cumartesi akşamı Wembley’de İspanya’ya 3-2’lik skorla kıl payı yenildi; bu sonuç, City’nin Premier League’deki 115 suçlamasının çoğundan suçlu bulunmasının muhtemel olduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasından yalnızca 24 saat sonra geldi. City üçlüsü Marc Guehi, Nico O’Reilly ve Elliot Anderson’ın ilk 11’de yer aldığı düşünüldüğünde, haberin zamanlaması milli takım ortamı açısından hiç de ideal değildi.

Tuchel, “Benim için değil ama belki Manchester City oyuncuları için öyle olduğunu düşünebilirim. Bu konuda yorum yapmayacağım. Bunun devam eden bir dava süreci olduğunu düşünüyorum, bu yüzden yorum yapmayacağım. Bunu bir konu haline getirmedim. Benim için bir konu değildi” dedi.