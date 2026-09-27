24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-NATIONS-ENG-ESPAFP
Donny Afroni
Çeviri:

Thomas Tuchel ve Harry Kane, Manchester City'nin FFP kararı iddialarının İngiltere yıldızlarının İspanya yenilgisinde dikkatini dağıttığı yönündeki söylemleri reddetti

T. Tuchel
İngiltere
H. Kane
İspanya
UEFA Nations League A

Thomas Tuchel, Manchester City'nin mali ihlalleriyle ilgili ortalığı sarsan haberlerin İngiltere'nin İspanya'ya Uluslar Ligi'nde aldığı kıl payı yenilgide rol oynadığı yönündeki iddiaları reddetti. Premier League şampiyonunun, maçın başlamasından yalnızca 24 saat önce ortaya çıkan haberlere göre 100'den fazla suçlamada suçlu bulunduğu bildirilse de, İngiltere Teknik Direktörü ekibinin önündeki göreve odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

  • Tuchel, Etihad fırtınasının ortasında odağını koruyor

    Tuchel, oyuncularının Manchester City’yi çevreleyen devam eden hukuki süreç nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara karşı net bir duruş sergiledi. İngiltere, cumartesi akşamı Wembley’de İspanya’ya 3-2’lik skorla kıl payı yenildi; bu sonuç, City’nin Premier League’deki 115 suçlamasının çoğundan suçlu bulunmasının muhtemel olduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasından yalnızca 24 saat sonra geldi. City üçlüsü Marc Guehi, Nico O’Reilly ve Elliot Anderson’ın ilk 11’de yer aldığı düşünüldüğünde, haberin zamanlaması milli takım ortamı açısından hiç de ideal değildi.

    Tuchel, “Benim için değil ama belki Manchester City oyuncuları için öyle olduğunu düşünebilirim. Bu konuda yorum yapmayacağım. Bunun devam eden bir dava süreci olduğunu düşünüyorum, bu yüzden yorum yapmayacağım. Bunu bir konu haline getirmedim. Benim için bir konu değildi” dedi.

    • Reklam
  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Teknik direktör, oyuncuların açık diyalogunu destekliyor

    Tuchel, milli takım kampı boyunca odağının tamamen futbolda kaldığını ısrarla vurguladı ve tüm dikkatini takım toplantılarına, antrenmanlara ve İspanya maçı hazırlıklarına verdiğini belirtti. Kamp süresince dışarıdaki haberleri ya da saha dışındaki gelişmeleri takip etmenin kişisel olarak kendisi için öncelik olmadığını açıkça ifade etti. Oyuncuların daha fazla boş vakti olduğunu ve takım faaliyetleri dışında devam eden durumu muhtemelen kendi aralarında konuştuklarını kabul etse de Tuchel, bu açık diyaloğu olumlu karşıladı.

    Tuchel, "Kampta haberleri en son ben duyuyorum, sürekli hissediyorum, bu yüzden sadece İspanya'yı, antrenmanları ve toplantıları düşünüyorum. Benim için değil. Oyuncuların benden daha fazla zamanı var, bu yüzden bunu konuştuklarını elbette hayal edebiliyorum ama bunu yapmaları iyi ve dikkatlerinin dağıldığını hissetmedim" dedi.

  • İngiltere kaptanı, kadro içindeki görüşmeleri doğruladı

    Tuchel performansı saha dışındaki anlatıdan uzak tutmaya çalışsa da kaptan Harry Kane, söz konusu durumun soyunma odasında gerçekten de konuşulan bir konu olduğunu kabul etti. Kane, oyuncuların gelişmelerden haberdar olduğunu kabul etti ancak kadronun kulüp çıkarlarıyla milli takım sorumluluklarını birbirinden ayırma konusunda oldukça deneyimli olduğunu vurguladı. Tecrübeli golcü, farklı baskıları birbirinden ayrı tutabilme becerisinin, haberler takım arkadaşlarının kulübü için böylesine önemli olası yaptırımları içerse bile, mevcut İngiltere grubunun uzun süredir öne çıkan bir gücü olduğuna inanıyor.

    "Bir konuşma oldu ama günün sonunda İngiltere'yle birlikteyken bu bizim için büyük bir artı oldu, kulüp futbolunu bir kenara bırakıyoruz ve bu hafta da farklı değildi" dedi ITV Sport'a.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Çekya maçı öncesinde

    City kararı dünya genelinde spor manşetlerini domine etmeyi sürdürürken, Tuchel şimdi kadrosunun dışarıdaki gürültüden etkilenmemesini sağlamalı. City’nin şampiyonluklarının geçersiz sayılması yönündeki çağrılar da kararın etrafındaki medya sirkini daha da büyüttü. İngiltere’nin İspanya yenilgisi üzerinde düşünmek için fazla zamanı yok, çünkü salı günü Çekya deplasmanına gidecek. Kısa toparlanma süresi, City’den gelen oyunculara kendilerini hemen affettirme ve odaklarının yalnızca milli takım görevleri üzerinde kaldığını gösterme fırsatı veriyor.

UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE
İngiltere crest
İngiltere
ENG
UEFA Nations League A
İspanya crest
İspanya
ESP
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO