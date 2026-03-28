Thomas Tuchel, Uruguay ile berabere kaldıkları maçta İngiltere taraftarlarının Ben White'ı yuhalamasına tepki gösterdi
Gunners'ın savunma oyuncusu için kaotik bir dönüş
Geçici bir kadroyla sahaya çıkan İngiltere için zorlu bir maçtı ve Tuchel 69. dakikada savunmada bir değişiklik yapmaya hazırlanırken taraftarların tepkisi karışık oldu. 2022 Dünya Kupası kadrosundan erken ayrılmasının ardından ilk kez sahaya çıkan White, oyuna girdiğinde yuhalandı; ancak ardından İngiltere’yi öne geçiren ilk golü attı. Bu tuhaf kısa süreli performans, uzatma dakikalarında yaptığı faulün Fede Valverde’nin penaltısıyla Uruguay’ın beraberliği yakalamasına yol açmasıyla son buldu.
Tuchel, karışık tepkilerin ardından White'ı savundu
Tuchel, maç sırasında White’ın kendi taraftarları tarafından yuhalandığını görünce hayal kırıklığını dile getirdi. Tuchel, White hakkında “Yuhalandığını duydum” dedi. “Bu çoğunluğun tepkisi olamaz. Onun için bazı yuhalamalar ve karışık tepkiler vardı, bu durum beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü elbette oyuncularımızı koruyoruz. Kampta mükemmeldi ve oyuna girmeyi hak etmişti. Bize neredeyse galibiyeti kazandırdı. Ancak bunun daha önce burada başka oyunculara da olduğunu anlıyorum. Bu yüzden bunu kabullenmesi gerekiyor. Onu her zaman koruyacağız ve umarım bunu geride bırakabiliriz, çünkü o yeni sayfalara yazmaya hazır."
Tuchel'in VAR ve hakem performansına gösterdiği öfkeli tepki
Tuchel, hakem Sven Jablonski ve VAR görevlileri hakkındaki değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. En büyük hayal kırıklığı, teknolojinin tutarsızlığından kaynaklanıyordu; sistem, Phil Foden ve Noni Madueke’nin karıştığı pozisyonlarda müdahale etmezken, White’ın Federico Vinas’a yaptığı geç faul için saha içi inceleme önermişti. Tuchel, “Bu çok hafif bir penaltı” dedi. "Temas var ama forvetin ne yapmaya çalıştığı çok açık. Hakem bunu gördü ama ona yetmedi. VAR'ın devreye girmesine şaşırdım çünkü Phil Foden'a yapılan faul kontrol edilmedi, Noni'ye yapılan faul de kontrol edilmedi. Sonra birdenbire bu faul kontrol edildi."
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
Teknik direktör, bu maçta birçok as oyuncuyu dinlendirerek farklı bir kadro denedi. Ancak İngiltere’nin yedek oyuncuları, maçın büyük bir bölümünde uyumlu bir ritim yakalamakta zorlandı. Sonuç ve seyircinin tepkisine rağmen Tuchel, bu yaz yapılacak Dünya Kupası öncesinde seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, geçici kadrosunun gösterdiği çabadan memnun olduğunu vurguladı. İngiltere, Salı günü Wembley’de Japonya ile karşılaşacak.