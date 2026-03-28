Thomas Tuchel, Uruguay ile berabere kaldıkları maçta İngiltere taraftarlarının Ben White'ı yuhalamasına tepki gösterdi

Tuchel, maç sırasında White’ın kendi taraftarları tarafından yuhalandığını görünce hayal kırıklığını dile getirdi. Tuchel, White hakkında “Yuhalandığını duydum” dedi. “Bu çoğunluğun tepkisi olamaz. Onun için bazı yuhalamalar ve karışık tepkiler vardı, bu durum beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü elbette oyuncularımızı koruyoruz. Kampta mükemmeldi ve oyuna girmeyi hak etmişti. Bize neredeyse galibiyeti kazandırdı. Ancak bunun daha önce burada başka oyunculara da olduğunu anlıyorum. Bu yüzden bunu kabullenmesi gerekiyor. Onu her zaman koruyacağız ve umarım bunu geride bırakabiliriz, çünkü o yeni sayfalara yazmaya hazır."