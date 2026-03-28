Goal.com
Canlı
FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP
Donny Afroni

Çeviri:

Thomas Tuchel, Uruguay ile berabere kaldıkları maçta İngiltere taraftarlarının Ben White'ı yuhalamasına tepki gösterdi

T. Tuchel
İngiltere
Uruguay
Hazırlık Maçları
B. White

Thomas Tuchel, Wembley'de uzun zamandır beklenen milli takım dönüşü sırasında Ben White'ı yuhalayan bir kısmı İngiltere taraftarlarına sert çıkıştı. Arsenal'in savunma oyuncusu, 2022 Dünya Kupası'ndan erken ayrılmasının ardından Three Lions formasıyla ilk kez sahaya çıktı, ancak dönüşü ev sahibi seyircilerin bir kısmı tarafından düşmanca bir karşılama ile karşılandı.

  • Gunners'ın savunma oyuncusu için kaotik bir dönüş

    Geçici bir kadroyla sahaya çıkan İngiltere için zorlu bir maçtı ve Tuchel 69. dakikada savunmada bir değişiklik yapmaya hazırlanırken taraftarların tepkisi karışık oldu. 2022 Dünya Kupası kadrosundan erken ayrılmasının ardından ilk kez sahaya çıkan White, oyuna girdiğinde yuhalandı; ancak ardından İngiltere’yi öne geçiren ilk golü attı. Bu tuhaf kısa süreli performans, uzatma dakikalarında yaptığı faulün Fede Valverde’nin penaltısıyla Uruguay’ın beraberliği yakalamasına yol açmasıyla son buldu.

  • tuchelGetty Images

    Tuchel, karışık tepkilerin ardından White'ı savundu

    Tuchel, maç sırasında White’ın kendi taraftarları tarafından yuhalandığını görünce hayal kırıklığını dile getirdi. Tuchel, White hakkında “Yuhalandığını duydum” dedi. “Bu çoğunluğun tepkisi olamaz. Onun için bazı yuhalamalar ve karışık tepkiler vardı, bu durum beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü elbette oyuncularımızı koruyoruz. Kampta mükemmeldi ve oyuna girmeyi hak etmişti. Bize neredeyse galibiyeti kazandırdı. Ancak bunun daha önce burada başka oyunculara da olduğunu anlıyorum. Bu yüzden bunu kabullenmesi gerekiyor. Onu her zaman koruyacağız ve umarım bunu geride bırakabiliriz, çünkü o yeni sayfalara yazmaya hazır."

  • Tuchel'in VAR ve hakem performansına gösterdiği öfkeli tepki

    Tuchel, hakem Sven Jablonski ve VAR görevlileri hakkındaki değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. En büyük hayal kırıklığı, teknolojinin tutarsızlığından kaynaklanıyordu; sistem, Phil Foden ve Noni Madueke’nin karıştığı pozisyonlarda müdahale etmezken, White’ın Federico Vinas’a yaptığı geç faul için saha içi inceleme önermişti. Tuchel, “Bu çok hafif bir penaltı” dedi. "Temas var ama forvetin ne yapmaya çalıştığı çok açık. Hakem bunu gördü ama ona yetmedi. VAR'ın devreye girmesine şaşırdım çünkü Phil Foden'a yapılan faul kontrol edilmedi, Noni'ye yapılan faul de kontrol edilmedi. Sonra birdenbire bu faul kontrol edildi."

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    İngiltere için bundan sonra ne olacak?

    Teknik direktör, bu maçta birçok as oyuncuyu dinlendirerek farklı bir kadro denedi. Ancak İngiltere’nin yedek oyuncuları, maçın büyük bir bölümünde uyumlu bir ritim yakalamakta zorlandı. Sonuç ve seyircinin tepkisine rağmen Tuchel, bu yaz yapılacak Dünya Kupası öncesinde seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, geçici kadrosunun gösterdiği çabadan memnun olduğunu vurguladı. İngiltere, Salı günü Wembley’de Japonya ile karşılaşacak.

Hazırlık Maçları
Cezayir crest
Cezayir
ALG
Uruguay crest
Uruguay
URU
Hazırlık Maçları
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Japonya crest
Japonya
JPN