Getty
Çeviri:
Thomas Tuchel, ‘tuhaf karar’ın ardından ‘felaket bir Dünya Kupası’ uyarısı aldı – Harry Redknapp, İngiltere milli takım teknik direktörünü istifaya zorlayabilecek nedenleri açıkladı
Tuchel’e Euro 2028’e kadar sözleşme uzatımı verildi
Paris Saint-Germain, Chelsea ve Bayern Münih’te görev yaptığı dönemlerde ulusal şampiyonluklar ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Tuchel, 2025’in başından itibaren İngiltere’nin sözde “zehirli kadehinden” yudumlamaya başlamayı kabul etti.
Dünya Kupası elemelerinde kusursuz bir performans sergiledi – tam puan topladı ve hiç gol yemedi – ancak değişim sözü veren, ancak birçok açıdan selefi Sir Gareth Southgate’i andıran bu adamın ortaya koyduğu futbol tarzı herkesi ikna etmedi.
Elbette önemli olan tek şey kazanmaktır ve Tuchel, futbolun uluslararası arenada altı on yıl boyunca amaçsızca dolaştıktan sonra nihayet eve dönmesiyle, 2026’da 60 yıllık acıyı sona erdirecek kişi olabilir.
İngiltere Futbol Federasyonu, dümenin başında doğru teknik direktörün olduğuna o kadar emin ki, İngiltere ve İrlanda topraklarında düzenlenecek olan Euro 2028’e kadar uzanan sözleşme uzatması çoktan imzalandı, mühürlendi ve yürürlüğe girdi.
Tuchel henüz gerçek anlamda rekabetçi bir ortamda kendini kanıtlamadığı için bu durum orada şaşkınlık yarattı ve “Üç Aslanlar” bu yaz Kuzey Amerika’dan kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırmış bir şekilde ayrılırsa bu şartların ne olacağına dair sorular şimdiden gündeme geldi.
Tuchel, 2026 Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılabilir mi?
Yeni sözleşmelerin hediye edilmek yerine her zaman hak edilmesi gerektiği sorusu üzerine, eski Tottenham ve West Ham teknik direktörü Redknapp – BuzzBallz ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a umut verici bir durumun nasıl hızla kötüye gidebileceğini şöyle anlattı: “Garip bir karardı. Umarım bunu hak eder.
“İngiltere, Dünya Kupası’nda feci bir performans sergilerse, açıkçası eleştiri yağmuruna tutulacaktır. İngiltere söz konusu olduğunda herkes bunu yaşar. Yıllar boyunca harika insanlarımız, harika teknik direktörlerimiz oldu ama hepsi yerle bir edildi. Büyük Bobby Robson bile, payına düşen eleştiri ve sert sözleri yedi. Graham Taylor – harika bir adam, sevimli bir adam – hepsi bunu yaşadı.
“Eğer Dünya Kupası’nda feci bir performans sergilersek, o kadar çok eleştiri alırsın ki, muhtemelen bu işte kalmak istemeyeceksin!”
Harika şovmenler: Günümüzde hayranlarını kim heyecanlandırıyor?
Tuchel, işleri kendi tarzında yürüteceğini açıkça ortaya koydu; 52 yaşındaki teknik adam, 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda aldığı cesur kadro kararlarıyla bazı kesimlerin tepkisini çekti. Redknapp, kadroya alınmayan oyuncuların bir kısmını, modern futbolda artık nadir bulunan, seyirciyi eğlendiren oyuncular olarak değerlendiriyor.
Bir zamanlar İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından milli takım teknik direktörlüğü görevleri için göz ardı edilen Redknapp, para ödeyerek izlemekten mutluluk duyacağı oyuncuları seçmesi istendiğinde şöyle dedi: “Eskisi gibi karakterler yok artık; dürüst olmak gerekirse, beni koltuğumdan kaldıracak kadar heyecanlandıran çok fazla oyuncu kalmadı.
“Gerçek yeteneği olan, bir şeyler yapabilen, rakiplerini geçebilen ve maçın gidişatını değiştirebilen oyuncuları seviyorum. Cole Palmer formundayken onu seviyorum. Açıkçası Dünya Kupası kadrosuna giremedi, bu fırsatı kaçırdı. Phil Foden de öyle; izlemekten keyif aldığım iki oyuncu, izlemesi zevk veren iki İngiliz delikanlı. Arsenal’den [Eberechi] Eze’yi de seviyorum; bence topu aldığında işleri yoluna koyacak muhteşem bir yeteneği var.
“Şu anda Manchester United’da, geçmişte Fergie’nin [Sir Alex Ferguson] döneminde olduğu gibi o özel oyunculara pek sahip değil. Etrafta oyuncular var ama özel şeyler yapma yeteneğine sahip daha fazla kişi görmek isterim.
“Şu anda akademilere giren gençlerin eğitiminde her şeyin sadece pas, pas, pas üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Ben oyuncuların top sürmesini görmek istiyorum. Hâlâ oyuncuların topu alıp bir rakibi bire bir geçebildiğini görmek istiyorum. Şu anda bunu pek görmüyorum.
“Kanat oyuncularının topu alıp, bir savunmacıyla bire bir pozisyondayken geriye ya da yan tarafa pas vermesini görmekten nefret ediyorum. Eskiden savunmacıyla mücadele etmeden böyle bir şey yapsaydın, fena halde eleştirilirdin, ama ne yazık ki işler artık bu hale geldi.”
- BuzzBallz
2026 Dünya Kupası: İngiltere ve Tuchel, Kuzey Amerika’da heyecan yaratmayı umuyor
İngiltere, önümüzdeki ay boyunca büyük bir heyecan yaratmayı umuyor; takımın bu Dünya Kupası serüveni, Çarşamba günü Teksas’ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu’nda Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlayacak. Redknapp, Tuchel de dahil olmak üzere birinin onu ayağa kaldırıp sevinç çığlıkları atmasını sağlayacağını umarak, maçı uzaktan izleyenler arasında yer alacak.
BuzzBallz, bu yaz futbol taraftarlığına yeniden eğlence katmayı hedefliyor; taraftarları oyuna dahil olmaya ve futbolun daha neşeli yönünü benimsemeye teşvik ediyor. İngiltere’nin en son büyük bir uluslararası kupa kazandığından bu yana geçen 21.866 günü anmak için, hayranların gözdesi hazır içecek markası BuzzBallz, turnuva sırasında BuzzBallz’larının nerede ortaya çıktığını gösteren yaratıcı, komik ve beklenmedik fotoğraf veya videoları sosyal medyada paylaşan taraftarlara 21.866 ürün hediye ediyor.