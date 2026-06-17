Thomas Tuchel, ‘tuhaf karar’ın ardından ‘felaket bir Dünya Kupası’ uyarısı aldı – Harry Redknapp, İngiltere milli takım teknik direktörünü istifaya zorlayabilecek nedenleri açıkladı

Paris Saint-Germain, Chelsea ve Bayern Münih’te görev yaptığı dönemlerde ulusal şampiyonluklar ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Tuchel, 2025’in başından itibaren İngiltere’nin sözde “zehirli kadehinden” yudumlamaya başlamayı kabul etti.

Dünya Kupası elemelerinde kusursuz bir performans sergiledi – tam puan topladı ve hiç gol yemedi – ancak değişim sözü veren, ancak birçok açıdan selefi Sir Gareth Southgate’i andıran bu adamın ortaya koyduğu futbol tarzı herkesi ikna etmedi.

Elbette önemli olan tek şey kazanmaktır ve Tuchel, futbolun uluslararası arenada altı on yıl boyunca amaçsızca dolaştıktan sonra nihayet eve dönmesiyle, 2026’da 60 yıllık acıyı sona erdirecek kişi olabilir.

İngiltere Futbol Federasyonu, dümenin başında doğru teknik direktörün olduğuna o kadar emin ki, İngiltere ve İrlanda topraklarında düzenlenecek olan Euro 2028’e kadar uzanan sözleşme uzatması çoktan imzalandı, mühürlendi ve yürürlüğe girdi.

Tuchel henüz gerçek anlamda rekabetçi bir ortamda kendini kanıtlamadığı için bu durum orada şaşkınlık yarattı ve “Üç Aslanlar” bu yaz Kuzey Amerika’dan kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırmış bir şekilde ayrılırsa bu şartların ne olacağına dair sorular şimdiden gündeme geldi.