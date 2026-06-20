33 yaşındaki Manchester United savunma oyuncusu, geçen Perşembe günü New York City’de düzenlenen bir etkinliğe katıldı ve burada İtalyan koleksiyon albümü üreticisi Panini’nin çıkartmalarını ve defterlerini etkinliğe katılan taraftarlara dağıttı.
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Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosundan acı bir şekilde çıkarılmasının ardından: İngiltere’nin yıldızı, New York’ta ilginç bir hareketle dikkatleri üzerine çekti
Şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvaya katılmamasına rağmen Maguire’ın keyfi yerinde olduğu belliydi; taraftarlarla kısa sohbetler yaptı ve fotoğraf çektirdi.
İngiliz futbolcu, Instagram hesabındaki bir hikayede poz vererek şöyle yazdı: "Dünyanın dört bir yanındaki taraftarları görmek her zaman güzel."
33 yaşındaki oyuncu, Manchester United'da güçlü bir sezon geçirmiş olmasına rağmen, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından biraz şaşırtıcı bir şekilde İngiltere kadrosuna çağrılmadı.
İngiltere’nin efsanevi forveti Gary Lineker ile birlikte yer aldığı ‘Rest is Football’ adlı podcast’te Maguire, Mayıs ayında Tuchel’in kendisini kadrodan çıkarma sürecini anlattı. “Herkesi FaceTime üzerinden aradı,” dedi stoper. “Oldukça rahatsız edici bir konuşma oldu.”
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Maguire, Dünya Kupası’na katılma umudunu besliyordu
Öncelikle Alman oyuncu ona kısa mesajla bir saat belirtmiş ve ardından aramış. “Böyle bir şeyi yapmanın oldukça benzersiz bir yolu bu. Çünkü her oyuncunun tepkisini görmek zor olmalı,” diye yorumladı Maguire, video görüşmesinin formatı hakkında.
Defans oyuncusu, yıllarca milli takımda yer almadıktan sonra bahar aylarında tekrar milli takıma girmeyi başarmış ve United ile sezonun sonuna doğru gösterdiği güçlü performansın ardından Dünya Kupası finallerine katılma umudu yakalamıştı.
Ancak Tuchel, 66 kez milli forma giymiş bu oyuncuyu kadroya almamayı tercih etti ve bunun yerine stoperler Marc Guehi (25, Manchester City), Jarrel Quansah (23, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28, Aston Villa) ve Dan Burn (34, Newcastle United) ile kadrosunu oluşturdu. Çok yönlü John Stones’un (32, Manchester City) da sağlık geçmişi göz önüne alındığında kadroda yer alması oldukça sürpriz oldu.