Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosundan acı bir şekilde çıkarılmasının ardından: İngiltere’nin yıldızı, New York’ta ilginç bir hareketle dikkatleri üzerine çekti

Şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvaya katılmamasına rağmen Maguire’ın keyfi yerinde olduğu belliydi; taraftarlarla kısa sohbetler yaptı ve fotoğraf çektirdi.

İngiliz futbolcu, Instagram hesabındaki bir hikayede poz vererek şöyle yazdı: "Dünyanın dört bir yanındaki taraftarları görmek her zaman güzel."

33 yaşındaki oyuncu, Manchester United'da güçlü bir sezon geçirmiş olmasına rağmen, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından biraz şaşırtıcı bir şekilde İngiltere kadrosuna çağrılmadı.

İngiltere’nin efsanevi forveti Gary Lineker ile birlikte yer aldığı ‘Rest is Football’ adlı podcast’te Maguire, Mayıs ayında Tuchel’in kendisini kadrodan çıkarma sürecini anlattı. “Herkesi FaceTime üzerinden aradı,” dedi stoper. “Oldukça rahatsız edici bir konuşma oldu.”