Thomas Tuchel şimdiden sihrini konuşturuyor – ancak İngiltere’nin zayıf savunmasını hâlâ düzeltmesi gerekiyor: A-Listesi’nden Harry Kane ve Jude Bellingham’ın Hırvatistan’a karşı alınan Dünya Kupası açılış galibiyetinde dikkat çeken performansları eşliğinde kazananlar ve kaybedenler

Her halükarda, Tuchel ne demiş olursa olsun, bu taktik işe yaradı; İngiltere, vasat geçen ilk yarıyı etkileyici bir ikinci yarıya dönüştürdü, iki gol daha atarken, neden şampiyonluk için en güçlü adaylar arasında gösterilmesi gerektiğini de kanıtladı.

Harry Kane, Dominik Livakovic tarafından kurtarılan penaltıyı tekrar atma fırsatı bulduktan sonra İngiltere'yi öne geçirdi, ancak Hırvatistan birdenbire maça yeniden ortak oldu.

Tuchel'in Marc Guehi'yi kadro dışında bırakıp John Stones ve Ezri Konsa'yı tercih etme kararı çok tartışılmıştı ve bu kararı sorgulayanlar, Inter'in orta saha oyuncusu Petar Sucic'in içeriye doğru kesip, Stones'un aldatmacaya kanması ve topun Martin Baturina'ya paslanarak üst köşeye gönderilen şutla haklı çıktılar.

İngiltere, yeniden öne geçmek için beş dakikadan biraz fazla zamana ihtiyaç duydu. Declan Rice, Arsenal’deki duran top uzmanlığını milli takım sahnesine taşıdı ve köşe vuruşunu tam Kane’in kafasına gönderdi; Kane da kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak İngiltere bu üstünlüğünü koruyamadı; Mario Pasalic, biraz fazla geriye çekilmiş savunma hattını aşan bir pas attı ve Ivan Perisic'in arkasına sızmasına izin verdi. Perisic, topu Petar Musa'ya doğru kafayla indirdi; Musa da vole vuruşuyla topu alt köşeye gönderdi.

İkinci yarıda İngiltere’nin tepkisi etkileyiciydi. İlk yarının büyük bölümünde göze çarpmayan Elliot Anderson, sağ kanattan zekice bir pas gönderdi ve Jude Bellingham, rakibini ekarte ederek topu alt köşeye gönderdi. O andan itibaren Livakovic, çoğu saat dolmadan önce arka arkaya yaptığı yedi kurtarışla Hırvatistan’ı maçta tuttu.

İngiltere, 85. dakikada Bukayo Saka'nın bir diğer yedek oyuncu Marcus Rashford'u bulmasıyla maçı kesin olarak kopardı; Rashford da topu alt köşeye gönderdi.

Ancak bu, kusursuz bir performans olmaktan uzaktı. İngiltere'nin savunması sallantılı görünüyordu ve özellikle Rice'ın sakatlığı nedeniyle, maçları kontrol etme yetenekleri konusunda bazı soru işaretleri ortaya çıkacaktır. Ancak ikinci yarıdaki hücum gücü ve tepki, en azından İngiltere'nin önümüzdeki beş hafta boyunca son derece tehlikeli bir takım olabileceğini gösterdi.

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