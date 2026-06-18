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England Croatia W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Thomas Tuchel şimdiden sihrini konuşturuyor – ancak İngiltere’nin zayıf savunmasını hâlâ düzeltmesi gerekiyor: A-Listesi’nden Harry Kane ve Jude Bellingham’ın Hırvatistan’a karşı alınan Dünya Kupası açılış galibiyetinde dikkat çeken performansları eşliğinde kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
İngiltere
Dünya Kupası
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
Hırvatistan
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan
Analysis

Thomas Tuchel, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası serüvenini başlatan ve Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği maçın devre arasında tam olarak ne söylediğini açıklamadı. O anda skor 2-2’de berabereydi ve İngiltere pek de iyi oynamıyordu. Tuchel, sakin bir şekilde konuştuğunu ve takımına cesaretle oynamalarını söylediğini vurguladı. Ancak gerçek muhtemelen biraz daha sert.

Her halükarda, Tuchel ne demiş olursa olsun, bu taktik işe yaradı; İngiltere, vasat geçen ilk yarıyı etkileyici bir ikinci yarıya dönüştürdü, iki gol daha atarken, neden şampiyonluk için en güçlü adaylar arasında gösterilmesi gerektiğini de kanıtladı.

Harry Kane, Dominik Livakovic tarafından kurtarılan penaltıyı tekrar atma fırsatı bulduktan sonra İngiltere'yi öne geçirdi, ancak Hırvatistan birdenbire maça yeniden ortak oldu.

Tuchel'in Marc Guehi'yi kadro dışında bırakıp John Stones ve Ezri Konsa'yı tercih etme kararı çok tartışılmıştı ve bu kararı sorgulayanlar, Inter'in orta saha oyuncusu Petar Sucic'in içeriye doğru kesip, Stones'un aldatmacaya kanması ve topun Martin Baturina'ya paslanarak üst köşeye gönderilen şutla haklı çıktılar.

İngiltere, yeniden öne geçmek için beş dakikadan biraz fazla zamana ihtiyaç duydu. Declan Rice, Arsenal’deki duran top uzmanlığını milli takım sahnesine taşıdı ve köşe vuruşunu tam Kane’in kafasına gönderdi; Kane da kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak İngiltere bu üstünlüğünü koruyamadı; Mario Pasalic, biraz fazla geriye çekilmiş savunma hattını aşan bir pas attı ve Ivan Perisic'in arkasına sızmasına izin verdi. Perisic, topu Petar Musa'ya doğru kafayla indirdi; Musa da vole vuruşuyla topu alt köşeye gönderdi.

İkinci yarıda İngiltere’nin tepkisi etkileyiciydi. İlk yarının büyük bölümünde göze çarpmayan Elliot Anderson, sağ kanattan zekice bir pas gönderdi ve Jude Bellingham, rakibini ekarte ederek topu alt köşeye gönderdi. O andan itibaren Livakovic, çoğu saat dolmadan önce arka arkaya yaptığı yedi kurtarışla Hırvatistan’ı maçta tuttu.

İngiltere, 85. dakikada Bukayo Saka'nın bir diğer yedek oyuncu Marcus Rashford'u bulmasıyla maçı kesin olarak kopardı; Rashford da topu alt köşeye gönderdi.

Ancak bu, kusursuz bir performans olmaktan uzaktı. İngiltere'nin savunması sallantılı görünüyordu ve özellikle Rice'ın sakatlığı nedeniyle, maçları kontrol etme yetenekleri konusunda bazı soru işaretleri ortaya çıkacaktır. Ancak ikinci yarıdaki hücum gücü ve tepki, en azından İngiltere'nin önümüzdeki beş hafta boyunca son derece tehlikeli bir takım olabileceğini gösterdi.

GOAL, Dallas’taki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    KAZANAN: Harry Kane

    Eh, penaltı kaçırma olayı erkenden halloldu...

    Kane, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı attığı o meşhur kaçırılan penaltıdan bu yana İngiltere formasıyla penaltı kaçırmamıştı ve arka arkaya yedi penaltıyı gole çevirmişti. Çarşamba günü teknik olarak bu sayıyı sekize çıkardı, ancak bu, Livakovic'in Bayern Münih forvetinin penaltısını kurtarmadan önce çizgiden çıktığı tespit edilip hakemler tarafından penaltı tekrarına izin verilmesinden sonra gerçekleşti.

    Kane'in tekrar attığı penaltı çok etkileyiciydi ve bunu klasik bir Kane performansı izledi: oyuna dahil olmak için derinlere indi, tehlikeli bölgelere girdi ve ara sıra fauller kazandı. Noni Madueke ile kurduğu bağlantı maç boyunca etkileyiciydi ve ikinci golünü de aynı derecede iyi attı. Hırvatistan'ın markajı kesinlikle şüpheliydi, ancak Kane yine de kafayı alt köşeye göndererek golü attı.

    Artık Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı golü atan oyuncusu olan Kane, üç Dünya Kupası’nda gol atan ikinci İngiliz oyuncu oldu ve Dünya Kupaları’nda en çok gol atan İngiliz oyuncu olarak Gary Lineker ile eşitlendi; tüm bunları yaparken Altın Ayakkabı yarışında da geride kalmadığından emin oldu. Harika bir iş çıkardı.

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  • Luka ModricGetty

    MAĞLUP: Luka Modrić

    Unutulmamalıdır ki Luka Modric, kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir futbolcudur. Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin tekelini kırarak 2018’de Ballon d’Or’u kazandı ve orta saha oyuncuları arasında en iyiler arasında yer almaktadır.

    Ancak bu maçta, 40 yaşını tam anlamıyla hissettirdi. Modric, ilk dakikadan itibaren oyuna ayak uydurmakta zorlandı ve Madueke ile girdiği 50/50 mücadelede bir saniye geç kalarak erken bir penaltıya neden oldu. Paslarının büyük çoğunluğunu tamamlasa da, Modric hiçbir zaman maça damgasını vuramadı.

    Adil olmak gerekirse, Hırvatlar orta sahada sayıca oldukça azdı, ancak eskiden Modrić'in bu tür durumların üstesinden gelebildiği günler de olmuştu. Bu maçta ise gerçekte ne olduğu ortaya çıktı: kendisinden daha genç ve fiziksel olarak daha dinamik rakiplere karşı hızda geride kalabilen, yaşlanan bir oyuncu.

    Hırvatistan, saat dolmadan kaptanını Mateo Kovacic ile değiştirdi ve Kovacic hemen daha fazla enerji kattı. Modric asla yedek kulübesine gönderilemez, ancak eskisi gibi bu takımı sırtlayamayacağı da bir gerçek.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Jude Bellingham

    Kane’in muhteşem performansından çok söz edilse de, bu yaz Tuchel ve İngiltere için asıl belirleyici oyuncunun Bellingham olduğu düşünülüyor. Real Madrid’li oyuncu orta sahadan gol ve asist üretebilirse, bu “Üç Aslanlar”a yeni bir boyut kazandıracaktır.

    Aslında Bellingham, nefes kesici hız patlamalarına rağmen maçın ilk dakikalarında zorlandı. Ancak durum kısa sürede değişti. Ortadan yaptığı bir hücum, başarısız olsa da neler yapabileceğini gösterdi ve ikinci yarıda hak ettiği golü attı.

    Maça yavaş adapte olan bir diğer isim olan Anderson, kanat çizgisine doğru bir pas attı, Bellingham topa koştu ve temiz bir vuruşla golü tamamladı. Hayranlarının önünde, kollarını açarak kendinden emin bir şekilde durdu.

    Daha sonra, 10 numara pozisyonundan 8 numaraya geçerek biraz daha geriye çekildi ve orada da iyi bir performans sergiledi; Morgan Rogers’ın ileriye çıkmasına izin verirken iyi bir iş çıkardı. İngiltere taraftarları, bundan sonra daha fazlasının geleceğini umuyor.

    "Bu tür anlarda Jude'a güvenebilirsiniz. O, bu tür baskı altındaki maçları seviyor," dedi Tuchel maçın ardından.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Tuchel'in takım konuşması

    Tuchel, devre arasında pek memnun değildi. Taraftarların, yardımcı antrenörü Anthony Barry’nin ITV’ye verdiği devre arası röportajında duygularını dile getirmesinden çıkarabileceği en azından bu kadar.

    Barry, "Zihnimizde netlik olmadığı için bazı kararlar aldık; kısa oynamamız gereken yerlerde uzun oynadık, uzun oynamamız gereken yerlerde kısa oynadık, boşluklardan gerçekten yararlanamadık ve bu da oyunumuzu istediğimiz şekilde hızlandırmamıza engel oldu," dedi.

    "O andan itibaren, zihnimizde net bir fikir olmadan bazı kararlar aldık; kısa pas yapmamız gereken yerlerde uzun pas attık, uzun pas yapmamız gereken yerlerde kısa pas attık, boşluklardan gerçekten yararlanamadık, bu da oyunumuzu istediğimiz şekilde hızlandırmamıza engel oldu. Sonra penaltının bizi rahatlatacağını, daha çok kendimiz gibi oynamamıza ve kendimize daha çok benzememize olanak sağlayacağını düşünürsünüz, ama yine bazı korku dolu kalıplara geri düşüyoruz.

    "İkinci golü yine biz attık. Bunun, maçta ilerlememizi sağlayacak an olmasını umuyorduk, ama ne yazık ki daha sonra ikinci golü yedik ve şimdi devre arasında bunu konuşmak zorundayız."

    Elbette devre arasında ne söylendiğini bilmiyoruz, ancak Kane, Tuchel’in bir “konuşma” yaptığından bahsederken, Rice ise Tuchel’in sözlerinin onun neden “birinci sınıf bir teknik direktör” olduğunu kanıtladığını düşündü. Tuchel ise kendisi ve teknik ekibinin oyuncuları “hücum etmeye teşvik ettiklerini” söyledi.

    Alman teknik adam ne demiş olursa olsun, bu açıkça işe yaradı. İngiltere, devre arasından sonra bambaşka bir takım gibi oynadı; hemen bir gol attı ve ardından maçı tamamen kontrol altına aldı.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: İngiltere'nin savunması

    Bu İngiltere milli takımı her zaman gol atabilecek bir takımdı. Çok fazla hücum gücü, son üçte bir sahada çok fazla yaratıcı fikir ve çok fazla fark yaratan oyuncuya sahipler. Yedek kulübesinde de seçenekler var. Bu yaz İngiltere’nin herhangi bir maçta gol atamaması pek olası görünmüyor.

    Peki ya savunma? Savunma, tam anlamıyla belirsiz olmasa da biraz daha sallantıda görünüyor. Tuchel, Reece James, Konsa, Stones ve Nico O'Reilly'den oluşan dörtlü savunma dizilişini tercih etti ve bu oyuncuların hiçbiri savunma açısından iyi bir maç çıkardığını söyleyemez.

    Hırvatistan’ın ilk golünde Stones, sanki hot dog almaya gitmiş gibi yerinde duruyordu; ikinci golde ise Konsa çok geriye çekilirken, James ise boşluğa koşuyordu. O’Reilly, Manchester City’de haftalık olarak pek savunma yapmak zorunda kalmıyor ve bu durum burada da ortaya çıktı.

    Henüz alarm zillerini çalmanın zamanı değil. Ancak Tuchel’in savunma hattı konusunda hem kadro hem de taktiksel düzen açısından üzerinde düşünmesi gerekenler olduğu kesin.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Marcus Rashford

    Turnuva öncesinde, Anthony Gordon ve Marcus Rashford, İngiltere’nin hücumunun sol kanadında ilk 11’de yer almak için doğrudan bir rekabet içine girmişti. Sonunda, pres ve savunma çabalarıyla takdir toplayan Gordon galip geldi. Gordon burada kötü bir performans sergilemese de, biraz keskinlikten yoksundu.

    Rashford ise daha fazla kalite sunuyor. Kendisi, Barcelona'da geçirdiği sezonluk kiralık dönem boyunca yeniden formuna kavuşan seçkin bir forvet. Attığı gol, yeni kazandığı özgüvenini özetliyordu: düzgün ayak hareketleri ve zahmetsiz bir vuruşla, sanki otomatik pilotta koşuyormuş gibi görünüyordu.

    Belki de artık işler böyle yürüyor: Gordon enerji için, Rashford ise goller için. Eğer 60 dakikalık bir takas söz konusuysa, bu hiç de fena bir takas değil.