(C)Getty Images
Çeviri:
Thomas Tuchel, sakatlanan Arsenal yıldızı Eberechi Eze'nin yerine İngiltere kadrosuna Newcastle'dan Harvey Barnes'ı çağıracak
The Telegraph’a göre Barnes, İngiltere milli takımı’nın Uruguay ve Japonya ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde kadroya çağrılacak. Bu fırsat, Eze’nin fiziksel sorunlar nedeniyle Manchester City ile oynanan Carabao Kupası finalini kaçırması ve bunun sonucunda milli takım kadrosundan çekilmesinin beklenen hale gelmesi üzerine ortaya çıktı. Tuchel, bu boşluğu doldurmak için hızlıca harekete geçti ve 28 yaşındaki oyuncuya 2026 Dünya Kupası öncesinde kendini kanıtlaması için büyük bir şans verdi. Bu, Steve Clarke'ın Tartan Army'sinde forma giyme fırsatını geri çevirmesinin ardından, onun yeteneğinin hemen onaylanması anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Barnes, Newcastle'da başrol oynuyor
Bu kadroya seçilmesi, kanat oyuncusunun kulüp seviyesinde yeniden kazandığı form göz önüne alındığında son derece haklı bir karar. Bu sezon tüm turnuvalarda 14 gol atarak göz ardı edilemez bir isim haline geldi. Bu gol sayısı, Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Marcus Rashford ve Jarrod Bowen gibi birçok tanınmış milli oyuncunun performansını geride bırakıyor. Mevcut kanat oyuncuları arasında sadece kulüp arkadaşı Anthony Gordon, 17 golle daha yüksek bir toplamda bulunuyor. Ancak bu gollerin dokuzu penaltıdan geldi, bu da eski Leicester City oyuncusunun milli takım için açık oyunda ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Altı yıllık bir aranın ardından
Bu son dakika eklemesi, yetenekli forvetin yaklaşık altı yıldır ulaşamadığı hayati bir fırsat sunuyor. A milli takımdaki tek maçı, Ekim 2020’de Galler’e karşı oyuna sonradan girmesiyle gerçekleşmişti. O ilk maçtan bu yana kulüp düzeyinde istikrarlı performanslar sergilemesine rağmen, daha genç yetenekler kadro sıralamasında onu geride bırakırken, kendisi sürekli kenarda kalmıştı. Büyük yaz turnuvası hızla yaklaşırken, önümüzdeki hazırlık maçları ona doğrudan bir şans sunuyor. Alman teknik direktör, kadro dışı kalan oyuncularını aktif olarak değerlendiriyor; bu da St George's Park'ta güçlü bir performans sergilemenin, en büyük sahneye çıkma biletini garantileyebileceği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Uygunluk bölümünü kapatma
Bu kesin karar, oyuncunun milli takımda oynama hakkına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmayı kalıcı olarak sonlandırdı. Anne tarafındaki dedesi ve büyükannesi sayesinde milli takımda oynama hakkına sahip olan Clarke için İskoçya milli takımı, onun taraf değiştirmesini şiddetle istemişti. Ancak Clarke kısa süre önce yenilgiyi kabul ederek tüm spekülasyonları kesin olarak sona erdirdi. Geçen ay medyaya durumu net bir şekilde açıklayan Clarke, şunları söyledi: “Bu, herkesin bana sürekli sorduğu, bitmeyen bir soru. Bu sefer kesin olarak söyleyebilirim ki, Harvey İngiltere için oynamaya odaklanacak. İskoçya'ya gelmeyecek. Bunu kamuoyuna duyurabilirsiniz. Artık kimse bana bu konuyu sormasına gerek yok, kimseye Harvey'e sormasına gerek yok. O kararını verebilir ve biz de yolumuza devam ederiz.”
