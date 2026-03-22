Thomas Tuchel, sakatlanan Arsenal yıldızı Eberechi Eze'nin yerine İngiltere kadrosuna Newcastle'dan Harvey Barnes'ı çağıracak

Bu kesin karar, oyuncunun milli takımda oynama hakkına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmayı kalıcı olarak sonlandırdı. Anne tarafındaki dedesi ve büyükannesi sayesinde milli takımda oynama hakkına sahip olan Clarke için İskoçya milli takımı, onun taraf değiştirmesini şiddetle istemişti. Ancak Clarke kısa süre önce yenilgiyi kabul ederek tüm spekülasyonları kesin olarak sona erdirdi. Geçen ay medyaya durumu net bir şekilde açıklayan Clarke, şunları söyledi: “Bu, herkesin bana sürekli sorduğu, bitmeyen bir soru. Bu sefer kesin olarak söyleyebilirim ki, Harvey İngiltere için oynamaya odaklanacak. İskoçya'ya gelmeyecek. Bunu kamuoyuna duyurabilirsiniz. Artık kimse bana bu konuyu sormasına gerek yok, kimseye Harvey'e sormasına gerek yok. O kararını verebilir ve biz de yolumuza devam ederiz.”