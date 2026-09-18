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Thomas Tuchel, Real Madrid yıldızını İngiltere kadrosuna yeniden çağırdıktan sonra Trent Alexander-Arnold'a haksız davranıldığını kabul etti
Tuchel, haksız muameleyi kabul etti
Tuchel, Alexander-Arnold'u son İngiltere kadrolarına almamasının savunma oyuncusuna karşı tamamen adil olmayabileceğini kabul etti. BBC Radio 5 Live'a konuşan Tuchel, Alexander-Arnold'u planlarının dışında bırakmasının gerekçesini açıkladı; bu süreç, savunma oyuncusunun Dünya Kupası'nı kaçırmasıyla sonuçlandı.
Bu milli maç penceresinden önce Alexander-Arnold, Tuchel'in Ekim 2024'te göreve gelmesinden bu yana yalnızca Andorra karşısında sonradan oyuna girerek 26 dakikalık bir kez forma giymişti. Uzun süreli yokluğa rağmen Tuchel, milli takımın ivmesini gerekçe göstererek tercihlerini savundu. Tuchel, "Bu her zaman adil miydi? Benim açımdan belki değildi. Ama hatırlarsanız, bir sonraki kamp eylüldeydi." dedi.
Oluşmuş kadroya güvenmek
Tuchel, önceki kararlarını, takımı önceki kamplardan başarıyla geçiren oyunculara duyduğu güveni vurgulayarak ayrıca gerekçelendirdi. Alexander-Arnold, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid formasıyla üç maça ilk 11'de başladı ve ligdeki performansı sonunda onu yeniden milli takım kadrosuna taşıdı.
Ancak Tuchel, geçmişteki seçimlerinin kanıta ve momentuma dayandığında ısrar etti. Şöyle ekledi: "Bir anda uçuşa geçmiştik ve ekimde aynı kadroya bağlı kaldık, onun için de mesele orada kapandı. Bunun [adil] olup olmamasına bakılmaksızın geri dönme şansı hiç olmadı. Ben sadece kampta olan oyunculara güvendim."
En yüksek standartları talep eden
Tuchel, milli takıma çağrılmanın çok büyük adanmışlık gerektiren bir ayrıcalık olduğunu net şekilde ortaya koydu ve yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde tüm kadroya bir mesaj verdi. Tuchel, geçmiş başarıların rehavetine kapılmak yerine geri dönen oyuncular dahil herkesten tam bağlılık bekliyor.
Tuchel şu ifadeleri kullandı: "Buraya rahatlamaya gelmiyorsunuz. Buraya ara vermeye gelmiyorsunuz. Buraya performans göstermeye geliyorsunuz ve İngiltere için performans göstermek zor. Şu anda performans gösteren oyuncular güvenimizi kazanmış durumda. Kampa yeni gelen oyunculardan da en üst seviyeyi talep ediyoruz. Buna Trent de dahil ama bu yalnızca onun için geçerli değil. Kamplarımıza gelen herkes için geçerli."
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İngiltere için sırada ne var?
Alexander-Arnold artık antrenman sahasında değerini kanıtlamayı ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarında ilk 11'de bir yer kapmayı hedefleyecek. İngiltere, cumartesi günü dünya şampiyonu İspanya'ya karşı zorlu bir sınav verecek, ardından Çekya'ya gidecek. Alexander-Arnold, Tuchel yönetiminde kalıcı yerini yeniden kazanmak için kulüp düzeyindeki formunu milli takım sahnesine de taşıyabildiğini kısa sürede göstermek zorunda.
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