Tuchel, milli takıma çağrılmanın çok büyük adanmışlık gerektiren bir ayrıcalık olduğunu net şekilde ortaya koydu ve yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde tüm kadroya bir mesaj verdi. Tuchel, geçmiş başarıların rehavetine kapılmak yerine geri dönen oyuncular dahil herkesten tam bağlılık bekliyor.

Tuchel şu ifadeleri kullandı: "Buraya rahatlamaya gelmiyorsunuz. Buraya ara vermeye gelmiyorsunuz. Buraya performans göstermeye geliyorsunuz ve İngiltere için performans göstermek zor. Şu anda performans gösteren oyuncular güvenimizi kazanmış durumda. Kampa yeni gelen oyunculardan da en üst seviyeyi talep ediyoruz. Buna Trent de dahil ama bu yalnızca onun için geçerli değil. Kamplarımıza gelen herkes için geçerli."