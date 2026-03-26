Thomas Tuchel, Real Madrid'in yıldızıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trent Alexander-Arnold'a İngiltere milli takım kadrosuna alınmamasını "kabullenmesi gerektiğini" söyledi

Tuchel, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un milli takım kadrosuna bir kez daha alınmamasının nedenlerini açıklamak üzere kendisiyle doğrudan görüştüğünü doğruladı. 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda önemli bir rol üstlenme umutları büyük bir darbe aldı; zira oyuncu, son derece kalabalık bir sağ bek kadrosunda fiilen yedinci tercih konumunda kalmış durumda.

İngiltere'nin Uruguay ile oynayacağı uluslararası dostluk maçı öncesinde basına konuşan Tuchel, Liverpool yıldızı ile son görüşmesinin içeriğini açıkladı. "Trent gibi bir oyuncuyu kadroya almadığınızda bunun ses getireceğini biliyorum," diye itiraf etti. "Bir telefon görüşmesi yaptık. Durumu açıklamaya çalıştım ama o bunu kabul etmek zorunda. Bu sadece bir seçim. Sporcu olarak yapılan, zor ve belki de acı bir seçim. Belki bir dereceye kadar haksızlık ama bu seçimler yapılmak zorunda."