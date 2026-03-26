Thomas Tuchel, Real Madrid'in yıldızıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trent Alexander-Arnold'a İngiltere milli takım kadrosuna alınmamasını "kabullenmesi gerektiğini" söyledi
Madridli adam için zor bir telefon görüşmesi
Tuchel, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un milli takım kadrosuna bir kez daha alınmamasının nedenlerini açıklamak üzere kendisiyle doğrudan görüştüğünü doğruladı. 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda önemli bir rol üstlenme umutları büyük bir darbe aldı; zira oyuncu, son derece kalabalık bir sağ bek kadrosunda fiilen yedinci tercih konumunda kalmış durumda.
İngiltere'nin Uruguay ile oynayacağı uluslararası dostluk maçı öncesinde basına konuşan Tuchel, Liverpool yıldızı ile son görüşmesinin içeriğini açıkladı. "Trent gibi bir oyuncuyu kadroya almadığınızda bunun ses getireceğini biliyorum," diye itiraf etti. "Bir telefon görüşmesi yaptık. Durumu açıklamaya çalıştım ama o bunu kabul etmek zorunda. Bu sadece bir seçim. Sporcu olarak yapılan, zor ve belki de acı bir seçim. Belki bir dereceye kadar haksızlık ama bu seçimler yapılmak zorunda."
Rakip beklerin yükselişi
Tuchel, son 35 kişilik kadrosunda savunmasının sağ kanadındaki boşluğu doldurmak için Tino Livramento, Djed Spence ve Ben White'a güvenmeyi tercih etti. Reece James'in şu anda sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmış olması ve tecrübeli isimler Kyle Walker ile Kieran Trippier'in artık milli takım kadrosunda yer almamasına rağmen, Alexander-Arnold Alman teknik adamı kadroda yer alması gerektiğine ikna edemedi.
Tuchel, Madridli oyuncu yerine neden kısa süre önce kadroya geri dönen Arsenal'den White'ı tercih ettiğini açıkladı. Nitekim, Jarell Quansah kadrodan çekildiğinde, Alexander-Arnold yerine White kadroya çağrıldı. İngiltere teknik direktörü, "Ben White'ı seçtim çünkü onu burada Man City ile oynanan kupa finalinde izledim. Daha önce Şampiyonlar Ligi maçında oynamıştı ve hemen eski formuna kavuştu. Bu, onunla şahsen tanışmam ve grupla nasıl etkileşim kurduğunu görmem için bir fırsattı" diye açıkladı.
Tuchel, istikrar ve formun önemine öncelik veriyor
İngiltere milli takım teknik direktörü, önceki milli maç dönemlerinde iyi performans gösteren oyuncuları ödüllendirme konusunda kararlı görünüyor ve Alexander-Arnold'u kadro dışında bırakıyor. Tuchel göreve geldiğinden bu yana, eski Liverpool oyuncusu sadece bir kez yedek olarak sahaya çıkabildi – geçen Haziran ayında Andorra karşısında kısa süreli bir giriş yaptı – oysa rakipleri yeni teknik ekibi etkilemek için fırsatları değerlendirdi.
Tuchel, "Trent'in bize ne kattığını biliyorum, bu yüzden sağ kanat için Ben ve Tino Livramento'yu tercih ettim" dedi. "Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bizimle iyi bir kamp dönemi geçiren oyunculara sadık kalmak istedim. Onların da süreye ihtiyacı var. Bu pozisyonda, Djed Spence de dahil olmak üzere, forma için mücadele eden birçok oyuncu var. Onları kadro dışında bırakmak istemedim."
Dünya Kupası hayalleri pamuk ipliğine bağlı
Dördüncü kez üst üste kadroya alınmayan Alexander-Arnold’un milli takım kariyeri endişe verici bir dönüm noktasına geldi. İspanya’nın başkentine transfer olduktan sonra Bernabeu’da düzenli olarak ilk 11’de yer almasına rağmen, bu kanat bekinin kendine özgü yetenekleri, daha önce bir eleme maçında sağ bek pozisyonunda Curtis Jones’u ilk 11’de tercih eden Tuchel için hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Dünya Kupası yaklaşırken, İngiltere kampından gelen mesaj net: mevcut yönetim altında geçmişteki itibar pek bir anlam ifade etmiyor. Tuchel'in taktiksel bakış açısında dramatik bir değişiklik ya da artan bir sakatlık krizi yaşanmadıkça, İngiltere'nin en yetenekli teknik oyuncularından biri, takım arkadaşları dünya şöhreti için mücadele ederken yaz turnuvasını evinden izleme ihtimaliyle karşı karşıya.