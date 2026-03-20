Thomas Tuchel, Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold'u İngiltere'nin son kadrosuna neden dahil etmediğini açıklıyor

Tuchel, Alexander-Arnold'u kadroya almamanın "zor" bir karar olduğunu açıkladı, ancak şunları ekledi: “Trent'in bize neler sunabileceğini çok iyi biliyorum. Onunla birçok kez karşılaştım ve Liverpool formasıyla benim takımlarıma karşı oynadığında zor anlar yaşadım. Dolayısıyla gücünü ve neler yapabileceğini çok iyi biliyorum.

Ancak şu anda Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlamış durumdayız ve sağ bek pozisyonu için kadroda bulunan oyuncular, yerlerini almak için çaba göstermeli, rekabet etmeli ve bunu hak ettiklerini tekrar göstermeliler."

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Bunun Trent için zor bir karar olduğunu biliyorum, şu anda Ollie Watkins ve Luke Shaw için olduğu gibi,” dedi Tuchel. “Bu zor kararlar işin bir parçası. Bu sportif bir karar.

“Quansah, Livramento ve Spence'i kadroda tutmamız sporcu bir karar. Bu, örneğin Ollie Watkins kadar iyi tanımadığım Dominic Solanke ve Dominic Calvert-Lewin için bir karar.

”Ollie'nin bize neler katabileceğine dair çok net bir fikrim var. Onu turnuvalarda izledim. Onu eleme maçlarında bizimle birlikte gördüm, bu yüzden daha iyi bir fikir edinebilmek ve daha net bir görüşe sahip olabilmek için diğer iki oyuncuyu da izlemek istiyorum.

“Bunun zor bir karar olduğunu biliyorum. Büyük bir isim olduğunu biliyorum. Bence muazzam bir yetenek ve büyük bir kariyeri var, ancak Trent'in bize neler katabileceğini bildiğimi hissediyorum ve yine de kampta olan oyunculara sadık kalmaya karar verdim.”