Thomas Tuchel, Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold'u İngiltere'nin son kadrosuna neden dahil etmediğini açıklıyor
Alexander-Arnold kadroda yer almadı
Real Madrid'in sağ bek oyuncusu, LaLiga'da sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçirdi; Eylül ile Ekim ayları arasında hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı, ardından Aralık ile Şubat ayları arasında da kas yırtılması nedeniyle forma giyemedi. 34 kez İngiltere milli takımında forma giymiş olsa da, geçen yılın Haziran ayında Andorra ile oynanan Dünya Kupası eleme maçından bu yana milli takımda forma giymedi. O zamandan beri Tuchel'in kadrolarında yer almadı ve bu seferki kadro dışı bırakılması, 35 kişilik geniş kadro göz önüne alındığında turnuvaya katılımı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor; eski Chelsea teknik direktörü, sağ bek pozisyonu için Tino Livramento, Djed Spence ve Jarell Quansah'ı seçenek olarak belirledi.
Tuchel'in açıklaması
Tuchel, Alexander-Arnold'u kadroya almamanın "zor" bir karar olduğunu açıkladı, ancak şunları ekledi: “Trent'in bize neler sunabileceğini çok iyi biliyorum. Onunla birçok kez karşılaştım ve Liverpool formasıyla benim takımlarıma karşı oynadığında zor anlar yaşadım. Dolayısıyla gücünü ve neler yapabileceğini çok iyi biliyorum.
Ancak şu anda Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlamış durumdayız ve sağ bek pozisyonu için kadroda bulunan oyuncular, yerlerini almak için çaba göstermeli, rekabet etmeli ve bunu hak ettiklerini tekrar göstermeliler."
Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Bunun Trent için zor bir karar olduğunu biliyorum, şu anda Ollie Watkins ve Luke Shaw için olduğu gibi,” dedi Tuchel. “Bu zor kararlar işin bir parçası. Bu sportif bir karar.
“Quansah, Livramento ve Spence'i kadroda tutmamız sporcu bir karar. Bu, örneğin Ollie Watkins kadar iyi tanımadığım Dominic Solanke ve Dominic Calvert-Lewin için bir karar.
”Ollie'nin bize neler katabileceğine dair çok net bir fikrim var. Onu turnuvalarda izledim. Onu eleme maçlarında bizimle birlikte gördüm, bu yüzden daha iyi bir fikir edinebilmek ve daha net bir görüşe sahip olabilmek için diğer iki oyuncuyu da izlemek istiyorum.
“Bunun zor bir karar olduğunu biliyorum. Büyük bir isim olduğunu biliyorum. Bence muazzam bir yetenek ve büyük bir kariyeri var, ancak Trent'in bize neler katabileceğini bildiğimi hissediyorum ve yine de kampta olan oyunculara sadık kalmaya karar verdim.”
Tuchel kadroyu ikiye ayıracak
Tuchel, tecrübeli oyuncularını korumak amacıyla kadrosunu "ikiye ayırmayı" planladığını açıkladı; Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice ve Morgan Rogers gibi bir dizi kilit oyuncunun ise yalnızca Japonya maçında kadroya katılacağı belirtildi.
Anthony Gordon, Elliott Anderson, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Dan Burn ve Dean Henderson da sadece ikinci maç için kadroya katılacaklar arasında yer alacak.
Tuchel, "Bu oyuncular [bu sezon] 3.500 dakika, bazıları ise 4.000 dakika oynadı" dedi. "Sadece dakika sayısından daha önemli olan, bu oyuncuların bazılarının geçen sezonun tamamından daha fazla dakika oynamış olmasıdır.
"Bu oyuncuların hepsi Eylül, Ekim ve Kasım aylarında katkı sağladı. Benim gözümde hepsi değerli. Onlara zihinsel ve fiziksel olarak bir mola vermek, bizim de yararımıza olacak."
Şimdi ne olacak?
Uruguay ve Japonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının ardından İngiltere, turnuva öncesinde Haziran ayında Kosta Rika ile bir başka hazırlık maçı oynayacak. Grup aşamasında ise Kosta Rika, Hırvatistan ve Gana ile karşılaşacak.
