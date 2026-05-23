Thomas Tuchel, Phil Foden'ın pozisyonunun ne olacağı konusunda kararsız; İngiltere milli takım teknik direktörü, Man City yıldızının Dünya Kupası'nda neden 'mutsuz' olacağını açıkladı
Bir neslin yıldızı sahneden indi
25 yaşındaki oyun kurucu, Cuma günü yapılan acımasız taktiksel kadro daraltmasının en göze çarpan kurbanı oldu ve Cole Palmer, Harry Maguire ve Trent Alexander-Arnold’un da yer aldığı yıldızlarla dolu kadro dışı listesine katıldı. 2020'deki ilk maçından bu yana 49 kez milli forma giymiş olmasına rağmen, Foden, City ile geçirdiği istikrarsız bir sezonun bedelini ağır bir şekilde ödedi ve Premier League'de sadece yedi gol attı. İngiltere'nin son üç turnuva katılımında düzenli olarak forma giyen Foden'ın form düşüşü, Tuchel'i kararlı bir yönetimsel adım atmaya zorladı.
Tuchel kadro seçimi konusundaki ikilemi açıklıyor
Eski PFA Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi olan oyuncuyu kadro dışı bırakma kararının ardındaki zorlu düşünce sürecini açıklayan İngiltere milli takım teknik direktörü, nihai kadro seçiminde belirleyici faktörün yapısal kadro düzeni ile ilgili endişeler olduğunu itiraf etti.
TalkSPORT'a konuşan Tuchel, "Phil'in durumu biraz farklı, kampta bizim için mükemmeldi... sadece antrenmanlarda değil, antrenman dışında da. Aslında ona bu kararı söylemek beni çok üzdü. Tepkisinden, kadroya girmenin onun için ne kadar önemli olduğunu görebiliyordum. Ancak sezonun kritik bir döneminde, özellikle de ikinci yarısında ivmesini kaybetti… Arada sırada parıldamaları görebiliyorduk, ancak yeterli kanıt yoktu.
Sonunda hangi pozisyonda oynayacağından emin olamadım. 10 numara mı, sahte 9 numara mı, yoksa gelecekte Bernardo Silva gibi 8 numara olarak mı oynayacak? Artık kanatta oynamayabilir, bu yüzden oyuncuları getirip pozisyonlarının dışında oynatmak bana mantıklı gelmiyor... Onları kampa almak onları rahatsız ve mutsuz ederdi, bu yüzden kararlar alınmalıydı.”
Soyunma odasındaki hiyerarşi sağlamlaşıyor
Foden'ın takıma en verimli şekilde entegre edilmesi konusundaki taktiksel tartışmalar, birbirini izleyen milli takım teknik direktörlerini baş ağrıtmış; oyuncu, diğer yaratıcı oyuncuları kadroya dahil etmek için sıklıkla kanatlara kaydırılmıştır. Tuchel'in katı geçiş sistemiyle birlikte rekabet ortamı önemli ölçüde değişmiş; Alman teknik adam, Ocak 2025'te göreve geldiğinden bu yana City'nin altyapısından yetişen bu oyuncuya sadece bir kez ilk 11'de şans vermiştir. Bunun yerine, orta sahanın hücum hattını yönetecek ana ve sağlam seçenekler olarak Jude Bellingham ile Morgan Rogers'ı kadroya yerleştirmiştir.
L Grubu maçı yaklaşıyor
İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu, Hırvatistan, Gana ve Panama ile oynayacağı zorlu L Grubu mücadelesi öncesinde taktiksel temellerini bir an önce sağlamlaştırmak zorunda. Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacakları açılış maçında ciddi bir sınava girecek; Tuchel'in kadro seçimindeki riskli hamlesi, dünya çapında anında mercek altına alınacak. Bu arada, yıkılmış bir ruh hali içindeki Foden, uzatılan yaz tatilini, kadroya alınmamasını zihinsel olarak sindirmek ve City'nin yeni teknik direktörlük yönetimi altında geçireceği kritik sezon öncesi geçiş dönemine hazırlanmak için kullanmalı.