Thomas Tuchel, Phil Foden'ın pozisyonunun ne olacağı konusunda kararsız; İngiltere milli takım teknik direktörü, Man City yıldızının Dünya Kupası'nda neden 'mutsuz' olacağını açıkladı

Eski PFA Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi olan oyuncuyu kadro dışı bırakma kararının ardındaki zorlu düşünce sürecini açıklayan İngiltere milli takım teknik direktörü, nihai kadro seçiminde belirleyici faktörün yapısal kadro düzeni ile ilgili endişeler olduğunu itiraf etti.

TalkSPORT'a konuşan Tuchel, "Phil'in durumu biraz farklı, kampta bizim için mükemmeldi... sadece antrenmanlarda değil, antrenman dışında da. Aslında ona bu kararı söylemek beni çok üzdü. Tepkisinden, kadroya girmenin onun için ne kadar önemli olduğunu görebiliyordum. Ancak sezonun kritik bir döneminde, özellikle de ikinci yarısında ivmesini kaybetti… Arada sırada parıldamaları görebiliyorduk, ancak yeterli kanıt yoktu.

Sonunda hangi pozisyonda oynayacağından emin olamadım. 10 numara mı, sahte 9 numara mı, yoksa gelecekte Bernardo Silva gibi 8 numara olarak mı oynayacak? Artık kanatta oynamayabilir, bu yüzden oyuncuları getirip pozisyonlarının dışında oynatmak bana mantıklı gelmiyor... Onları kampa almak onları rahatsız ve mutsuz ederdi, bu yüzden kararlar alınmalıydı.”