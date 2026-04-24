Thomas Tuchel, Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs-White'ın, Phil Foden ve diğer oyuncularla kadroya girmek için rekabet ederken, "çok yönlü bir orta saha oyuncusu" olduğunu ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda "yer almayı hak ettiğini" söyledi
Orman yıldızı formunun zirvesinde
Gibbs-White, Burnley karşısında attığı belirleyici hat-trickle İngiltere milli takımına geri dönme şansını yeniden yakaladı ve son 13 maçta attığı gol sayısını sekize çıkardı. Tuchel tarafından Uruguay ve Japonya ile oynanan son hazırlık maçlarında kadroya alınmamış olsa da, orta saha oyuncusu Mart ayından bu yana altı golle Premier Lig’deki diğer tüm oyuncuları geride bıraktı. 26 yaşındaki oyuncu, 30 Mayıs’taki kadro bildirim son tarihinden önce teknik ekibi ikna etmek için son bir ayla karşı karşıya.
Sellars eski öğrencisini destekliyor
Gibbs-White’ın gençlik yıllarından Premier Lig’in düzenli oyuncularından birine dönüşüm sürecini yöneten eski Wolves teknik direktörü Scott Sellars, orta saha oyuncusunun çok yönlülüğünün ve zihniyetinin Tuchel’in şu anda elindeki en iyi seçeneklerle boy ölçüşebileceğine inanıyor. Sellars, oyuncunun çekişmeli maçlara etki etme konusundaki eşsiz yeteneğini vurguladı ve onun son dönemde milli takım kadrosuna alınmamasına şaşırdığını dile getirdi.
Forest'ın yıldız oyuncusunun bu yaz Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiğini tartışan Sellars, BBC Sport'a şunları söyledi: "Her zaman onun İngiltere için oynayacağını hissettim ve gençlik seviyesinde en iyilerle kıyaslanabilirdi. City'de Phil Foden ile çalıştım, bu yüzden onun seviyesini biliyordum ve her zaman Morgan'ın da o seviyede olduğunu hissettim.
"Zihniyeti ve tavrı, en üst seviyede oynama fırsatı bulacağı anlamına geliyordu. Kariyerinde yaptığı hiçbir şey sürpriz olmadı. 15 yaşında ilk gördüğüm şey tavrıydı; sadece coşkusu, sahada nasıl hareket ettiği ve topa sahip olmak istemesi. Sonra topu aldığında bir şeyler yapardı."
Form, dışlanmayı sürpriz haline getirir
Gibbs-White, 2024'teki milli takımdaki ilk maçından bu yana sadece altı kez forma giymiş olsa da, Sellars, oyuncunun şu anki golcü formunun onu birçok rakibinden daha "eksiksiz" bir seçenek haline getirdiğini savunuyor. Sellars, Dünya Kupası gibi yüksek baskı altındaki bir ortamda, Gibbs-White'ın gol vuruş kalitesine ve coşkulu oyun anlayışına sahip bir oyuncunun bulunmasının, eleme turlarında belirleyici bir faktör olabileceğini vurguluyor.
Orta saha oyuncusunun son dönemdeki verimli performansını ve uluslararası sahneye hazır olduğunu vurgulayan Sellars, şunları ekledi: "İngiltere forması giydiğinde, performansları yüksek kalitede oldu. Gol getiriyor ve Dünya Kupası seviyesinde maçlar çok çekişmeli geçebiliyor; bu kalitede bitiriciliğe sahip oyuncular, maçı kazanmanızı sağlayabilir.
"35 kişilik kadroda yer almamasına şaşırdım. Formuna bakarsanız, daha da şaşırırsınız. O muhtemelen 10 numara pozisyonundan çok, daha çok tam bir orta saha oyuncusu. Diğer oyuncular formda değilse, her zaman olabileceği gibi bir veya iki sakatlık da olursa, o zaman bence kesinlikle kadroda yer almayı hak ediyor."
Hırvatistan maçı için son geri sayım
İngiltere'nin Dallas'ta Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçına sadece 54 gün kala, Gibbs-White, Tuchel'in yerleşik kadro düzenini altüst etmek için gol serisini sürdürmek zorunda. Forest'ın Sunderland'a yapacağı deplasman, orta saha oyuncusuna, üst ligde kalma mücadelesinde yoğun baskı altında bir takımı yönetebileceğini kanıtlaması için bir fırsat daha sunuyor. İngiltere'nin Japonya ve Uruguay'a karşı zorlandığı Mart ayı milli maçları kadrosuna alınmayan oyun kurucu, Three Lions'ın yaratıcılık ihtiyacına cevap verebileceğini kanıtlamayı hedefliyor.