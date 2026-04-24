Thomas Tuchel, Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs-White'ın, Phil Foden ve diğer oyuncularla kadroya girmek için rekabet ederken, "çok yönlü bir orta saha oyuncusu" olduğunu ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda "yer almayı hak ettiğini" söyledi

Gibbs-White’ın gençlik yıllarından Premier Lig’in düzenli oyuncularından birine dönüşüm sürecini yöneten eski Wolves teknik direktörü Scott Sellars, orta saha oyuncusunun çok yönlülüğünün ve zihniyetinin Tuchel’in şu anda elindeki en iyi seçeneklerle boy ölçüşebileceğine inanıyor. Sellars, oyuncunun çekişmeli maçlara etki etme konusundaki eşsiz yeteneğini vurguladı ve onun son dönemde milli takım kadrosuna alınmamasına şaşırdığını dile getirdi.

Forest'ın yıldız oyuncusunun bu yaz Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiğini tartışan Sellars, BBC Sport'a şunları söyledi: "Her zaman onun İngiltere için oynayacağını hissettim ve gençlik seviyesinde en iyilerle kıyaslanabilirdi. City'de Phil Foden ile çalıştım, bu yüzden onun seviyesini biliyordum ve her zaman Morgan'ın da o seviyede olduğunu hissettim.

"Zihniyeti ve tavrı, en üst seviyede oynama fırsatı bulacağı anlamına geliyordu. Kariyerinde yaptığı hiçbir şey sürpriz olmadı. 15 yaşında ilk gördüğüm şey tavrıydı; sadece coşkusu, sahada nasıl hareket ettiği ve topa sahip olmak istemesi. Sonra topu aldığında bir şeyler yapardı."







