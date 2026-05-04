Thomas Tuchel, "mükemmel" Harry Maguire konusunda Dünya Kupası planlarını yeniden gözden geçirmeye çağırıldı; Manchester United'ın savunma oyuncusu, İngiltere için "paha biçilmez" bir değer
2017'deki ilk maçı: Maguire, İngiltere milli takımında kaç kez forma giydi?
Bir ara, bir anlığına kaybolup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Maguire’ın, yıldızlarla dolu kadroyu FIFA’nın en önemli turnuvasına taşıyacak uçağa biniş kartını kaçıracağı düşünülüyordu.
Ancak, 2026 Martındaki uluslararası maçlar döneminde tekrar kadroya dahil edildi ve Wembley'de Uruguay ve Japonya ile oynanan dostluk maçlarında forma giydi; böylece A milli takımdaki maç sayısı 66'ya ulaştı.
Bu maçların çoğu, iki Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda oynandı ve Maguire, İngiltere'nin 2018'de yarı finale, 2021'de ise İtalya ile oynadığı final maçına çıkmasına katkıda bulundu.
Yetenek havuzu: İngiltere milli takımında stoper pozisyonları için rekabet
Kulüp seviyesindeki formuyla ilgili zaman zaman yöneltilen sorular ve Old Trafford’da kaptanlık görevinden alınmasına rağmen, ülkesini hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı; engin tecrübesi ve savunmada sergilediği pratik yaklaşımı, yıllar boyunca İngiltere’ye büyük katkı sağladı.
Three Lions, 1966'dan bu yana erkekler futbolunda ilk büyük şampiyonluğunu kazanmayı umarken, bu nitelikler önümüzdeki haftalarda yeniden ihtiyaç duyulabilir. Tuchel, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, John Stones, Trevoh Chalobah, Fikayo Tomori ve Jarell Quansah gibi isimlerin de giderek derinleşen yetenek havuzunda yer bulmasıyla, diğer oyunculara da güveneceğini ima etti.
Saçmalamadan: Maguire neden İngiltere'nin Dünya Kupası hedefleri için 'mükemmel' bir seçim olur?
Bu kadroda turnuva tecrübesi konusunda belirgin bir eksiklik var ve bu durum Maguire'ın lehine işleyebilir. Gray, Manchester'da yeni bir sözleşme imzalayan 33 yaşındaki bu otoriter oyuncunun ilk 11'de yer alması gerektiğini düşünüyor.
Bu görüşünü açıklayan, üç kez milli formayı giymiş eski Sunderland ve Wolves bekçisi, Casinocanada'nın izniyle GOAL'a özel olarak şunları söyledi: “Bence bu sezon Man United için mükemmel bir performans sergiledi, ancak soyunma odasında bu deneyime sahip olmanın önemi çok büyük. Belki Jordan Henderson da dahil olmak üzere, muhtemelen Dünya Kupası kadrosunda da yer alacak gibi görünüyor.
“Sadece o deneyime sahip olmak, o tecrübeli isimler, daha önce orada bulunmuş, görmüş ve yaşamış insanlar, paha biçilmez değerdedir. Harry'yi ve Jordan'ı tanıyan biri olarak, sıra dışı bir günde işler ters gitmeye başlarsa gemiyi dengede tutmak için mükemmel bir ikili olduklarını düşünüyorum.
“Bence etrafta olmaları mükemmel ve Thomas Tuchel’in işini onun yerine yapacaklar ve bence Thomas da bunu kabul etti. Her şeyi tek başına yapamaz, o ve antrenörleri her şeyi tek başlarına yapamazlar, bu yüzden Harry ve Jordan gibi insanların otelde, toplantı odalarında, oyun odalarında vb. bulunmasının herkesi dengede tuttuğunu düşünüyorum, bu yüzden bu tür oyuncuların etrafta olması çok önemli.”
Son tarih: Tuchel, 2026 Dünya Kupası kadrosunu en geç ne zamana kadar açıklamak zorunda?
İngiltere Futbol Federasyonu ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan Tuchel'in bu tavsiyeye kulak vereceği mi, yoksa görmezden geleceği mi henüz belli değil. Tuchel, 11 Mayıs'a kadar en fazla 55 oyuncudan oluşabilecek bir ön kadro listesi sunmak zorunda. Ardından 30 Mayıs'tan önce 26 kişilik nihai kadro belirlenecek.
Turnuva öncesinde Kosta Rika ve Yeni Zelanda ile hazırlık maçları oynayacak olan İngiltere, 17 Haziran'da Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile karşılaşarak Dünya Kupası zaferi yolundaki mücadelesine başlayacak. İngiltere, L Grubu'nda ayrıca Gana ve Panama ile de karşılaşacak.