Thomas Tuchel, "mükemmel" Harry Maguire konusunda Dünya Kupası planlarını yeniden gözden geçirmeye çağırıldı; Manchester United'ın savunma oyuncusu, İngiltere için "paha biçilmez" bir değer

Bu kadroda turnuva tecrübesi konusunda belirgin bir eksiklik var ve bu durum Maguire'ın lehine işleyebilir. Gray, Manchester'da yeni bir sözleşme imzalayan 33 yaşındaki bu otoriter oyuncunun ilk 11'de yer alması gerektiğini düşünüyor.

Bu görüşünü açıklayan, üç kez milli formayı giymiş eski Sunderland ve Wolves bekçisi, Casinocanada'nın izniyle GOAL'a özel olarak şunları söyledi: “Bence bu sezon Man United için mükemmel bir performans sergiledi, ancak soyunma odasında bu deneyime sahip olmanın önemi çok büyük. Belki Jordan Henderson da dahil olmak üzere, muhtemelen Dünya Kupası kadrosunda da yer alacak gibi görünüyor.

“Sadece o deneyime sahip olmak, o tecrübeli isimler, daha önce orada bulunmuş, görmüş ve yaşamış insanlar, paha biçilmez değerdedir. Harry'yi ve Jordan'ı tanıyan biri olarak, sıra dışı bir günde işler ters gitmeye başlarsa gemiyi dengede tutmak için mükemmel bir ikili olduklarını düşünüyorum.

“Bence etrafta olmaları mükemmel ve Thomas Tuchel’in işini onun yerine yapacaklar ve bence Thomas da bunu kabul etti. Her şeyi tek başına yapamaz, o ve antrenörleri her şeyi tek başlarına yapamazlar, bu yüzden Harry ve Jordan gibi insanların otelde, toplantı odalarında, oyun odalarında vb. bulunmasının herkesi dengede tuttuğunu düşünüyorum, bu yüzden bu tür oyuncuların etrafta olması çok önemli.”