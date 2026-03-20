Thomas Tuchel, Max Dowman'ın Arsenal'deki muhteşem performansının ardından Dünya Kupası kadrosuna girme şansının hâlâ olduğunu söyledi

Tuchel, genç oyuncuyu yoğun medya ilgisinden korumak istediğini açıkladı ve şöyle dedi: "Everton'a attığı bu muhteşem golle kendini gündeme taşıdı. Bence şu anda, şüphesiz olağanüstü bir yetenek ve olağanüstü bir yetenek. Bu yaşta, buna hiç şüphe yok.

"Max hakkında bana konuşan herkes onu övüyor ve iltifatlarla dolu. Gerçek şu ki, şu anda o süre almak için rekabet ediyor. Arsenal'de düzenli olarak ilk 11'de yer almıyor. Bence harika bir ortamda, olabilecek en iyi ortamda bulunuyor: rekabetçi bir kulüpte, istikrarlı bir kulüpte, takım çalışmasının birinci kural olduğu bir kulüpte. Onlar böyle oynuyor, böyle işliyor. En iyi ortamdan öğreniyor."