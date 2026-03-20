Thomas Tuchel, Max Dowman'ın Arsenal'deki muhteşem performansının ardından Dünya Kupası kadrosuna girme şansının hâlâ olduğunu söyledi
Genç Gunner hâlâ yarışta
Tuchel, Dowman’ın İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna girmesinin önünü açtı. Alman teknik direktör, orta saha oyuncusunun gelişimini gözeterek temkinli bir yaklaşım sergilediği için, Arsenal’in genç yıldızı Uruguay ve Japonya maçları kadrosunda dikkat çeken bir eksiklikti.
16 yaşındaki oyuncu, kuzey Londra'da yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı ve geçen hafta attığı ilk profesyonel golle manşetlere taşınarak Premier Lig'in en genç golcüsü oldu. Yaklaşan milli maç arası boyunca kulübünde kalacak olsa da, Tuchel, genç oyuncunun deneyim eksikliğinin bu yaz Kuzey Amerika'ya yapılacak seyahate katılmasını engellemeyeceğini vurguladı.
- AFP
Genç oyuncuların yetiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
Tuchel, genç oyuncuyu yoğun medya ilgisinden korumak istediğini açıkladı ve şöyle dedi: "Everton'a attığı bu muhteşem golle kendini gündeme taşıdı. Bence şu anda, şüphesiz olağanüstü bir yetenek ve olağanüstü bir yetenek. Bu yaşta, buna hiç şüphe yok.
"Max hakkında bana konuşan herkes onu övüyor ve iltifatlarla dolu. Gerçek şu ki, şu anda o süre almak için rekabet ediyor. Arsenal'de düzenli olarak ilk 11'de yer almıyor. Bence harika bir ortamda, olabilecek en iyi ortamda bulunuyor: rekabetçi bir kulüpte, istikrarlı bir kulüpte, takım çalışmasının birinci kural olduğu bir kulüpte. Onlar böyle oynuyor, böyle işliyor. En iyi ortamdan öğreniyor."
Büyüme için ideal ortam
Tuchel, Emirates Stadyumu’nun Dowman’ın uluslararası sahneye çok erken çıkmak zorunda kalmadan yeteneklerini geliştirmesi için ideal bir yer olduğuna inanıyor. İngiltere milli takım teknik direktörü, oyuncunun yeteneğinin yadsınamaz olduğunu ancak, düzenli olarak ilk 11’de yer almak için mücadele eden bu kadar genç bir sporcuyla çalışırken belli bir ölçüde gerçekçi davranmak gerektiğini belirtti.
"Bu genç oyuncuları elbette hepimiz tanıyoruz. Onları sizler gibi biz de görüyoruz. Şu anda Arsenal'de forma giymek için mücadele etmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Her zaman onu Dünya Kupası için kadroya çağırma şansımız var," diye ekledi.
"Genç oyuncularla ilgili önemli olan, ivmeyi sürdürmek ve heyecanlarını korumaktır. Onlarda bir tür korkusuzluk var. Onu şimdi kadroya çağırıp baskıyı artırmaya ve bununla birlikte gelen tüm gürültüyü artırmaya gerek yok, ancak tüm seçenekler elimizde."
Şimdi ne olacak?
İngiltere, bu milli maç arası sırasında iki hazırlık maçı oynayacak. 27 Mart'ta Uruguay ile karşılaşacaklar, üç gün sonra ise Japonya ile bir maç yapacaklar. Bu arada Dowman, Pazar günü Arsenal'in Carabao Kupası finalinde Manchester City ile karşılaşacağı maçta sahada süre almayı hedefliyor.
