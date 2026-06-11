Thomas Tuchel, Man City'ye İngiliz rekoru kıran bir transferle adı anılan İngiltere'nin Dünya Kupası yıldızı Elliot Anderson'a "alçakgönüllü kalması" için çağrıda bulundu

Tuchel, Anderson'a hayranlığını dile getirerek onu çok yönlü bir yetenek olarak nitelendirdi; bu sırada oyuncuyla ilgili devasa bir transfer söylentileri de hâlâ gündemde. Orta saha oyuncusu, geçen Eylül ayında milli takımdaki ilk maçına çıktığından bu yana değerini katlanarak artırdı ve 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Tuchel, İngiltere'nin Kosta Rika'yı 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrasında yaptığı açıklamada, oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Tuchel, "O bir üst düzey oyuncu," dedi. "Söylenecek başka bir şey yok; o tam bir paket. Onun bu seviyede bizimle birlikte olmasından ve bizim için kilit bir oyuncu olmasından dolayı mutluyum."