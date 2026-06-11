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Thomas Tuchel, Man City'ye İngiliz rekoru kıran bir transferle adı anılan İngiltere'nin Dünya Kupası yıldızı Elliot Anderson'a "alçakgönüllü kalması" için çağrıda bulundu
Tuchel, Anderson'ın "her şeyi içinde barındıran bir oyuncu" olduğunu vurguluyor
Tuchel, Anderson'a hayranlığını dile getirerek onu çok yönlü bir yetenek olarak nitelendirdi; bu sırada oyuncuyla ilgili devasa bir transfer söylentileri de hâlâ gündemde. Orta saha oyuncusu, geçen Eylül ayında milli takımdaki ilk maçına çıktığından bu yana değerini katlanarak artırdı ve 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Tuchel, İngiltere'nin Kosta Rika'yı 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrasında yaptığı açıklamada, oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Tuchel, "O bir üst düzey oyuncu," dedi. "Söylenecek başka bir şey yok; o tam bir paket. Onun bu seviyede bizimle birlikte olmasından ve bizim için kilit bir oyuncu olmasından dolayı mutluyum."
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Manchester City, İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferine yaklaşıyor
The Athletic’e göre, Forest, Anderson’ın geleceği konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve City’den gelen ikinci büyük teklifi reddetti. Etihad Stadyumu'ndan gelen son teklif, 106 milyon sterlinlik garantili bir İngiliz rekoru bedeli içeriyordu ve ek ödemelerle birlikte toplam paket 120 milyon sterline kadar çıkabilirdi. Masadaki göz kamaştırıcı rakamlara rağmen, Forest, anlaşma Birleşik Krallık'taki transferler için yeni bir rekor kırmadıkça satışa izin vermeye yanaşmıyor. Bu rekor, geçen yaz Liverpool'un Alexander Isak için ödediği 125 milyon sterlinlik Premier Lig rekorunu aşan bir rakam.
Ancak Tuchel, bu fiyat etiketinin oyuncunun psikolojisini etkilemeyeceği konusunda ısrarcı. City'nin teklifi sorulduğunda İngiltere teknik direktörü şöyle yanıt verdi: "Yorum yok! Etkilenmiş görünmüyor. Harika bir performanstı, yani her şey yolunda."
Heyecanın ortasında alçakgönüllülüğü korumak
Tuchel’in en büyük endişesi, Anderson’ın kendisini bu seviyeye taşıyan kişilik özelliklerini korumasıdır. Alman teknik direktör, 23 yaşındaki oyuncunun kariyerinin en büyük turnuvasına hazırlanırken, Etihad Stadyumu’na olası bir transferin onun ayakları yere basan yapısını değiştirmeyeceğini umuyor.
Yoğun spekülasyonlara ve tartışılan astronomik rakamlara değinen Tuchel, durumu şöyle açıkladı: "Transfer gerçekleşse bile – eğer gerçekleşirse – umarım aynı kişi olarak kalır. Onda bir gecede hiçbir şey değişmeyecek; uyandığında yeni bir oyuncu olmayacak. İnsanlar ona baskı yapmaya çalışacak, ama gerçekte hiçbir şey değişmeyecek; sadece kulübü değişecek ve bu oyunun kuralları. Umarım aynı kalır – alçakgönüllü, kararlı, hırslı bir futbolcu."
- AFP
İngiltere kampında dikkat dağıtan hiçbir şey yok
Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı yaklaşırken, Tuchel, Anderson ve takım arkadaşlarının gösterdiği konsantrasyondan memnun. Anthony Gordon gibi oyuncular çoktan önemli transferler gerçekleştirmiş olsa da – kanat oyuncusu kısa süre önce Barcelona'ya katıldı – teknik direktör, kadronun Kuzey Amerika'daki görevine tam olarak odaklandığını düşünüyor.
"Bunun bir motivasyon kaynağı olup olmadığına çok fazla girmek istemiyorum – antrenman sahasında gördüğüm şey, dikkatinin dağılmaması ve tam bir adanmışlık; bu, onun kendisinden gelen bir şey," diye ekledi Tuchel, Anderson hakkında. Gordon'un Barça'ya transferiyle ilgili olarak ise Tuchel, "Bu adımın kendine güvenini artırdığını düşünüyorum, ancak umarım oyun stilini değiştirmez, çünkü Barcelona'nın ondan beklediği şeyin bu olduğundan eminim" dedi.