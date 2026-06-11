Thomas Tuchel, Kosta Rika'ya karşı aldığı ezici galibiyetin ardından İngiltere'nin "muhteşem" bir Dünya Kupası geçireceğine inandığını belirtti

Yerel fırtınalar nedeniyle maçın başlama saati bir saat ertelenmesine rağmen, Tuchel’in takımı Florida’da etkileyici ve üstün bir performans sergiledi. Declan Rice'ın golleri, Anthony Gordon'un penaltısı ve Ollie Watkins'in son dakikalarda attığı kafa golü, rahat bir galibiyeti garantiledi ve İngiltere'nin deplasman veya tarafsız sahalarda elde ettiği rekor serisini dokuz maça çıkardı. En önemlisi, takımda hiçbir sakatlık yaşanmadı ve Jude Bellingham, turnuva öncesinde 10 numaralı pozisyonda formda olduğunu gösterdi.



