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Thomas Tuchel, Kosta Rika'ya karşı aldığı ezici galibiyetin ardından İngiltere'nin "muhteşem" bir Dünya Kupası geçireceğine inandığını belirtti
Florida'da rahat bir galibiyet
Yerel fırtınalar nedeniyle maçın başlama saati bir saat ertelenmesine rağmen, Tuchel’in takımı Florida’da etkileyici ve üstün bir performans sergiledi. Declan Rice'ın golleri, Anthony Gordon'un penaltısı ve Ollie Watkins'in son dakikalarda attığı kafa golü, rahat bir galibiyeti garantiledi ve İngiltere'nin deplasman veya tarafsız sahalarda elde ettiği rekor serisini dokuz maça çıkardı. En önemlisi, takımda hiçbir sakatlık yaşanmadı ve Jude Bellingham, turnuva öncesinde 10 numaralı pozisyonda formda olduğunu gösterdi.
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Tuchel, takımın uyumunu övdü
Orlando’daki maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan teknik direktör, oyuncularının sergilediği taktik disiplinden ve birlikteliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yüksek seviyedeki performansı değerlendiren Tuchel şöyle konuştu: "Bugün toplantıda havayı belirledik ve oyuncular hazırdı. Eğer gerçekten böyle oynayabilir, turnuva boyunca gelişebilir ve bugün gösterdiğimiz bu tür bir uyum, kardeşlik ve takım ruhuna sahip olabilirsek, taraftarlarla harika bir bağ kuracağız ve umarım bu muhteşem bir deneyim olacak."
Teknik direktör turnuva heyecanını seviyor
Maçtaki performans, İngiltere'nin mevcut taktiksel esnekliğini gözler önüne sererken, Barcelona'ya yeni transfer olan Gordon ve Arsenal'den Noni Madueke, Kosta Rika savunmasına bitmek bilmeyen sorunlar yaşattı.
Finallerin getireceği büyük baskıya değinen Tuchel, şunları ekledi: “Dünya Kupası yaklaşıyor. Top yuvarlanmaya başladığında ve maçlar başladığında, o zaman bunu hissedeceğiz… Gerilim artacak, ama normalde bu, kendimi en çok keyif aldığım şeylerden biri; hayatta olduğumu hissettiğim anlar.”
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Kansas'ta son rötuşlar
Takım, maç formunu yakalamak amacıyla bir antrenman seansı daha yapmak ve Miami FC ile kapalı kapılar ardında bir hazırlık maçı oynamak üzere West Palm Beach’e dönecek. Kısa bir dinlenme döneminin ardından Tuchel’in oyuncuları, asıl iş başlamadan önce hazırlıklarını tamamlamak üzere turnuvanın ana kampı olan Kansas City’ye gidecek. İngiltere, tam olarak altı gün sonra, 17 Haziran’da Dallas’ta güçlü Hırvatistan takımıyla karşılaşarak Dünya Kupası zaferi yolundaki mücadelesine resmen başlayacak.