Getty/GOAL
Çeviri:
Thomas Tuchel, kız arkadaşından ayrılmasının ertesi günü İngiltere milli takımına çağrılmaması konusunda Trent Alexander-Arnold ile temasa geçmedi
Trent'in bu tavrı çok şey anlatıyor
Tuchel, yaz turnuvası öncesinde kadro rekabetini canlandırmak amacıyla İngiltere’nin Uruguay ve Japonya ile oynayacağı hazırlık maçları için 35 kişilik genişletilmiş bir kadro açıkladı. Alexander-Arnold bu kadroda yer almadı. On yılın büyük bir bölümünde Avrupa futbolunun en yaratıcı isimlerinden biri olan bu oyuncu için, eski Chelsea ve Paris Saint-Germain teknik direktörünün desteğini almadığına dair işaretler her zamanki kadar açık.
Bu karar hakkında sorulan sorulara yanıt veren Tuchel, sağ bek pozisyonunda "biraz farklı bir profil" sunan oyuncular olarak Tino Livramento, Djed Spence ve Jarell Quansah'ı gösterdi. Bu diplomatik cevap, Tuchel'in göreve gelmesinden bu yana sadece 26 dakika forma giyen ve tek maçı geçen Haziran ayında Andorra'ya karşı 1-0 kazanılan maçta oynayan Alexander-Arnold için bu darbeyi hafifletmeye pek yaramayacaktır.
- (C)Getty Images
Tuchel'in Trent ile temasa ilişkin soruya verdiği iki kelimelik yanıt
Tuchel'in tutumunu daha da tartışmalı hale getiren şey, bu karar hakkında Alexander-Arnold ile hiç konuşmadığını itiraf etmesiydi. İkili arasında bir temas olup olmadığı sorulduğunda, İngiltere milli takım teknik direktörü sadece "Henüz yok" diye yanıtladı. Alexander-Arnold'un İngiltere milli takımındaki kariyerinin artık sona ermiş olabileceğine inanıp inanmadığı konusunda daha fazla ısrar edilince Tuchel iki kelimeyle cevap verdi: "Bilmiyorum." Alexander-Arnold gibi önemli bir oyuncuyu bu şekilde ele almak ilginç bir durum, özellikle de Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirmek zorunda olduğu son kadro seçimi öncesinde. Alexander-Arnold'un tekrar kadroya girme şansı olup olmadığı belirsizliğini koruyor, ancak teknik direktör en azından kapıyı tamamen kapatmak istemedi. "Trent'in bize neler katabileceğini biliyorum," dedi.
Sıkça dile getirilen bir endişe
Tuchel'in Alexander-Arnold hakkındaki endişeleri yeni bir haber değil. Geçen Mayıs ayında bu konuyu kamuoyuna taşıyarak, turnuva futbolunda pahalıya mal olabileceğini düşündüğü savunma zaafiyetine dikkat çekmişti.
Tuchel o zamanlar, "Bazen hücumdaki katkılarına çok fazla güvenip, savunma disiplinine ve çabasına yeterince önem vermediğini görebiliyorum" demişti. "Özellikle eleme maçları ve turnuva futbolundan bahsederken, tek bir savunma hatası, yüzde 100 uyanık olmadığınız tek bir an, belirleyici olabilir, valizlerinizi toplayıp eve dönmenize neden olabilir."
Bu, çok sert bir değerlendirme ve Alexander-Arnold'un Real Madrid'e transfer olması ve bu sezon La Liga'daki etkileyici performanslarına rağmen bu görüşün değişmediği açık. İngiltere formasıyla oynadığı 34 maçta, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'ya karşı oynadığı tek bir grup maçı ve Katar 2022'de 33 dakikalık bir cameo rolü bulunuyor. Tüm yeteneklerine rağmen, hiçbir İngiltere teknik direktörü altında ilk 11'de yerini tam olarak sağlamlaştıramadı ve Tuchel de bunu değiştirecek gibi görünmüyor.
- Getty Images Sport
Saha dışında daha fazla ıstırap
İngiltere milli takımından gelen bu red, Alexander-Arnold’un özel hayatının bambaşka bir nedenle manşetlere taşınmasından bir gün sonra geldi. 18 aylık birlikteliğin ardından kız arkadaşı Estelle Behnke’den ayrıldığı ortaya çıktı. İkili, ilk olarak Kasım 2024’te çıkma söylentilerine konu olmuştu; yaşam tarzı influencer’ı Estelle, Alexander-Arnold’un Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Madrid’deki hayata alışmasında önemli bir rol oynamıştı.
Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Ayrılık zordu ama hem Trent hem de Estelle bunun en iyisi olduğunu biliyordu. Özel anlar paylaştılar. Ancak birlikte yaşadıkları deneyimler için sevgi ve şükran dolu bir şekilde yollarını ayırdılar. İkisi de yoğun insanlar ve ilişkinin uzun vadede sürmeyeceği gerçeğini üzülerek kabul ettiler."
27 yaşında uluslararası kariyerinin en verimli yıllarına girmesi gereken bir oyuncu için zorlu bir 48 saat oldu. Bunun yerine, bu yaz Dünya Kupası'na katılacak olmasına ve kendisinden önceki diğerleri gibi kendisine kendini kanıtlama şansı vermeyi reddeden bir İngiltere teknik direktörü olmasına rağmen, kendini dışlanmış buluyor.
