Thomas Tuchel, kız arkadaşından ayrılmasının ertesi günü İngiltere milli takımına çağrılmaması konusunda Trent Alexander-Arnold ile temasa geçmedi

Tuchel, yaz turnuvası öncesinde kadro rekabetini canlandırmak amacıyla İngiltere’nin Uruguay ve Japonya ile oynayacağı hazırlık maçları için 35 kişilik genişletilmiş bir kadro açıkladı. Alexander-Arnold bu kadroda yer almadı. On yılın büyük bir bölümünde Avrupa futbolunun en yaratıcı isimlerinden biri olan bu oyuncu için, eski Chelsea ve Paris Saint-Germain teknik direktörünün desteğini almadığına dair işaretler her zamanki kadar açık.

Bu karar hakkında sorulan sorulara yanıt veren Tuchel, sağ bek pozisyonunda "biraz farklı bir profil" sunan oyuncular olarak Tino Livramento, Djed Spence ve Jarell Quansah'ı gösterdi. Bu diplomatik cevap, Tuchel'in göreve gelmesinden bu yana sadece 26 dakika forma giyen ve tek maçı geçen Haziran ayında Andorra'ya karşı 1-0 kazanılan maçta oynayan Alexander-Arnold için bu darbeyi hafifletmeye pek yaramayacaktır.