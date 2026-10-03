Thomas Tuchel, kariyeri ‘aşağı yönlü bir sarmala’ giren eski İngiltere yıldızı Raheem Sterling için ‘sempati’ duyduğunu kabul etti

Sterling kısa süre önce tehlikeli araç kullanma, nitroz oksit bulundurma ve numune vermemekten suçunu kabul etti. 31 yaşındaki oyuncu, mayıs ayında M25 ve M3'te yaşanan bir olayın ardından Lamborghini'siyle metal bir kapıya çarptı. Polis daha sonra hasar gören aracında altı nitroz oksit tüpü bulurken, vücut kamerası görüntüleri kanat oyuncusunun bunları arka koltuğa taşımaya çalıştığını gösterdi.

Yoğun kamuoyu baskısının ardından Manchester City ve Arsenal'ın eski forveti Instagram'da gizemli bir mesaj paylaştı ve sadece şu ifadeyi kullandı: "Mükemmellik yerine ilerleme." Sterling'in avukatı, oyuncunun kişisel zorluklarını ele almak için gönüllü olarak adımlar attığını belirtirken, cezasının açıklanmasını beklediği süreçte şu anda araç kullanmaktan men edilmiş durumda.



