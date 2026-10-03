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Thomas Tuchel, kariyeri ‘aşağı yönlü bir sarmala’ giren eski İngiltere yıldızı Raheem Sterling için ‘sempati’ duyduğunu kabul etti
Sterling, araç kullanma suçlamalarını kabul etti
Sterling kısa süre önce tehlikeli araç kullanma, nitroz oksit bulundurma ve numune vermemekten suçunu kabul etti. 31 yaşındaki oyuncu, mayıs ayında M25 ve M3'te yaşanan bir olayın ardından Lamborghini'siyle metal bir kapıya çarptı. Polis daha sonra hasar gören aracında altı nitroz oksit tüpü bulurken, vücut kamerası görüntüleri kanat oyuncusunun bunları arka koltuğa taşımaya çalıştığını gösterdi.
Yoğun kamuoyu baskısının ardından Manchester City ve Arsenal'ın eski forveti Instagram'da gizemli bir mesaj paylaştı ve sadece şu ifadeyi kullandı: "Mükemmellik yerine ilerleme." Sterling'in avukatı, oyuncunun kişisel zorluklarını ele almak için gönüllü olarak adımlar attığını belirtirken, cezasının açıklanmasını beklediği süreçte şu anda araç kullanmaktan men edilmiş durumda.
- Action Plus
Tuchel, kötü gidişat nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi
Sterling'i 2022'de Chelsea'ye kazandıran Tuchel, kanat oyuncusunun gözden düşüşünü değerlendirdi. İngiltere'nin mevcut teknik direktörü, eski oyuncusunun Pep Guardiola yönetiminde Manchester City'de geçirdiği dönemi tanımlayan yıkıcı formunu yeniden yakalamakta inanılmaz derecede zorlandığını kabul etti.
Tuchel, "Ona karşı büyük bir sempati duyuyorum ve Manchester City'den ayrıldığından beri zorlandığını hissediyorum; o dönemde kariyerinin zirvesindeydi" dedi. "Bu transfer için mücadele ediyordum ve normalde sahip olduğu önemi hiçbir zaman kanıtlayamadı. O anda onun için büyük bir adımdı."
Alman teknik adam, Sterling'in saha dışındaki sıkıntıları nedeniyle de üzüntü duyduğunu belirterek onun güçlü karakterine dikkat çekti. "Birinin zorlandığını görmek üzücü çünkü çocuklarına bağlı bir babaydı ve aile insanıydı, birlikte bulunması hoş biriydi. Sadece zor bir dönemden geçiyor gibi görünüyor" diye ekledi. "Bunun ne kadarının onun hatası olduğundan emin değilim, bazen hayatınızda tuhaf bir sarmalın içine girersiniz, aşağı yönlü bir sarmalın. Elbette düşüncelerim onunla, inanç her zaman bunun tersine çevirebileceği yönünde ve ona en iyisini diliyorum."
Bir Premier League efsanesinin hızlı düşüşü
Sterling'in şu anki durumu, Premier League'in en seçkin yeteneklerinden biri olduğu günlerle keskin bir tezat oluşturuyor. Dört kez lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği son derece başarılı yedi yıllık dönemde İngiliz futboluna damga vurdu. Ancak Manchester'dan ayrıldıktan sonra kariyerinin gidişatı sert bir düşüşe geçti.
Chelsea ve Arsenal'deki beklentilerin altında kalan dönemlerin ardından, Ocak 2026'da Stamford Bridge'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ardından Feyenoord ile Hollanda'ya yaptığı transferde sekiz maçta sıfır gol katkısı üretebildi ve bu da onu kulüpsüz bıraktı.
İngiltere Milli Takımı formasıyla 82 maça çıkan oyuncunun yeni kulüp arayışı son derece zorlu geçti. Son haberler, Ligue 1'de alt sıralarda yer alan Le Havre'ın, ismi açıklanmayan bir başka Fransız kulübüyle birlikte, hücum hattında yeterince alternatife sahip olduklarına karar verdikleri için kanat oyuncusunu transfer etme fırsatını geri çevirdiğini gösteriyor.
- AFP
Kulüp arayışı dururken mahkeme kararı yaklaşıyor
Sterling, cezasını öğrenmek için 25 Kasım'da yeniden mahkemeye çıkacak; dava, ceza öncesi raporların hazırlanmasına imkan tanımak için resmen ertelendi. Bu hukuki mesele çözüme kavuşana kadar görkemli futbol kariyeri kesin olarak beklemede kalacak.
Şu anda kendi RS7 Academy'sinde çalışarak formda kalmaya çalışan 31 yaşındaki isim için, bir profesyonel kulübü kendisine şans vermeye ikna etmek zorlu bir mücadele olacak. Oyuna dönüş yolu sunmaya istekli bir kulüp bulup bulamayacağı ise büyük olasılıkla tamamen yaklaşan cezasının sonucuna bağlı olacak.
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